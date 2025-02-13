В Москве представили новую российскую биатлонную винтовку

В Москве представили пневматическую винтовку «Грифон» для юных биатлонистов

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве состоялась презентация полностью российской биатлонной винтовки «Грифон», передает ТАСС.

Разработка, предназначенная для детско-юношеского биатлона, была представлена на пресс-конференции, организованной заводом «Атаман». Президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов отметил, что необходимость в такой винтовке была обусловлена узким рынком и высокой стоимостью существующих моделей.

Новое оружие, отличающееся доступной ценой в 95 тыс. рублей и высоким качеством, было разработано всего за пять месяцев. Согласно Нуждову, основные требования к винтовке заключались в том, чтобы она была сравнима с топовыми моделями по качеству, но в два раза дешевле. Важной задачей также стало обеспечение сервисного обслуживания и совершенствования оружия.

Антон Шипулин, чемпион мира 2017 года, подчеркнул преимущества использования пневматического оружия в детско-юношеском биатлоне. Он отметил, что это позволит значительно сэкономить средства и сделать тренировки более доступными и безопасными. Шипулин также выразил уверенность в том, что импортозамещение в биатлоне является важной задачей, а дети могут начинать заниматься с девяти лет благодаря новой винтовке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» приступил к изготовлению малокалиберного и пневматического оружия для биатлона. Концерн также пообещал российским спортсменам патроны высшего качества.