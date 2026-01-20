  • Новость часаЛавров назвал начало 2026 года «рекордным по впечатлительности»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как защитить морскую торговлю России от пиратства Британии
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    Минобороны объявило набор контрактников в Войска беспилотных систем
    Трамп заявил о «великой глупости» Британии
    Лавров назвал политику Трампа потрясением для Европы
    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России
    Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира»
    В Совфеде назвали опасным решение Молдавии выйти из СНГ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

    Конечно, Трамп – эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.

    7 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    0 комментариев
    20 января 2026, 11:12 • Новости дня

    Стало известно об обострении разногласий между Германией и Францией по вопросам обороны

    Politico: Германия пригрозила обойтись без Франции в обороне Европы

    Стало известно об обострении разногласий между Германией и Францией по вопросам обороны
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутри Евросоюза обостряются разногласия между Берлином и Парижем по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР, пишет Politico.

    Берлин проявляет растущее раздражение по поводу позиций Парижа по ряду ключевых европейских проектов, сообщает Politico.

    Лидер немецких христианских демократов Фридрих Мерц недавно заявил: если президент США «не сможет поладить с Европой, он может хотя бы сделать Германию своим партнером». Эти слова прозвучали на фоне разногласий между Германией и Францией по вопросам обороны и экономического сотрудничества в ЕС.

    По данным европейских дипломатов, повышение политической активности Берлина вызывает недовольство во Франции. Немецкое руководство считает, что Париж часто говорит о необходимости европейской самостоятельности, но не всегда подкрепляет слова делами – например, блокируя торговое соглашение ЕС с Южной Америкой. Кроме того, Германия раздражена тем, что Франция претендует на ведущую роль в поддержке Украины, предоставляя при этом существенно меньшую помощь, чем Берлин.

    Эти разногласия особенно обострились во время обсуждения того, как использовать кредит ЕС на 90 млрд евро для поддержки европейской оборонной промышленности. Франция предложила направить средства на закупку европейских вооружений, что принесло бы выгоду ее собственным предприятиям, в то время как Германия настаивала на преференциях для компаний, которые больше всего вложились в поддержку Киева – прежде всего немецких.

    Среди других спорных тем – затянувшийся проект совместного истребителя FCAS стоимостью 100 млрд евро. Париж и Берлин не смогли договориться о дальнейших шагах, и, по мнению депутата бундестага Петера Байера, немецкая сторона рассматривает вариант создания самолета без участия французской компании Dassault Aviation. Все переговоры о сотрудничестве теперь осложнены предстоящими выборами во Франции, где лидирует праворадикальное Национальное объединение, что добавляет неопределенности в отношения двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Германия договорились о поставках артиллерии на сумму 70 млн долларов.

    Издание Financial Times сообщило о возможном срыве совместного проекта истребителя Франции и Германии.

    Франция заявила о своей способности создать истребитель нового поколения без участия Германии.

    19 января 2026, 19:40 • Новости дня
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Польше планируется изменить формулировки в свидетельствах о браке: вместо привычных «муж» и «жена» появятся нейтральные обозначения «первый супруг» и «второй супруг», сообщило министерство цифровизации страны.

    Сейчас ведомство готовит соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

    Министерство объяснило, что такой шаг необходим для исполнения решения Суда Европейского союза, который требует от Польши признавать однополые браки, заключенные в других странах (ЛГБТ признана в России экстремистской организацией). «Предлагаемые изменения включают нейтральные с точки зрения пола названия граф: «первый супруг» и «второй супруг», – говорится в сообщении.

    В ноябре суд ЕС обязал Польшу признавать заключенные за границей однополые браки граждан.

    Комментарии (41)
    19 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    9 комментариев

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    Комментарии (3)
    19 января 2026, 21:18 • Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 16:30 • Новости дня
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Импорт сжиженного природного газа в Европейском союзе из США составляет четверть общего годового объема, при этом сохраняется курс на отказ от российского газа. Однако для полной замены российского газа Евролпе надо искать альтернативных поставщиков.

    Европейский союз уже получает четверть всего импортируемого сжиженного природного газа из США, сообщает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    По ее словам, «уровень закупок СПГ у США уже достиг 25%». Она подчеркнула, что ЕС поставил перед собой задачу полностью отказаться от российского газа, однако для этого необходимо искать альтернативные источники, чтобы компенсировать выпадающие объемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%. Politico сообщил, что Евросоюз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона.

