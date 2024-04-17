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    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики

    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    9 комментариев
    17 апреля 2024, 20:39 • Новости дня

    В рамках нацпроекта «Экономика данных» до 80% компаний должны перейти на ПО из России

    Переход до 80% российских предприятий на использование отечественного программного обеспечения (ПО) заложен в нацпроект «Экономика данных», об этом в ходе пленарного заседания конференции Data Fusion 2024 сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

    «Непосредственно в нацпроект мы заложили такие индикаторы, как переход до 80% предприятий на использование российского ПО», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам вице-премьера, ожидается, что при исполнении нацпроекта «Экономика данных» темпы роста инвестиций в отечественные решения будут в два раза выше темпов роста экономики, а также запланировано увеличение доли госуслуг, предоставляемых проактивно, в том числе с использованием ИИ, на 50%.

    Кроме того, исполнение мер поддержки в рамках нацпроекта «Экономика данных» позволит к 2030 году получить эффект для экономики РФ в 11,2 трлн рублей, добавил Чернышенко. «Все это позволит нам к 2030 году получить эффект в 11,2 трлн рублей для экономики России», – отметил Чернышенко, комментируя исполнение мер поддержки в рамках нового национального проекта.

    Также в пять раз должно быть увеличено число выпускников вузов по прикладным программам в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в восемь раз будет увеличена доля приоритетных отраслей экономики с высоким уровнем готовности к внедрению ИИ (до 95%). В семь раз планируется увеличить объем затрат организаций на использование технологий ИИ – до 850 млрд рублей.

    Кроме того, около 130 млрд рублей заложили на поддержку новых разработок и научных исследований в рамках «Экономики данных». «В рамках этого нацпроекта стоит задача покрыть все основные сферы экономики, госуправления цифровыми платформами, которые станут основами для управления и государственных функций, и, конечно, оказания различных услуг с применением новейших технологий, в том числе ИИ. <...> Для этого в программу заложены меры по поддержке новых разработок и научных исследований в форме грантов, субсидий, льготных кредитов на сумму около 130 млрд рублей», – сказал Чернышенко.

    Он добавил, что правительство продолжит развивать инфраструктуру и сети передачи данных за счет развития спутниковой группировки, создания новых центров обработки данных, подключения соцучреждений к высокоскоростному интернету, а также развития квантовых сетей. «В рамках перехода к датацентричной экономике одной из главнейших задач станет защита наших систем и данных граждан от киберугроз. Мероприятия по кибербезопасности, в том числе антифроду, антифишингу, квантовому шифрованию, также закладываем в программу», – отметил Чернышенко.

    По его словам, также продолжится работа по подготовке кадров для нового экономического уклада, а центральное место в этом укладе занимают данные и технологии их обработки.

    17 апреля 2024, 12:17 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по порту Одессы
    Российские войска нанесли удар по порту Одессы
    @ Ritzau Scanpix/Bo Amstrup/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    В районе Одессы был нанесен удар по портовой инфраструктуре, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет зафиксирован в Одессе в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени, передает РИА «Новости».

    Лебедев также добавил, что ведущие к порту и набережной дороги перекрыты, проезд разрешен только машинам скорой.

    Ранее в Одессе прозвучал взрыв. На фоне участившихся ударов по украинской инфраструктуре главе командования «Юг» ВСУ Геннадию Шаповалову поручили оборону Николаева и Одессы.

    Коментарии (7)
    17 апреля 2024, 04:47 • Новости дня
    Эксперт: Украина начала копировать российские дроны-камикадзе «Ланцет»

    Эксперт: Копирование Украиной российских дронов-камикадзе «Ланцет» подтверждает их эффективность

    Эксперт: Украина начала копировать российские дроны-камикадзе «Ланцет»
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина признала высокую эффективность российских барражирующих боеприпасов «Ланцет», запустив производство собственных копий этих дронов, заявил военный аналитик и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «Украинцы представили модель беспилотника, очертаниями фактически повторяющую российский барражирующий боеприпас «Изделие-52», также известный как «Ланцет», – рассказал Федутинов РИА «Новости».

