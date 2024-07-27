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    Латвия топчет память отдавших жизнь за ее свободу
    Блогеры остро отреагировали на церемонию открытия ОИ в Париже
    Орбан: Понемногу весь мир начал поддерживать Россию
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    Пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев
    Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады
    NYT: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русских

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    25 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Мегаполис должен быть разрушен

    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

    34 комментария
    27 июля 2024, 15:19 • Новости дня

    В России почтили память погибших по вине киевского режима детей

    Tекст: Александра Юдина

    В субботу по всей России в 12.00 по местному времени одновременно Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества провели акции-реквием в ознаменование памяти о невинно погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне проведения СВО субъектов.

    В рамках акций в субъектах России прошли мероприятия в формате стихийных митингов, церемонии возложения цветов и игрушек, скорбные мероприятия, на которых поименно вспомнили каждого погибшего ребенка. Участники акций стали ветераны спецоперации – члены Ассоциации ветеранов СВО и активисты Комитета семей воинов Отечества.

    Всего акция прошла более, чем в 80 субъектах России, а также в Международном детском центре «Артек». Почтили память погибших детей и бойцы на передовой – они прочли некоторые из историй на видео.

    В Москве центральной точкой проведения акции стал Музей Победы на Поклонной горе, мероприятие открыли гвардии генерал-майор ВДВ, Сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, сенатор России Алексей Наумец и руководитель Регионального отделения КСВО Московской области Марина Мигунова. Имена погибших детей прочли члены семей защитников и ветераны боевых действий, разных родов и видов войск, званий и участков фронта.

    «Эти преступления совершили нелюди. Мы этого никогда не забудем и не простим. Именно поэтому наши воины на передовой сегодня с честью выполняют свой долг. Для солдата нет ничего важнее, чем знать, что с твоей семьей в тылу все в порядке. Наши бойцы сражаются за то, чтобы дети не видели войны. И за то, чтобы не дать никому «умолчать» и забыть о тех погибших ребятишках. А те ветераны, которые уже вернулись домой, сегодня становятся примером для подрастающего поколения, вокруг этих бойцов сегодня строится новая система патриотического воспитания», – прокомментировал акцию Наумец.

    В Волгоградской области акция прошла на территории Историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. В ней приняли участие руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова, руководитель Волгоградской областной Ассоциации ветеранов СВО Игорь Воробьёв и региональные руководители КСВО из разных субъектов России.

    «Сегодня мы чтим их память, потому что они ещё совсем молодые, им жить бы еще, но их уже нет. Нам, женщинам, тяжело говорить о том, когда убивают детей, выставляют как живую мишень у окон домов. Зло нужно научиться останавливать. Невозможно слушать ту боль, которую пережили дети. Это забывать нельзя. Я хочу, чтобы, вы, дети со всех регионов России ценили свою жизнь и что она дана, чтобы мы помогали нашей большой, огромной стране. Расстрелянное детство – это убийство детей. Каждый год мы обязательно будем вспоминать. Дай Бог, чтобы количество погибших не росло, чтобы дети были живы», – подчеркнула Белехова.

    В Донецкой Народной Республике Акция прошла у памятника детям Донбасса, в «Артеке» к акции присоединились в разных лагерях, там память погибших детей почтили их сверстники.

    В других субъектах России акции прошли у мемориалов и памятников, в музеях, городских скверах.

    26 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    Названы доходы и имущество семьи экс-замминистра Булгакова

    Значительная часть имущества Булгакова оформлена на его жену

    Названы доходы и имущество семьи экс-замминистра Булгакова
    @ Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Арестованный по делу о коррупции бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, согласно его последней открытой декларации, заработал 15,2 млн рублей в 2018 году, а в 2010 году его супруга приобрела земельный участок площадью 23 сотки и дом размером более 620 кв. метров.

    Согласно данным деклараций, доход Булгакова в 2018 году составил более 15 млн рублей, а вместе с супругой они владеют квартирой площадью 109 кв. метров. Остальная часть имущества семьи оформлена на его жену, передает РИА «Новости».

    В их собственности находятся три земельных участка, самый крупный из которых составляет 23 сотки, а также жилой дом площадью более 620 кв. метров, приобретенные в 2010 году. Премиальный кроссовер Lexus RX350, согласно декларации за 2019 год, также записан на имя жены. Автомобиль был куплен в 2013 году как замена другому кроссоверу Lexus.