    Комментарии (22)
    20 января 2026, 09:32 • Новости дня
    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России

    Посол Барбин сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России

    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России
    @ denmark.mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Власти Дании угрожают отобрать землю, на которой находятся здания российского посольства в Копенгагене, сообщил посол России в этой стране Владимир Барбин, передает ТАСС.

    По его словам, подобные угрозы исходят со стороны мэрии Копенгагена на фоне заметного ужесточения отношения к российской дипмиссии.

    Дипломат подчеркнул, что после «репрессивных решений датского правительства» численность российской дипмиссии была сокращена в несколько раз. Также была прекращена работа торгового представительства, а деятельность Российского центра науки и культуры значительно ограничена.

    Барбин заявил, что посольство России вынуждено работать в условиях фактической блокады. Он отметил, что серьезные трудности возникают при решении практических вопросов: сотрудники сталкиваются с проблемами при получении и продлении аккредитации, ограничен доступ к банковским услугам, усложнено проведение ремонта и технического обслуживания зданий и транспорта.

    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (13)
    19 января 2026, 12:50 • Новости дня
    Экономист назвал последствия применения Европой «торговой базуки» против США

    Экономист Лизан: ЕС «торговой базукой» не добьется от Трампа отмены новых пошлин

    Экономист назвал последствия применения Европой «торговой базуки» против США
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Обсуждение европейскими политиками реакции на пошлины США напоминает то, как «хлюпик» рассказывает «хулигану-качку», что он его сейчас побьет, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Эммануэль Макрон предложит ЕС применить против США «торговую базуку».

    «Под «торговой базукой», которой Эммануэль Макрон грозит США, вероятно, подразумеваются меры против американского бизнеса», – считает экономист Иван Лизан. Он допускает, что «под прицелом» – технологические компании, в частности Apple, Google, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Однако если Евросоюз применит так называемый инструмент борьбы с принуждением, то не просто не добьется отмены анонсированных Дональдом Трампом пошлин, но и усугубит свое положение. «Во-первых, европейским политикам невыгодно портить отношения с Вашингтоном – крупнейшим поставщиком газа», – указал собеседник.

    Во-вторых, меры против корпораций США навредят зависимым от них европейцам. «ЕС следовало не полагаться целиком и полностью на американский продукт, а развивать свои технологические компании или сделать упор на диверсификацию – например, сотрудничать с российскими и китайскими компаниями», – добавил эксперт.

    Наконец, меры спровоцируют новый виток торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем. «При этом внутри Евросоюза нет ни единой позиции, ни даже шанса проявить сплоченность», – подчеркнул Лизан. Он сравнил обсуждение европейскими политиками реакции на угрозы Трампа с тем, как «хлюпик рассказывает хулигану-качку, что он его сейчас побьет».

    То, что Европа стала «хлюпиком» – дело рук самих европейских лидеров. «Страны ЕС не суверенны. Для того, чтобы изменить восприятие американцев, нужно пересмотреть внутренние приоритеты и вкладываться в развитие собственных продуктов, а также перейти к налаживанию отношения с Москвой и Пекином. Но европейцы ни по одному из этих направлений ничего не делают. А значит, им придется мириться с действиями США. Как говорится, стерпится – слюбится», – заключил Лизан.

    Ранее послы 27 стран Евросоюза на экстренном совещании обсудили возможные ответные меры на угрозы Дональда Трампа против европейских стран. Среди возможных вариантов – возобновление плана по введению пошлин на американские товары на 93 млрд евро, который был приостановлен после заключения торговой сделки с Вашингтоном прошлым летом.

    ЕС также рассматривает возможность ограничения доступа американских компаний на свой рынок, сообщает Financial Times. По словам чиновников, участвующих в подготовке проекта, контрмеры разрабатываются, чтобы дать европейским лидерам рычаги влияния на встречах с президентом США на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Он пройдет с 19 по 23 января.

    Французский лидер Эммануэль Макрон в свою очередь призвал коллег использовать Anti-Coercion Instrument («Инструмент для борьбы с принуждением»), известный как «торговая базука», если США все же введут пошлины. Механизм дает право европейским странам облагать налогами американских гигантов, ограничивать их участие в тендерах и инвестиции из Америки.

    Между тем лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) назвал обещанную Макроном «базуку» «водяным пистолетом». По его словам, ни Франция, ни ЕС не смогут отстоять свой торговый суверенитет перед лицом Вашингтона из-за евробюрократии.

