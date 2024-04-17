Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».0 комментариев
Сильнейший за 75 лет ливень затопил Дубай
Дубай затопило в результате сильнейших за последние 75 лет дождей. Количество осадков в ОАЭ за сутки превысило эквивалент полуторагодичной нормы. Под воду ушли не только дороги, но и автомобили, а также частично затоплены дома (фото: REUTERS/Amr Alfiky)
Из-за того, что дожди в стране – редкость, на многих улицах отсутствует дренажная система. Властям пришлось отправить на дороги цистерны для откачки воды (фото: REUTERS/Abdel Hadi Ramahi)
На данный момент известно об одном погибшем. В Рас-эль-Хайме, одном из семи эмиратов страны, 70-летнего мужчину снесло потоком, когда тот был в автомобиле (фото: REUTERS/Abdel Hadi Ramahi)
По данным местного метеорологического бюро, за сутки выпало 142 мм осадков. Это среднее количество за полтора года. При этом дожди продолжаются (фото: REUTERS/Abdel Hadi Ramahi)
Владельцы автомобилей оставляли свои машины прямо на дороге. Уровень воды в некоторых случаях поднимается выше середины кузова (фото: Jon Gambrell/AP/ТАСС)
На фоне непрекращающихся ливней работникам разрешили перейти на удаленку, а дети учатся в дистанционном формате. Международный аэропорт Дубая перенаправляет часть рейсов, некоторые отменены (фото: REUTERS/Abdel Hadi Ramahi)
По данным АТОР, на фоне непогоды ОАЭ не могут покинуть около 2,5 тыс. россиян (фото: REUTERS/Abdel Hadi Ramahi)
Как сообщают очевидцы в соцсетях, флагманские торговые центры Dubai Mall и Mall of the Emirates также пострадали от наводнения. В некоторых случаях посетители оставались ночевать прямо на полу в ТЦ, поскольку такси и автобусы также прекратили работу (фото: REUTERS)