    Доход супруги Булгакова в 2018 году составил 226 тыс. рублей. Подобные суммы она получала на протяжении 2009–2017 годов, за исключением 2010 года, когда она продала земельный участок с домом.

    ФСБ и СК ранее сообщили, что Булгаков арестован по делу о коррупции. Он отвечал за материально-техническое обеспечение ВС России в Минобороны.

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    27 июля 2024, 01:59 • Новости дня
    Ким Дотком назвал открытие Олимпийских игр «закрытием человечества»
    Ким Дотком назвал открытие Олимпийских игр «закрытием человечества»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

    По мнению предпринимателя, «церемония открытия Олимпийских игр ощущалась как церемония закрытия человечества», передает РИА «Новости».

    Как пишет «Спорт-Экспресс», французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову».

    Кроме того, «ошеломили зрителей и два бородатых человека»: один – «якобы бог Дионис, больше похожий на скуфа-смурфика», второй – «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».

    При этом «кто-то из них стал частью одного из самых провокационных кадров шоу – в один момент режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи».

    Напомним, Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми. Олимпийский флаг у Эйфелевой башни на церемонии открытия повесили на флагшток в перевернутом виде. Часть зрителей покинула трибуны еще до начала церемонии из-за погоды и плохой видимости.

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    27 июля 2024, 11:35 • Новости дня
    Пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев
    Пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Церемония открытия Олимпийских игр в Париже спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

    Многие известные личности и общественные деятели осудили эту постановку как проявление неуважения к религии и культурным ценностям, передает «Российская газета».

    Футболист НФЛ Харрисон Баткер, ссылаясь на Священное Писание, назвал произошедшее кощунством.

    Обозреватель Guardian назвал церемонию «токсичным зрелищем».

    Ведущий американского подкаста Liberty Lockdown Клинт Рассел назвал безумием открытие мероприятия, где Иисуса и учеников на Тайной вечере заменили мужчинами в женских одеждах.

    «Что, черт возьми, происходит на Олимпиаде? Неудивительно, что никто больше не смотрит ее?» – отметил известный американский блоггер Ник Сортор.

    «Это было крайне неуважительно по отношению к христианам», – заявил Маск.

    Президент юридической компании Judicial Watch Том Фиттон заметил, что транснациональные левые презирают западную цивилизацию.

    Практикующая католичка Марион Марешаль, племянница Марин Ле Пен, заметила, что христиане всего мира чувствуют себя оскорбленными. «Это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое к любой провокации», – заверила она.

    Напомним, во время шоу группа из 18 человек позировала за длинным столом на фоне реки Сены и Эйфелевой башни. В центре была полная женщина в татуировках с большим серебряным головным убором, который напоминал нимб, показанный на картинах с изображением Иисуса. Она улыбалась и делала руками форму сердца, пока другие смотрели в камеру, некоторые медленно танцевали.

    Позднее на стол опустили огромный поднос, на котором лежал свернувшийся внутри полураздетый мужчина, с ног до головы выкрашенный в синий цвет.

    Организаторы Олимпиады пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Однако, учитывая масштаб общественного резонанса, можно предположить, что этот скандал окажет серьезное влияние на имидж игр и вызовет новые дискуссии о границах допустимого в искусстве и культуре.

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    27 июля 2024, 03:26 • Новости дня
    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши

    Источник в силовых структурах рассказал об использовании ВСУ аэродромов Польши для базирования украинских самолетов

    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши
    @ Mike Freer/Wikipedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования своих самолетов, рассчитывая, что Россия не станет их бомбить, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» заявил, что Украина размещает свою авиацию в третьих стран, «с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения», так как удар по ним может спровоцировать «прямое столкновение» России со странами ЕС и НАТО. На аэродромах Украины авиация пополняет боекомплект и проводит дозаправку, сказал источник.

    Напомним, начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.

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    27 июля 2024, 06:26 • Новости дня
    Церемонию открытия Олимпиады назвали парадом трансгендеров

    Племянница Ле Пен Марешаль раскритиковала церемонию открытия Олимпиады в Париже за трансвеститов и унижение гвардии

    Церемонию открытия Олимпиады назвали парадом трансгендеров
    @ Francois-Xavier Marit/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница одной из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, раскритиковала церемонию открытия Олимпиады в Париже. Греческий портал pronews.gr назвал церемонию «парадом трансгендеров» (движение ЛГБТ признано экстремистским в России).

    Марешаль рассказала, что смотрела церемонию «со своими детьми». По ее словам, было сложно «оценить несколько удачных сцен» между «обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами».

