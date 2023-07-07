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7 июля, пятница  |  Последнее обновление — 10:07  |  vz.ru
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Россию провоцируют запретить транзит газа через Украину

Газпром предупредил Европу о риске остановки украинского транзита Максим Блинов/РИА Новости
Несмотря на почти полтора года СВО и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Заинтересованы в этом, на самом деле, все три участника. Однако ситуация может измениться в любой момент. Газпром открыто предупреждает, что «Нафтогаз» напрашивается на введение санкций против него. Почему транзит до сих пор идет и кто заинтересован в его прекращении? Подробности...
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Генсек НАТО остается для второй попытки «контрнаступа ВСУ»

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Сергей Миркин, журналист, Донецк
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    Россию провоцируют запретить транзит газа через Украину

    Украинский транзит российского газа может остановиться в любой момент
    Газпром предупредил Европу о риске остановки украинского транзита
    		  
    7 июля 2023, 09:08
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Несмотря на почти полтора года СВО и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Заинтересованы в этом, на самом деле, все три участника. Однако ситуация может измениться в любой момент. Газпром открыто предупреждает, что «Нафтогаз» напрашивается на введение санкций против него. Почему транзит до сих пор идет и кто заинтересован в его прекращении?

    Украинский «Нафтогаз» продолжает попытки организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    «Сам «Нафтогаз» под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств перед Газпромом. Так, «Нафтогаз» отказывается принимать российский газ в точке ввода «Сохрановка», но при этом требует оплату за его транзит», – заявил Алексей Миллер.

    «Нафтогаз» подал многомиллиардный иск к России в американские суды, в случае продолжения таких действий могут быть введены санкции с российской стороны, и тогда «любые отношения российских компаний с «Нафтогазом» будут просто невозможны».

    Все спорные вопросы по транзитному контракту должен решать арбитраж в Швейцарии. Однако из-за антироссийских санкций Газпром потерял свое право на объективное разбирательство.

    «Можно ли рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям? Может ли быть нейтральным право Швеции, которая стремится в это НАТО? Это риторические вопросы. В таких условиях Газпром считает, что арбитражное разбирательство нелегитимно, а участие в процессе бессмысленно», – добавил Миллер.

    Напомним, что по контракту Газпром должен прокачивать 45 млрд кубометров газа в год, или 109,5 млн кубометров в сутки. Делал он это через два пункта – «Сохрановка» и «Суджа». В прошлом году Украина отказалась принимать газ на пункте «Сохрановка», поэтому Газпром может поставлять ежесуточно до 43 млн кубометров через «Суджу». Российская сторона платит Украине исходя из фактически поставленных объемов. Однако «Нафтогаз» обвиняет ее в нарушении контрактного условия «качай или плати» и требует оплачивать все равно как за поставку 109,5 млн кубов в сутки. Газпром считает, что это украинская сторона нарушила условия контракта, так как это она ограничила пункты сдачи газа в трубу. И из-за украинских ограничений Россия не может поставлять 109,5 млн кубов в сутки, а поставляет только 43 млн кубов.

    По оценке Юшкова, в этом году транзит газа через Украину в годовом выражении может составить 20-25 млрд кубов вместо 45 млрд кубов, которые прописаны изначально в контракте.

    «Это предупреждение Газпрома о том, что украинская компания ничего от него не получит. Во-первых, потому что Газпром не пойдет в арбитраж. Во-вторых, даже если арбитраж без нас что-то насчитает «Нафтогазу», то у Газпрома в Европе уже ничего нет. Украина опоздала, европейцы уже все что было арестовали, например, немецкую «дочку». Поэтому новых потерь Газпром не ждет. В-третьих, Газпром может попросить государство ввести санкции против газотранспортной системы Украины и самого «Нафтогаза», и тогда Газпром сможет перестать выполнять контракт – и ему за это ничего не будет. Потому что в контракте прописано условие форс-мажора, а введение государством санкций – это форс-мажор. Любой арбитраж признает, что действия Газпрома по остановке транзита в этом случае были правомерны», – рассуждает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Украинский транзит российского газа в Европу продолжает идти, несмотря на геополитическое, санкционное и военное противостояние. Почему? Кто в этом заинтересован?

