Экономический кризис в Германии дает надежду «Северным потокам»

Tекст: Ольга Самофалова

Немцы хотят отремонтировать «Северные потоки» как можно скорее. «Это необходимо, поскольку данная инфраструктура может обеспечить энергоснабжение страны в течение пяти-десяти лет», - заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью изданию Wirtschaftswoche. По мнению политика, если трубопровод не будет отремонтирован в ближайшее время, то он будет окончательно разрушен коррозией. Трубопровод расположен в нейтральных водах, поэтому доступ к нему у Германии есть, добавил он.

«Это самая нормальная вещь в мире - отремонтировать трубопровод, то есть высосать воду и снова заделать его, тем самым для начала обезопасив его... Признаком разумной политики было бы сохранение как можно большего числа вариантов (энергоснабжения Германии)», - заявил Кречмер.

«Немецкий политик не призывает напрямую к возвращению закупок российского газа по «Северном потоку», потому что понимает, что тогда его обвинят в том, что он агент Кремля. Однако он призывает быть более рациональными, и для начала спасти трубопровод, иначе через несколько лет восстановить трубы с минимальными затратами уже не удастся. Наличие газопровода позволит в дальнейшем иметь возможность восстановить поставки из России. Кто-то подумает, что это возможно будет, когда в России сменится власть, другой - когда власть поменяется в самой Германии, и она начнет заботиться больше о самих немцах, а не об общеевропейских ценностях и Украине», - рассуждает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Немецкий политик явно намекает на программу декарбонизации, по которой Германия должна отказаться от традиционных углеводородов к 2050 году. Но он не призывает от нее отказываться, но предлагает подойти к этому более комфортно – имея разные варианты закупки газа.

«Коммерческий контракт на поставку газа по «Северному потоку-1» никто не разрывал. Санкции против газопровода не вводили, все документы у него есть. Поэтому если восстановить работоспособность трубопровода, то его должны будут задействовать. Единственное, что есть санкции России против «дочек» Газпрома в Германии, которые немцы национализировали. Но если немцы восстановят работоспособность «Северного потока-1», то Россия тоже может сделать шаг навстречу и снять санкции», - считает Игорь Юшков.

При этом, отремонтировать «Северный поток-1», скорее всего, действительно несложно. «Политик говорит, по сути, о консервации трубы, чтобы она дальше не разрушалась. Думаю, что восстановить целостность трубы – это несложно. Надо откачать воду, отрезать часть трубы, поднять на поверхность, сварить разорванные сегменты труб, и снова опустить на дно. Там надо проложить условно 100 метров трубы. Я думаю, что сами работы займут всего несколько недель. Наша баржа «Фортуна» укладывала до километра труб за сутки. Только тогда трубы не были заполнены водой, но не думаю, что откачать воду – это серьезная техническая проблема», - говорит эксперт ФНЭБ.

Немецкий политик своим заявлением, конечно, хочет еще набрать политических очков у простых немцев, которым не нравятся высокие коммунальные счета, дорогие кредиты, высокие цены и банкротства промышленных предприятий.

«Все видят, что в Германии рецессия и инфляция, экономическая нестабильность, поэтому у простых немцев есть запрос на возврат к рациональности власти, на улучшение жизни и решение их проблем. И премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония пытается сыграть на этот запрос. Он не призывает отказаться от помощи Украины или снять санкции с России - это слишком радикально. Но он намекает, что Германия может, наконец, подумать и о себе тоже, и не сжигать все мосты»,

- считает Юшков.

Крупнейшая в Европе экономика – немецкая – из лидера роста превратилась в аутсайдера. Ее вновь стали называть «больным человеком Европы», как это было четверть века назад. Сегодня экономика страны ушла в глубокую рецессию, и ситуация будет усугубляться дальше на фоне замедления экспорта и стагнации на рынке труда. Германия может оказаться единственной крупной экономикой, которая упадет не только в 2023 году. Она будет и в последующие пять лет расти медленнее Америки, Великобритании, Испании и Франции, считает МВФ. На фоне дорогой энергии заводы в стране начали закрываться, и переезжать в США.

«Конечно, возврат российского газа на немецкий рынок - это не панацея от всей болезни. Энергетический кризис и высокие цены все равно бы случились, в том числе в Германии. Он начался не в феврале 2022 года, и не осенью 2022 после взрывов, а еще в середине 2021 года. Цены начали расти на газ уже тогда. Зиму 2021-2022 годов Германия, и вся Европа уже проходили с биржевыми ценами выше 1000 долларов за тысячу кубометров. То есть экономические проблемы в Германии все равно были бы, но они были бы немного мягче», - отмечает Юшков.

Газпром был гарантирующим поставщиком для Германии: сколько немцы просили газа, столько и получали. Газпром был предсказуемым партнером: цена на его газ менялась, но лишь раз в квартал, и не так значительно, как теперь на спотовой бирже.

«Плюс именно для Германии был в скидке: российский газ для них был всегда чуть дешевле, чем у соседей, и это было конкурентное преимущество немецкой промышленности и экономики. Германия покупал большие объемы, плюс была тесная взаимная кооперация: Газпром входил в сбытовые организации в Германии, а немцы – в добычные активы в России», - отмечает собеседник.

Теперь Германия покупает газ на общих основаниях, поставки газа и цены теперь непредсказуемы. Многие факторы могут оказать давление на стоимость газа, даже погода. Жара, холод или отсутствие ветра сразу делает газ более дорогим. Причем, на ситуацию влияет не только погода в самой Германии и ЕС, но и в Азии. Если в Китае холодно, и он начинает закупать больше СПГ, то страдают европейские потребители, которые вынуждены повышать цены, чтобы заполучить уходящий в Азию сжиженный газ. Новый расцвет китайской экономики тоже станет неприятным фактором для европейцев, так как обеспечит борьбу за СПГ.

Ко всему прочему, строительство инфраструктуры для приема СПГ – это недешевое удовольствие. Немцы уже закупили плавучие СПГ-терминалы, и хотят построить еще стационарные терминалы.

«Биржевая торговля газом и возобновляемая энергетика – это менее предсказуемая и надежная история. Раньше эти риски и проблемы нивелировались тем, что всегда можно было пойти к Газпрому и купить больше газа у него. Теперь этого нет. И, конечно, такая неопределенность отпугивает бизнес, поэтому он и уходит из Европы в Азию и США»,

- отмечает эксперт ФНЭБ.

Поэтому с рациональной точки зрения возвращение поставок газа по «Северному потоку-1» помогло бы вернуть стабильности бизнесу, и решить часть из накопившихся проблем немецкой экономике. «Однако заявление одного немецкого политика пока очень далеко от реальной дискуссии на федеральном уровне Германии. Поэтом пока шансы на восстановление «Северного потока» очень малы», - заключает собеседник.