    Также она заявила об «унижении республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой», и «общем уродстве костюмов и хореографии», передает РИА «Новости» со ссылкой на pronews.gr.

    Марешаль назвала церемонию «безнадежной попыткой восхвалять ценности спорта и красоту Франции на фоне такой грубой пропаганды woke-культуры».

    Обращаясь к христианам, которые почувствовали себя оскорбленными «пародией на тайную вечерю», Марешаль заверила, что «это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию».

    Pronews.gr пишет, что «присутствие на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года трансвеститов, которые выдавали себя за... Иисуса Христа и его учеников», вызвало «бурную реакцию» и свидетельствует о «полном крахе западной цивилизации, превращении праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров».

    Напомним, СМИ сообщают, что на церемонии открытия Олимпиады «режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи». Французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову». Кроме того, на церемонии выступил «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».

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    26 июля 2024, 20:15 • Новости дня
    Журова объяснила ошибочность выбора Парижа как столицы Олимпиады

    Журова: Олимпиаду следовало проводить в другом месте

    Журова объяснила ошибочность выбора Парижа как столицы Олимпиады
    @ VESA MOILANEN/LEHTIKUVA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «И хотя эта концепция – проведение Олимпиады во французской столице – красиво смотрелась на бумаге, было понятно, что по итогам в новых реалиях жизненных и политических, она наверняка требовала какой-то корректировки», – заявила олимпийская чемпионка и зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова, комментируя множество ограничений и беспорядков в Париже в связи с проведением Олимпиады-2024.

    «Я не хочу сильно критиковать Францию за то, что происходит в связи с Олимпиадой, потому что в условиях, когда наблюдается множество угроз, причем как угроз забастовками, так и террористических, организовать Игры действительно непросто. Но, вероятнее всего, этого можно было бы избежать при правильном выборе места проведения Олимпийских игр», – говорит Журова.

    Она подчеркивает, что Международному олимпийскому комитету (МОК) следовало более настойчиво просить организаторов поменять концепцию проведения Игр. Депутат понимает, что здесь, скорее всего, было сильное давление со стороны бизнеса, ведь проведение такого масштабного мероприятия – это колоссальная прибыль. В действительности потерь может оказаться куда больше. На данный момент стоимость открывающихся во французской столице Игр оценивается в 11 млрд евро, что почти вдвое превышает предполагавшийся изначально бюджет.

    «И хотя эта концепция – проведение Олимпиады во французской столице – красиво смотрелась на бумаге, когда они ее презентовали, было понятно, что по итогам в новых реалиях жизненных и политических, она наверняка требовала какой-то корректировки. И я не поверю, что это было не так. Понятно, что перенос соревнований в другое место – это существенная потеря прибыли, но целесообразнее оказалось так», – замечает собеседница.

    Журова замечает, что для того, чтобы избежать проблем с инфраструктурой, Россия в 2014 году приняла решение сделать олимпийской столицей город Сочи. «Мы фактически на голой земле отстроили город-сад, сделали из Сочи целый спортивный кластер. С другой стороны, есть хороший опыт Пекина, который хоть и является китайской столицей, но не имел таких проблем. МОК нужно будет делать выводы, чтобы не совершать подобных ошибок в будущем», – заключила Журова.

    Ранее сообщалось, что движение французских высокоскоростных поездов (TGV) сильно нарушено на ряде линий в день открытия Олимпийских игр после умышленных поджогов минувшей ночью. Также известно, что участвующие в открытии Олимпиады французские артисты пригрозили забастовкой. А персонал принимающего делегацию МОК на ОИ-2024 отеля уже объявил протест.

    Работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан сообщила, что Елисейский дворец ввел безумную цензуру на время Олимпиады, не допустив к их освещению часть российских журналистов. Пресс-конференция, которая традиционно проходит на Играх в преддверии церемонии открытия, была отменена руководством оргкомитета Олимпийских игр 2024. Причину такого решения не уточнили.

    Напомним, старт Олимпиады в Париже начнется в 20:30 мск в пятницу, 26 июля, и пройдет на открытом воздухе – на набережной Сены и на самой реке. Закрытие Игр запланировано на 11 августа.

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    26 июля 2024, 18:08 • Новости дня
    Офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР
    Офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ оказались в тактическом окружении под Прогрессом в ДНР, погибло почти все командование рот, заявил бывший заместитель командира батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу Politeka.