    По информации The New York Times, санкции ЕС могут ударить по Apple, Google, Meta, но также и по европейским потребителям. Кроме того, меры резко обострят трансатлантическую напряженность. Глава Евросовета Антониу Кошта объявил о проведении экстренного саммита ЕС, который, вероятно, состоится в четверг. По его словам, Европа демонстрирует «готовность защищаться от любых форм принуждения».

    Напомним, Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на импорт из восьми стран НАТО из-за спора о Гренландии. Тарифы вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что Белый дом может использовать ситуацию для давления на Брюссель и по украинскому треку.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    9 комментариев

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Чехия отказалась продавать Украине самолеты L-159

    Премьер Чехии Бабиш сообщил о невозможности продажи L-159 Украине из-за нужд армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешское правительство решило не продавать Украине самолеты L-159, так как все они задействованы в национальных военных целях и используются до 2040 года.

    Чехия не будет продавать Украине самолеты собственного производства L-159, передает РИА «Новости». Премьер-министр Андрей Бабиш объяснил, что армия страны нуждается в этих машинах, поскольку срок их эксплуатации рассчитан до 2040 года.

    По его словам, в ангаре не простаивают свободные самолеты, и все имеющиеся единицы задействованы в военных задачах. Бабиш отметил, что аналогичное решение о невозможности передачи самолетов Украине было принято Минобороны еще в 2023 году.

    Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что вопрос передачи L-159 обсуждался с Украиной в формате аренды или дарения, однако соглашения не были достигнуты. Владимир Зеленский предлагал купить эти самолеты для нужд украинской армии, однако чешская сторона отказалась от сделки из-за внутренних потребностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель правоконсервативной партии BVNL и бывший депутат парламента Нидерландов Вибрен ван Хага назвал продолжающуюся военную поддержку Киева Нидерландами «отвратительным примером оппортунизма и преступлением».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в способности Украины вернуть кредит Евросоюза и подверг критике решение Еврокомиссии о выдаче средств.

    Президент Чехии заявил, что Киеву придется сделать болезненные уступки для достижения мира.

    Комментарии (3)
    19 января 2026, 18:15 • Новости дня
    ЕС задумался над созданием нового оборонного альянса без США

    Politico: ЕС задумался над созданием нового оборонного альянса без США

    ЕС задумался над созданием нового оборонного альянса без США
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны обсуждают возможность формирования нового альянса в сфере безопасности без участия Соединенных Штатов, пишет Politico.

    По информации Politico, предполагается, что основой такого союза может стать так называемая «коалиция желающих» среди европейских государств, передает RT.

    В публикации отмечается, что новое соглашение не будет полностью исключать сотрудничество с Америкой, однако оно не станет воспринимать его как нечто гарантированное. Европейские чиновники считают, что отношения с Соединенными Штатами изменились, и теперь опираться на них в вопросах безопасности становится сложнее.

    Ранее Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США.

    ЕК заявила о вероятной разморозке пошлин против США 7 февраля.

    Комментарии (7)
    20 января 2026, 10:31 • Новости дня
    Дмитриев иронично назвал союзников Украины «коалицией наказанных»

    Глава РФПИ Дмитриев иронично назвал союзников Украины «коалицией наказанных»

    Дмитриев иронично назвал союзников Украины «коалицией наказанных»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично назвал группу стран, поддерживающих Украину, «коалицией наказанных».

    Дмитриев иронично назвал группу стран, поддерживающих Украину, «коалицией наказанных», передает ТАСС.

    Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), добавив к сообщению скриншот с изображением лидеров этих государств и Владимира Зеленского.

    Так называемая коалиция желающих состоит из более 30 стран, в основном европейских, которые заявили о готовности принять участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Наиболее активную роль в этой группе играют Франция и Британия, которые выступают основными инициаторами объединения.

    Ранее европейские страны обсуждают возможность создания нового альянса в сфере безопасности без участия Соединенных Штатов.

    Дипломат Константин Долгов предположил, что Дональд Трамп может признать «коалицию желающих» препятствием для урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (5)
    20 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона

    Политолог Ткаченко: Трамп видит бессилие Макрона

    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    @ SARAH MEYSSONNIER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп пренебрежительно говорит о президенте Франции Эммануэле Макроне, поскольку видит его бессилие как на внутреннем, так и во внешнеполитическом треках. Даже в вопросе Гренландии французский лидер предпочел спрятаться за спиной главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп заявил, что Макрон «никому не нужен».

