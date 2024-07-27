В России почтили память погибших по вине киевского режима детей

Tекст: Александра Юдина

В рамках акций в субъектах России прошли мероприятия в формате стихийных митингов, церемонии возложения цветов и игрушек, скорбные мероприятия, на которых поименно вспомнили каждого погибшего ребенка. Участники акций стали ветераны спецоперации – члены Ассоциации ветеранов СВО и активисты Комитета семей воинов Отечества.

Всего акция прошла более, чем в 80 субъектах России, а также в Международном детском центре «Артек». Почтили память погибших детей и бойцы на передовой – они прочли некоторые из историй на видео.

В Москве центральной точкой проведения акции стал Музей Победы на Поклонной горе, мероприятие открыли гвардии генерал-майор ВДВ, Сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, сенатор России Алексей Наумец и руководитель Регионального отделения КСВО Московской области Марина Мигунова. Имена погибших детей прочли члены семей защитников и ветераны боевых действий, разных родов и видов войск, званий и участков фронта.

«Эти преступления совершили нелюди. Мы этого никогда не забудем и не простим. Именно поэтому наши воины на передовой сегодня с честью выполняют свой долг. Для солдата нет ничего важнее, чем знать, что с твоей семьей в тылу все в порядке. Наши бойцы сражаются за то, чтобы дети не видели войны. И за то, чтобы не дать никому «умолчать» и забыть о тех погибших ребятишках. А те ветераны, которые уже вернулись домой, сегодня становятся примером для подрастающего поколения, вокруг этих бойцов сегодня строится новая система патриотического воспитания», – прокомментировал акцию Наумец.

В Волгоградской области акция прошла на территории Историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. В ней приняли участие руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова, руководитель Волгоградской областной Ассоциации ветеранов СВО Игорь Воробьёв и региональные руководители КСВО из разных субъектов России.

«Сегодня мы чтим их память, потому что они ещё совсем молодые, им жить бы еще, но их уже нет. Нам, женщинам, тяжело говорить о том, когда убивают детей, выставляют как живую мишень у окон домов. Зло нужно научиться останавливать. Невозможно слушать ту боль, которую пережили дети. Это забывать нельзя. Я хочу, чтобы, вы, дети со всех регионов России ценили свою жизнь и что она дана, чтобы мы помогали нашей большой, огромной стране. Расстрелянное детство – это убийство детей. Каждый год мы обязательно будем вспоминать. Дай Бог, чтобы количество погибших не росло, чтобы дети были живы», – подчеркнула Белехова.

В Донецкой Народной Республике Акция прошла у памятника детям Донбасса, в «Артеке» к акции присоединились в разных лагерях, там память погибших детей почтили их сверстники.

В других субъектах России акции прошли у мемориалов и памятников, в музеях, городских скверах.