    По его словам, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

    При этом Федутинов подчеркнул, что в отличие от израильских беспилотников, российские «Ланцеты» могут работать в тандеме с беспилотником-разведчиком.

    Агентство напоминает, что российские Вооруженные силы применяют в зоне СВО целый ряд ударных дронов, в том числе барражирующие боеприпасы линейки «Ланцет» и дроны-камикадзе «Куб».

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России «Ланцетом» уничтожили на Авдеевском направлении танк ВСУ, стрелявший по российским позициям.

    Ранее ВС России «Ланцетами» уничтожили Hummer и шведскую БМП ВС Украины.

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    16 апреля 2024, 21:52 • Новости дня
    Военмедик ценой жизни спас пятерых солдат от удара беспилотника ВСУ
    Военмедик ценой жизни спас пятерых солдат от удара беспилотника ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель-механик медицинского взвода Михаил Торгашев ценой своей жизни спас пятерых солдат от удара украинского беспилотника, сообщил военкор Александр Коц.

    По словам Коца, Торгашев обеспечивал эвакуацию раненых из Бердычей, 5 апреля взвод был атакован украинским подразделением, передает «Комсомольская правда».

    Когда обстрел усилился, Торгашев перетащил двух получивших ранения медиков под танк, куда забрались еще трое штурмовиков. Услышав нарастающий звук приближающегося FVP-дрона, Торгашев повернулся к нему лицом и закрыл собой раненых бойцов.

    Три штурмовика и оба медика выжили, сам же Михаил погиб. У него остались четверо несовершеннолетних детей. Отмечается, что Торгашев посмертно представлен к званию Героя России.

    Ранее выманившего на себя дрон-камикадзе уральского бойца предложили представить к госнаграде.

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    17 апреля 2024, 02:38 • Новости дня
    Сбитая инновационным трамваем в Петербурге женщина умерла в больнице

    Пострадавшая в ДТП с трамваем в Петербурге скончалась в больнице

    Сбитая инновационным трамваем в Петербурге женщина умерла в больнице
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Женщина, получившая тяжелые травмы в результате ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге, скончалась в больнице, сообщил городской комитет по транспорту.

    «Власти города выражают глубокие соболезнования родным пострадавшей в ДТП на Наличной улице. Врачи сделали все возможное, но сегодня женщина скончалась», – говорится в сообщении комитета по транспорту, которое передает РИА «Новости».

    Отмечается, что власти Петербурга взяли на себя организацию похорон и пообещали оказать семье погибшей социальную поддержку.

    Авария произошла в минувшую пятницу на Наличной улице. Трамвай, проходивший обкатку без пассажиров и сбил трех пешеходов.

    По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов. Двое мужчин получили травмы средней тяжести и были выписаны из больницы, а женщина находилась в тяжелом состоянии.

    Следственные органы проводят техническую экспертизу трамвая. Результаты экспертизы будут опубликованы официально.

    Ранее по факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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    17 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной

    Эксперт Федутинов рассказал, как Украина смогла скопировать дрон-камикадзе «Ланцет»

    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Схожие конструкторские решения нового БПЛА ВСУ и общая концепция применения свидетельствует о том, что Украина скопировала отечественный дрон «Ланцет». Информацию противник мог получить за счет трофейных аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотникам Денис Федутинов. Ранее Украина представила модель беспилотника, схожую с российским БПЛА «Ланцет».

    «У «Ланцета» и представленного украинскими конструкторами дрона есть несколько схожих черт. В первую очередь следует отметить общие конструктивные решения, связанные с использованием специфической для БПЛА схемы с X-образным крылом», – сказал эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «Во-вторых, прослеживается похожая концепция применения дронов, в рамках которой используются два беспилотника. Один ведет разведку и наблюдение, длительно барражируя над заданным районом, а второй БПЛА взлетает после обнаружения цели и наносит удар по установленным координатам. Эту стратегию предложили разработчики «Ланцета», она доказала свою эффективность в ходе СВО и, судя по всему, была скопирована украинскими конструкторами», – отмечает собеседник.