    «Глава Белого дома Дональд Трамп прав: Эммануэль Макрон – «хромая утка» в политике. Французские законы запрещают ему в третий раз переизбраться на пост президента Франции. Также он явно проигрывает канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу в конкуренции за влияние в Евросоюзе», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Немецкая экономика оживает, а французская – обложена долгами и дефицитом. Такие итоги работы Макрона и его крайне низкая популярность среди электората ставят под угрозу перспективы продолжения его политической карьеры на хорошей должности в Европарламенте. В Еврокомиссию же его и так бы не взяли, поскольку это более функциональный орган, где надо работать по-настоящему», – указал он.

    «Среди причин пренебрежения Трампа в отношении Макрона и ссора с Европой из-за Гренландии и украинского кризиса. Сам французский лидер себя показал в этой ситуации не с лучшей стороны, прячась за спинами Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Неспособность президента Франции занять четкую позицию по важным для Европы вопросам не вызывает уважение ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне», – заметил эксперт.

    Впрочем, и у самого Макрона есть причины не вступать в «Совет мира». «Вполне допускаю, что он метит на какой-то пост в ООН. Ряд лидеров других стран, например, Польши, тоже не в восторге от инициативы Трампа. Они не желают быть на вторых ролях в органе, где президент США будет ведущим руководителем», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французские вина и шампанское после того, как Эммануэль Макрон отказался присоединиться к «Совету мира» по Газе, сообщает CNBC. «Он никому не нужен, потому что он очень скоро покинет свой пост», – прокомментировал глава Белого дома ситуацию для французского лидера.

    Заявление было сделано после того, как Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, что Макрон не планирует принимать предложение о вступлении в «Совет мира». Политик считает, что инициатива выходит за рамки Газы. Париж беспокоит возможность того, что новая структура может подорвать авторитет ООН.

    Кроме того, по словам источника, Макрон считает неприемлемым, чтобы Трамп пытался повлиять на внешнюю политику Франции с помощью угроз. Потому французский лидер полон решимости не отступать в этом разгорающимся споре.

    При этом, на деле Макрон отправил примирительное сообщение Трампу, которое обнародовал в соцсети Truth Social сам глава Белого дома. В послании французский лидер предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии.

    Макрон также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Пятилетнее президентство Макрона истекает в мае 2027 года. Согласно французскому законодательству? он не может баллотироваться на третий срок. Согласно январского опроса компании Ipsos BVA и высшей инженерной школы CESI, рейтинг одобрения президента Франции упал до 18%.

    «Совет мира» – это глобальный орган, одобренный Советом безопасности ООН в ноябре прошлого года и созданный для контроля за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Приглашения войти в него были разосланы различным мировым лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину, премьерам Великобритании Киру Стармеру и Индии Нарендре Моди.

    Ухудшению отношений Брюсселя и Вашингтона способствует также разная позиция по украинскому кризису. Дипломат Константин Долгов прогнозировал, что Трамп в ближайшее время может признать барьером к урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 00:57 • Новости дня
    В Венгрии возмутились инструкцией Бельгии по выживанию в ядерной войне

    Ковач возмутился инструкцией Бельгии по выживанию в ядерной войне

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил о том, что «Европейская народная партия» (ЕНП) распространила в Европарламенте инструкции по выживанию, в том числе при ядерной войне.

    «Посыл понятен: они готовятся не к миру, а к суровому, даже ядерному сценарию. Это ввергнет Венгрию в серьезную эскалацию войны», – написал в соцсетях госсекретарь по международным коммуникациям и связям в правительстве Венгрии Золтан Ковач.

    Он добавил, что венгры не просят «марионеток Брюсселя» проводить провоенную  политику и не просят жёсткой экономии.

    «Мы продолжим работать над тем, чтобы оградить Венгрию от войны», – подчеркнул Ковач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Орбан отметил, что решения 2026 года станут определяющими для мира или войны в Европе на фоне разногласий между США и Евросоюзом. В Нидерландах назвали продолжение военной поддержки Украины преступлением. В Венгрии призвали Каллас уйти в отставку после слов о России и Гренландии.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 19:56 • Новости дня
    Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии

    Трамп: Европе следует сосредоточиться на Украине вместо Гренландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейским властям лучше сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине, а не на вопросе Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Европе следует сфокусироваться на войне между Россией и Украиной, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это их привело», – отметил он в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости».

    Трамп также подтвердил, что готов ввести пошлины против европейских стран в случае, если они попытаются воспрепятствовать заключению сделки по приобретению Гренландии. По его словам, решение о введении пошлин он примет «на сто процентов», если возникнет такая необходимость.