    На самом деле, с экономической точки зрения в этом заинтересованы все три страны – участницы этого транзита: Россия, Европа и сама Украина. Единственный, кто хочет обратного, это США, которые продавливают эту историю через Украину.

    «Транзит, очевидно, и так висит на волоске, а «Нафтогаз» еще и специально раскачивает эту «лодочку». Думаю, это предупредительный выстрел в воздух прежде всего для европейцев, усилиями которых этот транзит все еще сохраняется»,

    – говорит заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

    Для Украины потеря транзита невыгодна, так как, во-первых, она лишится полностью живых денег от Газпрома. Оценочно речь может идти о 500 млн долларов в год, так как ранее Газпром платил 1,2 млрд долларов за транзит 45 млрд кубов, указывает Юшков.

    «Во-вторых, газоснабжение самой Украина зависит от транзита российского газа. Украина отбирает из транзитной трубы столько газа, сколько ей надо для собственного потребления, и аналогичные объемы достает с западных месторождений газа и передает в Европу. То есть на входе на территорию Украины и на выходе с территории Украины – это не один и тот же газ, хотя объем одинаковый. Если транзит остановится, то Украине придется качать газ в обратном направлении – с запада, где его добывают, в центр и на восток. Это можно сделать, но это менее эффективная модель, да и на это потребуется время», – объясняет Юшков.

    Европейцам тоже невыгодно лишаться этих 20-25 млрд кубов российского газа в год. Потеря более существенных объемов российского газа в прошлом году уже привела к негативным последствиям. Структура потребления газа и цены на него серьезно изменились. Европейская промышленность резко снизила потребление газа, и в ЕС начался процесс деиндустриализации. Цены на газ стали очень волатильны, они могут скакать резко в разные стороны. При этом дополнительного свободного объема СПГ на рынке в самый пиковый отопительный сезон может не оказаться.

    «Европейцы прекрасно понимают, что чем больше газа на европейском рынке, тем цены ниже и тем им выгоднее. Это сейчас еще европейские промышленники молчат и не высовываются. Но когда политическая ситуация изменится, то промышленность может начать лоббировать свои интересы с прагматичной и рациональной позиции», – говорит Юшков.

    О том, что ЕС не хочет терять оставшиеся объемы российского газа, говорит и тот факт, что Брюссель до сих пор не ввел санкции против него. Российская нефть, нефтепродукты и уголь уже давно под санкциями, а против газа они так и не были введены.

    Для России сохранение этих объемов экспорта в 20-25 млрд кубов тоже будет нелишним. «Мы эти объемы никуда не перекинем. Можно лишь небольшие объемы перенаправить на «Турецкий поток», но речь о нескольких миллиардах кубов», – говорит Юшков.

    «Что касается возможных потерь российской стороны, то в лоб их считать не выйдет. Во-первых, часть объемов, вероятно, можно перебросить на «Турецкий поток». Во-вторых,

    сокращение притока газа в Европу, скорее всего, приведет к дополнительному скачку цен по сравнению с уровнем, который должен быть при наличии транзита через Украину, особенно предстоящей зимой. То есть, поставляя меньше, и Газпром, и бюджет могут получать больше»,

    – рассуждает Гривач.

    «Однако Украина не сможет устоять под давлением США, которые четко обозначили свою цель – убрать российские углеводороды с европейского рынка. Поэтому я думаю, что США все равно добьют эту историю и остановят украинский транзит. Это вопрос времени. Грубый сценарий – это повредить оставшийся газопровод. Более мягкий сценарий – спровоцировать Россию саму ввести санкции и остановить действие контакта», – считает Игорь Юшков.

    Он ожидает, что еще одну зиму США дадут европейцам прожить с сохранением транзита через Украину, но в первой половине 2024 года его, скорее всего, остановят. Дожидаться окончания транзитного контракта в декабре 2024 года не будут.

    «Думаю, что и на Украине, и на так называемом Западе есть силы, заинтересованные в эскалации конфликта. Транзитный вопрос может быть одним из инструментов. С другой стороны, транзит работает, несмотря на почти полтора года СВО и почти 10 лет прямой военной конфронтации», – заключает Гривач.

     
     
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