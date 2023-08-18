Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года

Tекст: Ольга Самофалова

Украина не намерена вести переговоры с Россией по продлению контракта на транзит газа в Европу, который заканчивается в конце 2024 года. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, предстоящий год покажет, каковы «возможности Европы функционировать вообще без российского газа».

Это заявление, конечно, не стало неожиданным. Окончание этого контракта ознаменует собой почти полный газовый разрыв Европы с Россией после многолетнего сотрудничества. Первый советский газ по газопроводу «Дружба» начал поступать в 1967-м в Чехословакию. Спустя год – в 1968-м – был подписан контракт на поставку газа в Австрию. Поставки в Германию начались в 1973 году. И далее каждый год открывались новые рынки сбыта для российского газа в Европе.

Переломным стал 2022 год, который станет началом конца этой невероятно долгой дружбы соседей.

Как ни удивительно, но последствия и для Украины, и для ЕС от прекращения контракта в 2024 году сейчас представляются уже не такими катастрофическими, как еще полтора года назад. Но лишь потому, что весь шоковый сценарий европейцы уже испили в прошлом году.

«Украина уже давно обходится без физических поставок российского газа для собственных нужд. Единственная потеря для Украины – это потеря денег от транзита российского газа», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Украина на своей территории добывает 18-19 млрд кубометров, и если раньше при потреблении в 60 млрд кубометров ей этого катастрофически не хватало, то теперь вполне достаточно. Еще в 2020 году потребление упало до менее 25 млрд кубометров, а в 2022-м оно просело минимум на 50%.

Денежные потери Украины из-за окончания транзита будут не такими высокими, как могли бы быть ранее. Хотя, конечно, сейчас каждая копейка должна быть на счету. Потому что сам транзит уже и так снизился.

«По сравнению с 2021 годом, когда через Украину гарантированно прокачивалось до 40 млрд кубометров газа в год, сейчас ситуация иная. Мы прокачиваем от силы 15-18 млрд кубометров в год по северной ветке транзита. Поэтому доходы Украины от российского транзита газа уже существенно сократились»,

– говорит Громов. Прокачка снижена из-за отказа Украины еще в прошлом году принимать газ на одной из двух газокомпрессорных станций.

При этом Украина рассчитывает компенсировать выпадающие объемы доходов для своего бюджета из-за транзита за счет использования украинских газовых хранилищ для нужд ЕС, что уже происходит в этом году, добавляет эксперт. Украинские газовые хранилища удобно расположены вдоль западной границы, а в самой Европе хранилища уже заполнены почти на 90% необычно рано. Поэтому у европейцев есть возможность закачать газа побольше, чем они и хотят воспользоваться. Во-первых, цены зимой, скорее всего, вырастут. Во-вторых, после теплой зимы 2022-2023 годов, предстоящая зима может оказаться холодной. Поэтому лучше запастись впрок.

Что касается Европы, то шоковую фазу энергетического кризиса она, вероятно, уже прошла в 2022 году. Поэтому вся турбулентность, которая будет ждать ее в ближайшие годы, уже вряд ли сможет переплюнуть пройденное пике.

«Россия раньше поставляла в Европу 140 млрд кубометров только трубопроводного газа, но в прошлом году поставила только 76 млрд кубов, то есть в два раза меньше. И Европа справилась, хотя и с большими потерями. В этом году Россия поставит не больше 25 млрд кубометров газа с учетом загрузки «Турецкого потока» и украинского транзита. И даже в таких условиях Европа справится, замерзать зимой никто не будет», – считает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.

Цена такого «успеха» Евросоюза, конечно, велика. Почему ЕС справится даже с таким низким объемом российского газа?

Во-первых, потому что газовые хранилища заполнены газом под завязку. Оставались довольно неплохие запасы после теплой зимы. Плюс закачали новый газ, ведь цены были комфортные.

Во-вторых, резко и довольно быстро изменилась структура европейской экономики. «За последние полтора года произошла деиндустриализация Европы. Промышленное производство в Европе сократилось на 20% в прошлом году и на 10% в первом полугодии относительного прошлогоднего периода. Хотя, казалось бы, цены на газ в этом году гораздо комфортнее (не 1000–3000 долларов за тысячу кубометров, а уже 400–500 долларов – прим. ВЗГЛЯД). Это означает, что европейская промышленность сократила свой выпуск практически на треть. Ряд производств в Европе были просто закрыты, в основном это энергоемкие химические заводы по производству минеральных удобрений и так далее. Ряд производств были перенесены из Европы в США, а не в Китай, и возвращаться они не собираются, потому что там лучше инвестиционный климат и условия для дальнейшей работы. Европейские предприниматели опасаются, что если они снова возобновят работу в ЕС, то высокая волатильность цен на газ снова вернется», – отмечает Громов.

