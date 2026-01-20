Стало известно об обострении разногласий между Германией и Францией по вопросам обороны

Politico: Германия пригрозила обойтись без Франции в обороне Европы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Берлин проявляет растущее раздражение по поводу позиций Парижа по ряду ключевых европейских проектов, сообщает Politico.

Лидер немецких христианских демократов Фридрих Мерц недавно заявил: если президент США «не сможет поладить с Европой, он может хотя бы сделать Германию своим партнером». Эти слова прозвучали на фоне разногласий между Германией и Францией по вопросам обороны и экономического сотрудничества в ЕС.

По данным европейских дипломатов, повышение политической активности Берлина вызывает недовольство во Франции. Немецкое руководство считает, что Париж часто говорит о необходимости европейской самостоятельности, но не всегда подкрепляет слова делами – например, блокируя торговое соглашение ЕС с Южной Америкой. Кроме того, Германия раздражена тем, что Франция претендует на ведущую роль в поддержке Украины, предоставляя при этом существенно меньшую помощь, чем Берлин.

Эти разногласия особенно обострились во время обсуждения того, как использовать кредит ЕС на 90 млрд евро для поддержки европейской оборонной промышленности. Франция предложила направить средства на закупку европейских вооружений, что принесло бы выгоду ее собственным предприятиям, в то время как Германия настаивала на преференциях для компаний, которые больше всего вложились в поддержку Киева – прежде всего немецких.

Среди других спорных тем – затянувшийся проект совместного истребителя FCAS стоимостью 100 млрд евро. Париж и Берлин не смогли договориться о дальнейших шагах, и, по мнению депутата бундестага Петера Байера, немецкая сторона рассматривает вариант создания самолета без участия французской компании Dassault Aviation. Все переговоры о сотрудничестве теперь осложнены предстоящими выборами во Франции, где лидирует праворадикальное Национальное объединение, что добавляет неопределенности в отношения двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Германия договорились о поставках артиллерии на сумму 70 млн долларов.

Издание Financial Times сообщило о возможном срыве совместного проекта истребителя Франции и Германии.

Франция заявила о своей способности создать истребитель нового поколения без участия Германии.