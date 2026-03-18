«Калашников» изготовил экспортную партию биатлонных винтовок БИ-7-4

«Калашников» произвел экспортную партию винтовок БИ-7-4 для иностранного заказчика

Tекст: Мария Иванова

О поставке сообщается в Telegram-канале концерна.

«АО „Концерн «Калашников» изготовило партию спортивных малокалиберных винтовок „Биатлон-7-4“ (БИ-7-4) для иностранного заказчика. Отметим, данная модель – самая массовая на предприятии, серийно выпускается 35 лет», – говорится в сообщении.

Винтовки БИ-7-4 отличаются улучшенными характеристиками кучности при температуре до минус 20 градусов, высокой точностью и надежностью, а также доступной ценой. Для стрельбы используются спортивные патроны кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм (.22LR) отечественного производства.

В концерне подчеркнули, что с винтовкой «Биатлон-7-4» российские биатлонисты одержали множество побед на престижных международных турнирах. Среди них – зимние Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» установил десятилетний рекорд выручки от экспорта стрелкового оружия. Гендиректор предприятия Алан Лушников в прошлом году сообщил о начале поставок за рубеж управляемых боеприпасов.

До этого в Москве представили новую отечественную биатлонную винтовку «Грифон» для юношеского спорта.