    «Практически все командование рот погибло», – передает РИА «Новости» со ссылкой на его слова.

    Мосийчук считает, что ВСУ будут продолжать оставлять территории, так как военное руководство Украины не стремится решать возникающие проблемы. «Они говорят, что нужно стоять насмерть, но не противнику, а до последнего своего бойца», – добавил он.

    Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что 31-я механизированная бригада ВСУ понесла значительные потери у села Прогресс, что, по его мнению, связано с проблемами в украинском командовании.

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    27 июля 2024, 10:32 • Новости дня
    Губерниев прокомментировал открытие Олимпиады в Париже
    Губерниев прокомментировал открытие Олимпиады в Париже
    @ Huang Zongzhi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

    «Церемония была отличной, Куличенко на Кипре выступила замечательно… Это действительно интересно… Да, это Олимпиада!!!», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам запрещено демонстрировать символику страны и участвовать в командных соревнованиях.

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    26 июля 2024, 18:10 • Новости дня
    Эксперт: Дни премьерства Нетаньяху сочтены

    Политолог Ципис: Республиканцы и демократы намерены прекратить конфликт на Ближнем Востоке в ближайшее время

    Эксперт: Дни премьерства Нетаньяху сочтены
    @ Jack Guez/dpa/Global Look Press

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказался в сложном положении: его коалиция правых сил создана вокруг идеи конфликта с ХАМАС, но местные левые партии, как и США, подталкивают его к перемирию. Вероятно, его дни в большой политике подходят к концу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в Вашингтоне Нетаньяху встретился с Джо Байденом и Камалой Харрис.

    «В американской политике сейчас нет сил, заинтересованных в продолжении конфликта на Ближнем Востоке. Ни республиканцы, ни демократы не видят благоприятных перспектив в противостоянии Израиля и ХАМАС. Поэтому обе партии выразили желание остановить боевые действия, однако их подходы по достижению этой цели отличаются», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Демократы оказались крайне зависимыми от мнения пропалестинских активистов. Они склонны к критике Израиля и с пониманием относятся к ограничениям, предлагаемым в отношении еврейского государства. Дональд Трамп, в свою очередь, не собирается прекращать поддержку Израиля, однако риторически пытается вынудить страну прекратить затянувшийся конфликт», – подчеркивает он.

    «При этом в самом Израиле наблюдается серьезный политический раскол. Местные левые активно давят на Биньямина Нетаньяху с требованиями начать переговоры с ХАМАС, в то время как правые настаивают на продолжении боевых действий. На этом фоне решения, принятые премьер-министром в ближайшем будущем, окажут максимальное воздействие на всю страну», – отмечает собеседник.

    «Учитывая его поездку в США, можно сказать, что Нетаньяху в настоящий момент настроен содействовать прекращению огня. Это ставит под колоссальный удар налаженную им коалицию правых сил. Скорее всего, его дни во власти сочтены, но пойти против воли Вашингтона он не может. Однако до окончания выборов в Штатах он не будет предпринимать серьезных действий», – акцентирует эксперт.

    «Нетаньяху попытается дотянуть до ноября: текущее положение дел на Ближнем Востоке будет сохраняться. Ему нужно понять, с кем именно предстоит более предметно обсуждать вопрос завершения конфликта. Скорое прекращение огня уже неоспоримо, однако важно понять, на чьих условиях будет достигаться столь значимое решение», – заключил Ципис.

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Вашингтоне встретился с Джо Байденом и Камалой Харрис. На повестке был вопрос о прекращении огня в секторе Газа. Как сообщила пресс-служба Белого дома, президент США заявил главе еврейского государства о необходимости «закрыть оставшиеся пробелы» и заключить сделку с палестинским движением ХАМАС, чтобы как можно скорее освободить заложников. Байден также подтвердил приверженность Вашингтона безопасности Израиля «от всех угроз» со стороны Ирана, «Хезболлы» и хуситов.

    С призывом как можно скорее согласовать с палестинским движением прекращение огня к Нетаньяху обратилась и Харрис. По ее словам, это необходимо сделать, чтобы «положить конец страданиям местных жителей и обеспечить палестинскому народу право на свободу, достоинство и самоопределение». «Я изложила премьеру свою серьезную обеспокоенность в том числе большим числом жертв среди мирного населения сектора Газа», – сказала вице-президент США на пресс-конференции.

