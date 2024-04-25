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    Давайте выныривать из Сети

    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    25 апреля 2024, 17:01 Мнение

    Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    Борис Акимов Борис Акимов

    учредитель АНО «Большая Земля»

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    Вот вам моя гипотеза. Безграничные потоки информации – это, пожалуй, главная сейчас сила разрушения человека. Из чего следует, что человечество, если оно ставит своей целью сохранение человека, должно родить способ резко ограничить эти потоки, как оно ограничивает наркотики, оружие и прочее деструктивное.

    «И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился» (Евангелие от Матфея, глава 27). В Евангелии есть несколько упоминаний о молчании Христа, казалось бы, в самые важные для Него моменты земного Его пути. Думается, это один из ярких примеров того, что во многих случаях слово высказанное – пусть оно и является истиной – тут же теряет всякий свой смысл. Оно тает, растворяется в контексте лжи мира.

    Мы живем в ситуации бесконечной и часто бессознательной лжи, она через медиа создает контекст, в котором истина постоянно ускользает от нас. Мир фейка, мир постправды – нам он правда так дорог? Вряд ли. Не зря даже среди офисного населения распространяется мода на всякие ретриты, медитации, недели молчания на йога-дачах и т. д. Современный человек вполне уже осознал деструктивную силу бесконечного информационного потока. Правда, вывод современный человек-потребитель часто делает для себя тоже в духе времени. Не переустроить творчески собственную жизнь, отказавшись от посуточного сидения в интернете, а потребить модную услугу, спасающую от разрушения психики и духа. И потом, после ретрита и йога-дачи, вернуться в мир постправды.

    Я помню, как несколько лет назад один поставщик орехов и ягод из Забайкалья рассказал мне о фундаментальной разнице человека, живущего медленно, и бегущего жителя мегаполиса.

    «Когда я жил в своем маленьком городе, то считал москвичей дураками. Ну вот смотри. Я иду по своему городку и вижу знакомого. Он спрашивает меня, как у меня дела, и я рассказываю ему об охоте и о том, что приехала бабушка и все прочие новости. В ответ и он мне рассказывает о том, как у него дела. Подробно. Потом он говорит мне, что надо созвониться и встретиться. На следующий день он мне звонит, и вечером мы уже вместе сидим и выпиваем. А что москвич делает, когда спрашивает «как дела» или говорит «увидимся»?
    Вот я и говорю – дураки. Но самое интересное, когда я переехал жить в Москву, то через три месяца сам стал дураком».

    Вот вам пример того, что мы, люди, по-аристотелевски социальные существа, крайне быстро перенимаем общественные установки бытия на себя и уже через несколько месяцев кажется, что вот эта новая жизнь и новые установки и правила – они и есть самые и даже единственные правильные.

    Вчера (в историческом смысле) оружие было почти в каждом доме землянина, сегодня мы считаем, что оружие – это почти всегда исключительная привилегия узкого круга государевых людей. Отсюда и моя гипотеза. Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать и проявить волю к достижению этого решения. И это вполне можем быть и мы с вами.

    Почти половина россиян (45%) считают себя зависимыми от гаджетов и интернета, и только пятая часть участников опроса однозначно не видит у себя таких признаков. Это опрос прошлого года. А в 2021 году зависимых было 40%. Чем моложе респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы цифровой зависимости. 

    И вот – внимание: больше трети россиян заявили, что стараются время от времени отдыхать от гаджетов и интернета – каждый шестой респондент (15%) сознательно отказывается от них на несколько часов ежедневно. Сознательно несколько часов в день. Кстати, Карл Маркс писал о преодолении отчуждения как движущей силе общественных трансформаций. Он тогда все сводил исключительно к экономической реальности. Человек как придаток машины в промышленной форме развития капитализма должен себя освободить. Но сейчас можно было бы говорить об отчуждении как о результате превращения человека в придаток «аватара», его цифрового двойника. И – тут и по Марксу вполне тоже – должен появиться у нашей эпохи свой Нео или свой Карл, который попытается преодолеть и эту форму отчуждения и начнет сражение с Матрицей, и повернет нас в сторону истины.

    Поэтому давайте читать ВЗГЛЯД, ну и еще несколько полезных действий в Сети на пару часов в день – и это максимум. И да, это очень конкретное предложение на ваш суровый и явно пока несогласный со мной общественный суд: за весь трафик свыше двух часов в день пусть вводят повышенные цены для пользователей – тех, для кого Сеть не является местом работы.

    И спорить предлагаю не только в комментариях тут. А вживую обсудить с соседом эту мою суровую инициативу. И вдруг этим соседом буду я? Я как раз за углом в кафе сижу, заходите.

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