Эксперт назвал причины успеха экономики России

Политолог Гагарин: С помощью амбициозных целей национального развития Путину удается вдохновлять предпринимателей на инвестиции в страну

Tекст: Андрей Резчиков

«За довольно короткое время мы увидели, что в России реально существует стратегически мыслящий, социально ответственный и национально ориентированный бизнес. Успехи в области промышленности и в бизнесе в целом – это свидетельство понимания задач, которые стоят перед страной. Именно поэтому президент высоко оценил деятельность РСПП – союза предпринимателей, который выстраивает отношения с государством на принципах взаимного уважения и доверия», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

«Успехи в экономике вызваны тем, что диалог бизнеса и власти ведется в конструктивном русле. Бизнес поддерживает политику президента и правительства. Направления, которые указывает президент, оказываются наиболее прорывными и успешными – продолжил собеседник. – Курс президента на возрождение целых отраслей экономики, создание современной инфраструктуры, опора на отечественные цифровые платформы и многие другие факторы – объясняют те успехи, которые с удивлением констатируют наши зарубежные недруги и прочие наблюдатели».

Кроме того, реальный результат приносит переориентация бизнеса на рынки союзников и партнеров. «Бизнес и его успехи – это лучший показатель того, как выстраивается многополярный мир. С Россией хотят сотрудничать и дружить многие страны, о чем свидетельствует огромное количество стран, желающих вступить в БРИКС», – добавил спикер.

К тому же, современный российский бизнес очень быстро наращивает темпы, и в этом важна поддержка государства, говорит эксперт. «Президент озвучил предложения по дифференцированной системе налогообложения, амнистии некрупных предприятий и многие другие инициативы, которые будут реализованы в ближайшее время. С 2025 года, например, власти откажутся от моратория на проверки бизнеса, введут рискоориентированный подход, что совершенно правильно. Также важно создавать бизнесу не только льготы, но и гарантии. Недружественная обстановка на мировом рынке может быть компенсирована именно тем, что государство помогает бизнесу. Предприниматели видят эту поддержку, которая весьма своевременна», – считает Гагарин.

По его словам, с помощью амбициозных целей национального развития Путину удается вдохновлять предпринимательское сообщество на инвестиции в страну. «Раньше мы уповали на инвестиции бывших западных партнеров. Теперь ситуация изменилась, и национально-ориентированный бизнес – это единственная возможность для его существования. Все остальные варианты подвержены разного рода неоправданным рискам», – отмечает спикер.

Также, продолжает политолог, президент четко связывает рост экономики с развитием социальной справедливости и поддержкой тех, кто работает на производстве. «Без этого невозможно полноценное развитие бизнеса. Все это говорит о том, что президент системно понимает те задачи, которые стоят перед бизнесом и ждет от него участия в процессах развития и удовлетворения социальных потребностей. Эти вложения воздадутся сторицей и способствуют росту качества жизни населения, развитию страны и экономики», – добавил эксперт.

Гагарин особо отметил запуск масштабных госпроектов, которые позволяют бизнесу уверенно планировать свою работу на среднюю и дальнюю перспективу. «Масштабные проекты не только вовлекают бизнес, но и дают возможность выстраивать ему долгосрочную стратегию на 5-10-20 лет. Это дает мощный импульс для развития экономики и тех территорий, которые вовлечены в этот процесс», – пояснил профессор кафедры политических наук УрФУ.

Такие проекты реализуются на Дальнем Востоке, в Арктике, в Каспийском бассейне и на других территориях. «Регионы, где реализуются масштабные проекты, показывают очень мощные темпы развития. Это касается высокоскоростных магистралей, автомобильных дорог и многого другого. В этот процесс буквально вовлечена вся страна, нет регионов, которые забыты», – полагает Гагарин.

В четверг президент России Владимир Путин принял участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В своем выступлении глава государства напомнил, что по итогам прошлого года ВВП России прибавил 3,6%. «И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы: в январе текущего года – 4,6% в годовом выражении, в феврале – 7,7% в годовом выражении, за первые два месяца [текущего года] в среднем шесть процентов рост», – сказал Путин.

Рост промышленного производства за январь-февраль составил 6,6%. «Его поддерживает активный внутренний спрос, который основывается на росте реальных заработных плат и доходов граждан. По оценке, за первые два месяца текущего года оборот розничной торговли оказался на 10,7% выше, чем годом ранее. Среднемесячная зарплата в реальном выражении за январь текущего года выросла на 8,5%, а реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4%, как известно», – добавил Путин.

Стратегической задачей России Путин назвал увеличение выпуска товаров, услуг прежде всего на собственной технологической базе. «Я много раз говорил уже и сейчас хочу повторить: мы не собираемся абсолютно все здесь производить, в России, – бессмысленно и не нужно, мы не собираемся этого делать. Но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение, применять их на практике, особенно по критически важным технологиям, направлениям», – считает президент.

По его словам, государство будет и дальше поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места – действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан, на повышение благосостояния российских семей.