    Как сообщили источники портала Axios, представители еврейского государства «были застигнуты врасплох заявлением Харрис на камеру и ошеломлены ее тоном». По их оценкам, ее заявление по итогам встречи с премьером Израиля было сказано гораздо жестче, чем то, что она говорила в ходе переговоров. Нетаньяху был также расстроен тем фактом, что Харрис говорила о сделке с ХАМАС как о полном окончании войны, что противоречит позиции еврейского государства.

    Впрочем, риторику демократов поддержал и республиканец Дональд Трамп. Встреча кандидата в президенты США от Республиканской партии с Нетаньяху должна состояться в пятницу. Накануне Трамп заявил: «Израиль должен прекратить войну в Газе, и сделать это следует быстро». Его слова приводит The New York Times.

    Напомним, переговоры Израиля с ХАМАС продолжаются уже несколько месяцев. В конце мая Байден предложил проект трехэтапного соглашения о прекращении огня. Предполагалось, что стороны достигнут окончательного прекращения боевых действий при полном выводе армии обороны Израиля из Газы для освобождения израильских заложников.

    Нетаньяху заявил, что поддерживает этот план, а все препятствия чинит ХАМАС. При этом, по его словам, Израиль продолжит военное давление на палестинских радикалов, поскольку, по его версии, это приближает заключение соглашения об освобождении заложников.

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    26 июля 2024, 17:50 • Новости дня
    Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти

    Словакия предложила Киеву техническое решение вопроса по транзиту российской нефти

    Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонные переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, в ходе которых озвучил предложение Братиславы, содержащее техническое решение по возобновлению транзита нефти из России.

    В этом решении могли бы участвовать несколько государств, в том числе Словакия, сообщил словацкий кабмин, передает РИА «Новости». При этом не уточняется, о каком конкретно решении идет речь.

    Там также сообщили, что в ходе повторного телефонного разговора Фицо и Шмыгаль снова обсудили вопрос транзита российской нефти через украинскую территорию.

    Ранее глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш обвинил Киев в шантаже Венгрии и Словакии.

    Коментарии (2)
    27 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады

    Спикер МИД Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады в Париже

    Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады
    @ Christophe Petit-Tesson/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что не собиралась смотреть открытие Олимпиады в Париже, но, увидев ряд фотографий с события, которые сначала приняла за фейки и фотошоп, назвала 11 причин провала мероприятия.

    В своем Telegram-канале она указала, что на провал мероприятия указывает ряд пунктов, первым из которых значится информация о том, что до Олимпиады не допустят даже некоторых французских атлетов из-за традиционной одежды.

    Вторым пунктом указан транспортный коллапс в Париже. При этом в неком «саботаже» обвинили каких-то «злоумышленников».

    Захарова отметила, что в целом нелепая церемония открытия под открытым небом вынудила зрителей часами сидеть под проливным дождем. Оказалось, что организаторы не предусмотрели ни навесов, ни разгона туч.

    Четвертой причиной провала дипломат назвала разочарованность зрителей, которые, увидев бессмысленную расстановку зрительских мест (невозможно было ничего увидеть), уходили с мероприятия.

    Также, по ее словам, на играх в Сочи западным СМИ «не нравились собаки» – в Париже «им улыбались наводнившие улицы города крысы».

    Кроме того, центр города превратился в гетто для устремившихся на открытие Игр бездомных.

    Захарова добавила, что во время представления команд перепутали сборные КНДР и республики Кореи.

    Также дипломат рассказала, что олимпийский факел нес «рэпер-наркоман Снуп Догг под слова «Da, da, da, da It's the motherfuckin' D-O-double-G».

    Помимо прочего, на шоу флаг олимпийского движения нес всадник Апокалипсиса, подраскрывший формат конца света.

    А также одним из «главных перфомансов» Олимпиады стало ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа, где апостолов изображали трансвеститы.

    Вершиной действа Захарова назвала логично поднятый вверх тормашками над Парижем перевернутый флаг Олимпийского движения.

    «Это не дно. Это дно Сены», – подытожила дипломат.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

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    26 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    На Украине умер авиаконструктор концерна «Антонов» Дмитрий Кива

    На Украине умер авиаконструктор, экс-глава концерна «Антонов» Дмитрий Кива

    На Украине умер авиаконструктор концерна «Антонов» Дмитрий Кива
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советский и украинский авиаконструктор, бывший глава предприятия «Антонов» Дмитрий Кива умер на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба предприятия.

    По сообщению пресс-службы, ушел из жизни конструктор авиационной техники Дмитрий Кива, чья судьба была тесно связана с предприятием «Антонов» и который внес значительный вклад в развитие авиастроительной отрасли Украины, передает ТАСС.

    Там добавили, что Кива принимал участие в создании практически всех самолетов «Антонов», в том числе Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия».

    По информации пресс-службы, Кива пришел на предприятие после окончания Харьковского авиационного института в 1964 году. С 1987 года он был главным конструктором, с 1990 по 2005 год – первым заместителем генерального конструктора. В период с 2005 по 2015 год возглавлял работу предприятия в должности президента – генерального конструктора, с 2015 по 2016 год – генерального конструктора. Кива – автор более 100 научных работ, посвященных авиастроению, 18 авторских свидетельств и патентов в области авиационных разработок.

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    27 июля 2024, 06:44 • Новости дня
    Песков сообщил, что «о мобилизации речи не идет»
    Песков сообщил, что «о мобилизации речи не идет»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В России не планируется проводить мобилизацию, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, планируется ли мобилизация, Песков заверил, что «о мобилизации вообще никто не разговаривает». Он подчеркнул, что о ней «речи не идет», передает РИА «Новости».

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют. Он отметил, что свыше 160 тыс. человек с начала года добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты.

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    26 июля 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Покровское направление в ДНР сейчас является самым сложным для ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский, призывая командование «укрепить позиции».

    По его словам, в пятницу прошло совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. «Мы с министром и военным командованием подробно анализируем ситуацию на сложных направлениях, особенно на Покровском», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Зеленского.

    Из-за сложившейся ситуации глава Украины дважды в течение дня заслушивал отчеты главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Зеленский подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для укрепления позиций украинских военных. По данным Генштаба ВСУ, ситуация на Покровском направлении остается наиболее напряженной.

    Ранее сообщалось, что ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении.

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    26 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Хинштейн объяснил свои слова о «замедлении YouTube»
    Хинштейн объяснил свои слова о «замедлении YouTube»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Владеющая YouTube корпорация Google перестала обслуживать свои серверы, находящиеся в России, из-за чего работа видеохостинга в РФ замедляется, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Комментируя свои слова о том, что замедление YouTube в России является «вынужденным шагом», Хинштейн заявил, что скорость его работы действительно снизилась, но это связано с бездействием самого YouTube.

    «Вновь подтверждаю: скорость загрузки YouTube за последнее время по факту уже (!) снизилась до 40%, а к концу следующей недели может снизиться до 70%. И связано это в первую очередь с действиями (а точнее бездействием) самого YouTube», – написал депутат в своем Telegram-канале.

    Основной объем видеоконтента YouTube хранится на серверах Google в России, размещенных на инфраструктуре операторов связи и в ряде крупных дата-центров, однако после начала спецоперации и введения санкций корпорация перестала обслуживать и менять эту технику, заявил депутат.

    Следствием этого стала «деградация качества», утверждает он. «За два года трафик YouTube уже снизился на те самые 40%, о которых я и писал. Если в 2022 году на сетях операторов связи действовало около 700 кэширующих серверов GGC, то к концу 2023 года их число сократилось до 450 и продолжает сокращаться уже в геометрической прогрессии!» – объясняет Хинштейн.

    По его словам, Google сам начал предлагать телеком-операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую, чтобы остановить падение качества трафика, однако это было лишь временной мерой.

    «Потому что тут же встала другая проблема: поскольку Google поддерживает санкции и даже обанкротил свою российскую «дочку», он не может официально оплачивать услуги российских дата-центров. Я не знаю детали: бесплатно ли размещены их сервера в наших ЦОДах или деньги идут через «серые» полукриминальные схемы. Но в любом случае это все незаконно и все участники это хорошо понимают», – пишет Хинштейн.

    По его информации, сотрудничающие с Google российские дата-центры планируют прекратить работать с компанией по «серым схемам», из-за чего скорость загрузки YouTube снизится на 70%. При этом доступ к видеохостингу для россиян сохранится, просто загрузка контента будет требовать больше времени, заверил депутат.

    Можно изменить ситуацию, но это зависит от самого Google, считает Хинштейн. «Повторял и повторяю: дальнейшая судьба YouTube в России – в его руках», – заключил он.

    Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что до конца недели якобы скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%, мера не коснется мобильной связи. В Кремле не стали комментировать слова депутата о том, что замедление YouTube является «вынужденным шагом».

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