    На вопрос о возможности применения военной силы для захвата Гренландии президент США отвечать не стал.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    9 комментариев

    Ранее ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией.

    Восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 14:34 • Новости дня
    Захарова высмеяла призыв ЕС добавить шутки в заявления

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о желании ЕС добавить больше юмора в публичные высказывания, подчеркнув абсурдность европейской политики в целом.

    Захарова высказалась в своем Telegram-канале по поводу публикаций в СМИ, где неназванный чиновник ЕС посетовал на недостаток шуток в заявлениях институтов Евросоюза. По его словам, отсутствие юмористических элементов усложняет донесение европейского послания до широкой публики.

    В ответ Захарова отметила, что, по ее мнению, «недостаток шуток с лихвой компенсируется анекдотичностью политики ЕС». Она добавила: «И без юмора обхохочешься».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто поставил под вопрос целесообразность отправки малых военных контингентов в Гренландию. Крозетто назвал такую инициативу анекдотичной.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 14:47 • Новости дня
    ЕК заявила о вероятной разморозке пошлин против США 7 февраля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия допускает возможность разморозки ответных пошлин в отношении США уже с 7 февраля, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл.

    «Срок заморозки ответных пошлин ЕС истекает 7 февраля (в соответствии с соглашением между главой Еврокомиссии и президентом США от июля прошлого года). И если он не будет продлен, пошлины будут разморожены», – сообщил Джилл в ходе брифинга в Брюсселе, передает ТАСС.

    Ранее агентство Reuters отмечало, что под действие этих пошлин могут попасть американские товары и услуги на сумму примерно 92 млрд евро в год.

    Ранее США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран.

    Ведущая фракция Европарламента призвала ЕС отложить нулевые пошлины для США.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 00:20 • Новости дня
    Дмитриев указал на неспособность ЕС и Британии признать стратегические просчеты

    Дмитриев указал на неспособность ЕС и Британии признавать просчеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз и Британия всегда делают то, что умеют лучше всего и не берутся за непосильное, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «ЕС/Великобритания делают то, что у них получается лучше всего: риторику и «мониторинг ситуации». И они не делают того, чего никогда не делают: не признают, не анализируют и не исправляют свои стратегические ошибки. Это не выигрышная стратегия», – написал Дмитриев в соцсети Х.

    Дмитриев отметил, что самоанализ – это необходимый навык для выживания, роста и развития.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы из-за Гренландии, что вызвало в Европе обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности. Стармер выступил с экстренным обращением к нации из-за Гренландии.


    Комментарии (0)
    19 января 2026, 21:32 • Новости дня
    Количество погибших при столкновении поездов в Испании достигло 41 человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате столкновения двух поездов на юге Испании число погибших достигло 41, а около ста человек получили ранения.

    Как сообщает ABC, число погибших возросло до 41 человека, а около ста пассажиров были ранены. Официальные власти ранее подтверждали гибель 39 человек, однако это число увеличилось после уточнения информации.

    Поезд, который шел в Мадрид, сошел с рельсов и выехал на встречный путь, где столкнулся с другим составом. В результате столкновения оба поезда сошли с рельсов.

    Движение поездов на данном участке железной дороги приостановлено. Причины трагедии выясняет специальная комиссия, созданная по факту происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании объявят трехдневный траур после железнодорожной катастрофы в Андалусии. Диппредставительство России в Мадриде сообщило, что граждан РФ среди пострадавших нет.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дмитриев назвал союзников Украины «коалицией наказанных»
    Дания отказалась от использования истребителей F-16
    Власти Польши поссорились из-за приглашения Трампа в «Совет мира»
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    Установлены новые минимальные баллы ЕГЭ для школьников в 2026 году
    Экспорт китайских автомобилей в Россию в 2025 году сократился на 42%
    Долиной предсказали траты в 160 млн рублей на ликвидацию пруда

    Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа

    Президент США Дональд Трамп пригрозил новой торговой войной против восьми европейских стран. Параллельно в ЕС появились опасения, что Вашингтон может перекрыть поставки своего СПГ, от которого европейцы после 2022 года стали сильно зависимы. Трамп, судя по всему, готов биться за Гренландию до конца. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Как защитить морскую торговлю России от пиратства Британии

    Британские СМИ утверждают, что Лондон готовится поступать с выходящими из российских портов танкерами так же, как поступают США с танкерами из Венесуэлы – захватывать и арестовывать. Какие возможности есть у Британии для такого рода морского пиратства – и к чему стоит готовиться российским торговому и Военно-морскому флотам? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что делать в этот период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации