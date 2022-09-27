На работавшего в Донбассе французского журналиста напали в Стамбуле

Политолог: Жители освобожденных территорий хотят повторить сценарий «крымской весны»

«Явка на референдумах заметно выросла, когда люди узнали, что по итогам голосования Путин может выступить с посланием парламенту России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя сообщения избиркомов Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР о том, что голосование признано состоявшимся.

«В первые два дня голосования явка на референдумах в Херсонской и Запорожской областях была невысокой – возможно, это объяснялось страхом, что Россия вдруг уйдет. События в Харьковской области показали, что такое возможно. А последствия этого, особенно для тех людей, которые ходили голосовать, будут незавидные – киевской властью это будет приравниваться к государственной измене. И тогда таким людям пришлось бы уходить вместе с Россией», – пояснил политолог, кандидат философских наук Борис Межуев.

Ситуацию, скорее всего, изменили сообщения о том, что 30 сентября президент Владимир Путин может обратиться с посланием к Госдуме и Совету Федерации по итогам референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. «Эта новость появилась вечером в субботу и резко улучшила эмоциональный фон референдумов – люди стали выглядеть увереннее, поток избирателей на участки вырос. Видимо, окрепла надежда на то, что Россия не уйдет с этих территорий», – указал Межуев.

Как добавил собеседник, на освобожденных территориях, особенно в Донецке и Луганске, люди хотят ориентироваться на крымский сценарий: успешный референдум, присоединение и затем – комфортное пребывание в составе России. «ДНР и ЛНР второй раз выходят на референдум, они уже восемь лет назад голосовали. Теперь они надеются на присоединение к России, чтобы жизнь стала спокойная, как в Крыму», – сказал он.

Что же касается позиции Запада, то он не признает итоги референдумов ни при каких условиях, предрекает Межуев. «Этого не произойдет ни при нашей жизни, ни при наших детях и даже внуках», – уверен эксперт.

Как сообщила в понедельник глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова, явка в регионе по итогам четвертого дня голосования составила 63,58% от списочного состава избирателей, таким образом, референдум считается состоявшимся, передает РИА «Новости». В Запорожской области, по данным глава местного ЦИК Галины Катющенко, явка по итогам четвертого дня достигла 66,43%.

По итогам четвертого дня референдума в Луганской народной республике явка составила 83,61%, заявила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. В ДНР явка превысила 77%, сообщил глава местного избиркома Владимир Высоцкий.

Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Москва поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

По предварительным данным, в результате воссоединения этих регионов с нашей страной территория России увеличится на 107 тыс. кв. км – это сопоставимо с площадью таких стран, как Болгария или Куба. При этом население России может вырасти на 6–8 млн человек. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что еще Россия приобретет вместе с новыми территориями.

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