    «Думаю, что противник мог получить информацию о «Ланцетах» из двух источников. Первый – это открытые данные с выставок, а также из СМИ и интернета. Обе стороны конфликта традиционно черпают оттуда значительную долю сведений», – подчеркивает он.

    «Второй источник – это дальнейший анализ реальных образцов техники. За время СВО наши визави, вероятно, получили в свое распоряжение какое-то количество сбитых или упавших по техническим причинам российских беспилотников. Такие аппараты могли быть использованы для последующего изучения», – акцентирует эксперт.

    «Интерес для противника может представлять аппаратная часть БПЛА. Ее анализ необходим Украине, чтобы понять возможности нашей системы. Кроме того, программное обеспечение дрона может быть использовано для собственных разработок», – поясняет он.

    На фоне этого встает вопрос о том, как пресечь возможность получения такой информации противником. «Наиболее правильным способом защиты чувствительных данных от Украины будет самоуничтожение БПЛА в случае его поражения или технических неполадок. Реализация этого механизма – отдельный вопрос. Возможно, активация боезаряда могла бы производиться в случае подбора устройства противником или же после того, как аппарат доставят для изучения», – резюмировал аналитик.

    Ранее Федутинов в интервью РИА «Новости» отмечал, что Украина запустила производство собственных копий российских барражирующих боеприпасов «Ланцет». На это также указывает возможность использования БПЛА в тандеме с дроном-разведчиком, что характерно для отечественного аппарата.

    Мотивом для копирования нашего БПЛА противником стала эффективность аппарата на поле боя. По словам Федутинова, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

    Напомним, эффективность российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» признали в том числе и на Западе. В частности, обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что эти беспилотники представляют серьезную угрозу для украинской авиации.

    Издание Business Insider в свою очередь отмечало, что российские беспилотники «Ланцет» стали огромной проблемой для Украины на поле боя. Кроме того, дроны постоянно совершенствуются в дальности полета и боевых возможностях, что также сказывается на их эффективности.

    Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали кошмаром для многих солдат, а особенно для экипажей польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет портал interia.pl.

    Министерство обороны Британии в свою очередь назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России. Ведомство отмечало высокую эффективность данного типа российских беспилотников в зоне проведения спецоперации на Украине.

    В британском Минобороны добавляли, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о количественном и качественном росте числа БПЛА у российских войск на поле боя. Эксперты отмечали, что дроны, в том числе «Ланцеты», играют важную роль в современной войне. Кроме того, они призвали не останавливаться на достигнутом и дальше развивать беспилотники.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о возможных путях дальнейшего развития беспилотных аппаратов, таких как «Ланцет». Собеседники утверждали, что БПЛА будут совершенствовать свою дальность, маневренность, незаметность и боевую нагрузку. Тем не менее дроны также будут удешевляться. В качестве примера дальнейшей эволюции барражирующих боеприпасов приводился «Скальпель».

    Напомним, «Ланцет» – это отечественный барражирующий боеприпас. У дрона сложный аэродинамический профиль – две пары Х-образных крыльев. Такая схема позволяет, с одной стороны, добиться высокой маневренности, с другой – сохранить требуемую несущую площадь крыла при компактных размерах. Полетное задание дроны выполняют автономно – их маршрут программируется заранее.

    «Ланцет» работает в паре с дроном-разведчиком. Последний пересекает линию фронта, передает координаты найденной цели, а потом фиксирует на камеру поражение объекта барражирующим боеприпасом.

    Коментарии (5)
    17 апреля 2024, 01:56 • Новости дня
    Павел Дуров заявил о попытках спецслужб США завербовать инженера Telegram
    Павел Дуров заявил о попытках спецслужб США завербовать инженера Telegram
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Сооснователь Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о чрезмерном внимании к мессенджеру со стороны ФБР и американских спецслужб.

    «Приведу пример. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной нанять моего инженера», – рассказал Дуров, передает ТАСС.

