Сильнейший за 75 лет ливень затопил Дубай

Как сообщают очевидцы в соцсетях, флагманские торговые центры Dubai Mall и Mall of the Emirates также пострадали от наводнения. В некоторых случаях посетители оставались ночевать прямо на полу в ТЦ, поскольку такси и автобусы также прекратили работу (фото: REUTERS)

По данным АТОР, на фоне непогоды ОАЭ не могут покинуть около 2,5 тыс. россиян (фото: REUTERS/Abdel Hadi Ramahi)

На фоне непрекращающихся ливней работникам разрешили перейти на удаленку, а дети учатся в дистанционном формате. Международный аэропорт Дубая перенаправляет часть рейсов, некоторые отменены (фото: REUTERS/Abdel Hadi Ramahi)

По данным местного метеорологического бюро, за сутки выпало 142 мм осадков. Это среднее количество за полтора года. При этом дожди продолжаются (фото: REUTERS/Abdel Hadi Ramahi)

На данный момент известно об одном погибшем. В Рас-эль-Хайме, одном из семи эмиратов страны, 70-летнего мужчину снесло потоком, когда тот был в автомобиле (фото: REUTERS/Abdel Hadi Ramahi)

Из-за того, что дожди в стране – редкость, на многих улицах отсутствует дренажная система. Властям пришлось отправить на дороги цистерны для откачки воды (фото: REUTERS/Abdel Hadi Ramahi)

Дубай затопило в результате сильнейших за последние 75 лет дождей. Количество осадков в ОАЭ за сутки превысило эквивалент полуторагодичной нормы. Под воду ушли не только дороги, но и автомобили, а также частично затоплены дома (фото: REUTERS/Amr Alfiky)

Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

«АвтоВАЗ» просит защиты от китайцев Российский «АвтоВАЗ» предлагает увеличить утильсбор для импортных автомобилей до миллиона рублей. Потому что китайские автомобильные бренды занимают уже больше половины легкового авторынка страны. Как именно такой сбор может защитить «Ладу» и чем это обернется для простых покупателей? Подробности Перейти в раздел

Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих Иран нанес масштабный, беспрецедентный по силе удар по территории Израиля. Эксперты отмечают, что регион находится на грани большой войны, в которую могут быть вовлечены ведущие державы мира. Каковы практические итоги этой атаки? И почему в Тегеране дают понять, что инцидент исчерпан? Подробности Перейти в раздел

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Германия ищет спасения у Китая Поездка Олафа Шольца в Поднебесную завершилась встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Ключевыми темами переговоров стали конфликт на Украине и экономическое сотрудничество. Чего удалось добиться Шольцу в рамках трехдневного пребывания в Китае и какие цели в этих переговорах преследовали власти КНР? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел

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Итака Ирана на Израиль. Что это было? Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

СВО и судьба Харькова Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину. Перейти в раздел