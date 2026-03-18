Песков ответил на просьбу французского журналиста к Путину о защите
В Кремле ознакомились с сообщениями в СМИ о просьбе журналиста французского происхождения Адриана Боке о помощи, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что о прямых обращениях в адрес руководства страны пока не известно. По его словам, Кремль видел публикации в прессе, но не располагает сведениями о личной просьбе журналиста, передает ТАСС.
«Я не понимаю, о какой помощи может идти речь, что он сам имеет в виду. Думаю, это прояснится в самое ближайшее время», – подчеркнул Песков. Он добавил, что не располагает информацией о том, обращался ли Боке напрямую к российским властям.
Песков напомнил, что Боке является гражданином России и в любой момент может приехать в страну. Представитель Кремля подчеркнул: «Он гражданин России, он может приехать в Россию, здесь ему ничего не будет угрожать».
Ранее Боке сообщил, что находится в смертельной опасности и обратился к российскому руководству с просьбой защитить его и его семью. Журналист, который активно освещал события в Донбассе, ранее столкнулся с санкциями Евросоюза.
В 2023 году французский военный эксперт, волонтер и журналист Адриан Боке, освещающий события в Донбассе, заявил, что получил российский паспорт.
Напомним, весной Боке работал на территориях, подконтрольных Киеву, посещал Бучу, после чего заявил, что видел привезенные украинскими военными тела для того, чтобы их разложить на улице. В сентябре на Боке напали в Стамбуле после слежки.