    Он также отметил, что не доверяет безопасности платформ, разработанных в США.

    «Знаете, это прозвучит смешно, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Да, потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в платформы, разработанные в США, с точки зрения безопасности», – сказал Дуров.

    Такер Карлсон в свою очередь отметил, что в США шпионаж оправдывается безопасностью.

    «Вы предполагаете, что безопасность – это конфиденциальность, мое право не подвергаться слежке. Но правительство описывает слежку за вами как безопасность», – добавил журналист.


    Коментарии (19)
    17 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Американский миллиардер назвал причину поражений ВСУ

    Миллиардер Сакс заявил, что Украина проигрывает не из-за отсутствия помощи США, а из-за мощи армии России

    Американский миллиардер назвал причину поражений ВСУ
    @ Breaking Points/YouTube

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина проигрывает в конфликте с Россией не из-за отсутствия помощи США, а из-за мощи российской армии, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

    По его словам, Украина проигрывает не потому, что Конгресс США не дает финансирование, а потому, что у России больше артиллерии, человеческих ресурсов и превосходство в воздухе, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-командующий Объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс заявил, что Киев испытывает острый дефицит боеприпасов, войск и средств ПВО, что может привести к прорыву российских сил и их дальнейшему продвижению вглубь Украины.

    Коментарии (9)
    17 апреля 2024, 15:36 • Новости дня
    Названы наиболее страдающие от нехватки персонала отрасли
    Названы наиболее страдающие от нехватки персонала отрасли
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В первом квартале этого года в России зафиксирована рекордная за всю историю наблюдений нехватка работников, по сравнению с предыдущим кварталом кадровая ситуация усугубилась как в целом по экономике, так и в большинстве ключевых отраслей, сообщил Банк России.

    Обеспеченность российских компаний работниками в первом квартале этого года снизилась до минимума (-28,2 пункта) с первого квартала 2020 года и за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1998 года, следует из материалов ЦБ, передает ТАСС.

    Проблема нехватки работников наиболее остро стоит перед предприятиями обрабатывающих производств, выпускающими продукцию инвестиционного и потребительского назначения, сообщается в документе. Дефицит кадров вынуждает предприятия либо ограничивать рост объемов производства продукции, либо мотивировать персонал работать сверхурочно за дополнительную плату.

    В то же время, согласно опросу, во втором квартале 2024 года предприятия основных отраслей экономики планируют увеличить численность работников.

    По данным ЦБ, для борьбы с нехваткой персонала ряд предприятий в начале этого года подняли зарплаты отдельным категориям работников, другие готовы привлекать персонал, не обладающий необходимыми компетенциями. Некоторые стараются удерживать опытных специалистов старшего возраста.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика почти полностью задействовала все трудовые ресурсы, в данный момент ситуация с кадрами острая.

    Коментарии (33)
    17 апреля 2024, 17:39 • Новости дня
    Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях
    Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин остался недоволен словами губернатора Тюменской области Александра Моора, назвавшего не пожелавших эвакуироваться из-за паводка жителей «упертыми».

    «Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях, не надо», – высказал неодобрение Путин губернатору, передает ТАСС. Моор попытался извиниться, но президент прервал его.

    «Нет, послушайте меня, не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома», – объяснил Путин, добавив, что надо вселить надежду и веру в людей, что будет все «надежно обеспечено».

    Ранее сообщалось, что главы регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками. Глава МЧС Александр Куренков предупредил, что прогнозируется неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области.

    Коментарии (12)
    17 апреля 2024, 18:22 • Новости дня
    ФСБ показала фото причастной к взрыву авто экс-сотрудника СБУ в Москве девушки

    ФСБ показала фото причастной к взрыву авто экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве жительницы Варшавы

    ФСБ показала фото причастной к взрыву авто экс-сотрудника СБУ в Москве девушки
    @ @rian_ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба безопасности обнародовала фото жительницы Варшавы, которая, предположительно, причастна к покушению на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве.