В-третьих, власти и население ЕС принимают меры экономии: некоторые европейцы перешли на обогрев жилища дровами, а европейские власти также заменяют газовую генерацию на ТЭС углем, особенно Германия и Польша.

«Таким образом, если Европа в прошлом году прожила без 70 млрд кубометров российского газа, то прожить в последующие годы без 15-18 млрд кубов российского газа, которые идут сейчас через Украину, теперь точно сможет»,

– резюмирует Громов.

Четвертый важный фактор, который поможет ЕС – это замедление экономического роста в Китае, который приводит к ослаблению спроса в том числе на СПГ. Это значит, что КНР не будет скупать весь свободный СПГ на мировом рынке и активно бороться за него с Евросоюзом, и Европе будет достаточно больше.

Если Китай вошел в длительную стадию замедления своей экономики, то Европа таким образом может легко дотянуть без шоковых зим до 2026-2027 годов, считает эксперт. В эти годы на мировой рынок хлынет новый дополнительный СПГ из США и Катара, где заработают новые заводы. Именно поэтому ранее были ожидания, что без российского газа Европу ждет энергетической кризис вплоть до 2027 года. Но теперь ситуация выглядит иначе.

«Ни один эксперт тогда не мог предсказать, что Европа сможет так быстро изменить структуру своей экономики и так сильно сократить потребление газа. Но шоковая терапия, которая произошла в 2022 году, показала, что такое возможно. Все прогнозные модели показывали, что Европа сможет максимально сократить спрос на газ только на 9-10 процентов, а мы увидели сокращение спроса на 17%», – заключает Громов.

«Таким образом, катастрофического сценария, когда люди будут замерзать в своих домах, будут перебои с электричеством, уже не произойдет. Но, конечно, видно, как экономика Европы сильно пострадала», – говорит Громов.

Цена, конечно, высока. Это падение промышленности на треть, миллиарды потраченных евро на то, чтобы сдержать цены на газ для домохозяйств, рекордная инфляция, с которой ЕЦБ борется путем повышения ставок, замедление европейской экономики и нависшая угроза рецессии во всей еврозоне в следующем году. В Германии экономика уже скатилась в отрицательную плоскость. Только одна Германия на конец июля потратила 18 млрд евро на меры по ограничению цен на электроэнергию и газ. На льготы потребителям в декабре по энергоснабжению было направлено 22,7 млрд евро. Весь пакет мер поддержки оценивается в 200 млрд евро.

Интересно, что в теории транзит через Украину российского газа может продолжиться и после окончания транзитного договора. И для этого на самом деле совсем не нужно подписывать новый контракт. По европейским правилам можно бронировать газотранспортные мощности на аукционах. Таким путем осуществлялся, например, транзит российского газа по польскому участку газопровода «Ямал – Европа» даже после окончания действия транзитного контракта в 2020 году. Украина перешла на европейскую систему контрактования транзитных мощностей. Соответственно, страна обязана регулярно проводить аукционы на использование мощностей своей газовой системы. Газпром, таким образом, может ежедневно покупать себе лоты на суточную прокачку газа, поскольку против него до сих пор не введены санкции», – акцентирует эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Минус в том, что Украина может ставить стоимость транзита на свое усмотрение, и она может оказаться неадекватной. Кроме того, спрос на транзитные мощности будет определяться уже не контрактом, а самими покупателями – европейцами. И этот спрос зимой может быть очень высоким, а летом, например, нулевым.

«Подобная система невыгодна самой Украине, поскольку страна не получает точной гарантии покупки транзита на протяжении долгого времени. Фактически перед офисом Зеленского возникает угроза того, что Газпром летом вообще не станет закупать мощности. В этом случае инфраструктура будет простаивать», – говорит эксперт. Основным бенефициаром прекращения транзита российского газа через Украину станут, конечно, США. Они получили и европейские заводы, и более слабую, а значит, более сговорчивую еврозону для проталкивания собственного экспорта, и огромный рынок сбыта для своего СПГ, объемы производства которого по плану должны вырасти через три года.