    На кадрах показан бумажный пакет с косметическими товарами и пустой контейнер, демонстрируя который, женщина за кадром говорит, что будет «рыбку засаливать» в этих емкостях, передает РИА «Новости». В ролике также присутствуют фото самой девушки.

    Напомним, на прошлой неделе на севере Москвы взорвался автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Ранее сообщалось, что компоненты взрывного устройства, использованного при покушении на Прозорова, были доставлены из Варшавы.

    Коментарии (14)
    17 апреля 2024, 10:30 • Новости дня
    Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом
    Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные источники предупреждают о возможном развале фронта, удерживаемого ВСУ в зоне СВО, уже этим летом, пишет издание Politico.

    Отмечается, что линия обороны может рухнуть под натиском нового наступления российских военных, численно превосходящих украинскую армию, передает ТАСС.

    Источники издания указывают, что подрывающим моральный дух украинских военных фактором стала нехватка снабжения.

    Также издание подчеркивает, что украинские офицеры в частных беседах часто признают неизбежность новых территориальных потерь летом.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что жители страны морально упали духом. CNN также объяснил высокий уровень потерь ВСУ.

    Коментарии (16)
    17 апреля 2024, 16:05 • Новости дня
    Мать битцевского маньяка рассказала о предсмертном состоянии сына

    Мать битцевского маньяка рассказала о предсмертном состоянии сына в тюрьме

    Мать битцевского маньяка рассказала о предсмертном состоянии сына
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мать серийного убийцы Александра Пичушкина, известного как битцевский маньяк, заявила, что состояние здоровья ее сына, отбывающего наказание в колонии «Полярная сова», сильно ухудшилось, он находится на грани смерти.

    «У него плохо со здоровьем, честно говоря. Не знаю, сколько он протянет. Не знаю, сколько еще проживет. Он сильно болен», – приводит слова женщины ИА «Регнум».

    Она рассказала, что продолжает жить в квартире, где жил ее сын и куда каждый день возвращался после совершения преступлений. Женщина призналась, что неоднократно думала о том, сможет ли ее сын искупить грехи, но пришла к выводу, что это невозможно.

    По ее словам, она продолжает поддерживать связь с сыном, отправляет ему деньги, чтобы тот мог покупать необходимые вещи в магазине колонии, но навещала его только один раз из-за расположения колонии – «Полярная сова» находится в отдаленном поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

    Она также посетовала на «фанатов» битцевского маньяка, которые регулярно беспокоят ее письмами и звонками. По словам женщины, чаще всего ее сыном интересуются из Канады, Германии и других зарубежных стран.

    Пичушкин, в период с 2001 по 2006 годы совершивший 49 убийств, был приговорен к пожизненному сроку в 2007 году. Как утверждал сам маньяк, он намеревался совершить 64 убийства: по одному на каждую клетку шахматной доски.

    Коментарии (6)
    17 апреля 2024, 16:20 • Новости дня
    Пропавший в марте в Колумбии российский турист вышел из джунглей

    Российский велопутешественник Владимир Косаров выжил в тропических джунглях Колумбии

    Пропавший в марте в Колумбии российский турист вышел из джунглей
    @ ULAN/Pool/Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Пропавший в латиноамериканских джунглях российский велопутешественник Владимир Косаров добрался до Панамы через Дарьенский пробел и вышел на связь с близкими.

    Косаров планировал преодолеть джунгли за две недели, однако его экспедиция затянулась на долгие месяцы. По словам путешественника, он пережил ограбление, падение с обрыва, заражение малярией. Чтобы выжить, ему приходилось питаться змеями и улитками, чинить сломанный велосипед подручными средствами, а также ловить рыбу самодельным копьем, пишут «Известия».

    В Панаме Косаров попал в карантинный лагерь для больных малярией, где пробыл до нормализации своего состояния. По его словам, он дошел до трассы только 16 апреля, сразу поехал в больницу, где у него обнаружили малярию. По его словам, какие-то люди на машине увезли его в странный закрытый лагерь мигрантов.

    Купив панамскую SIM-карту на последние деньги, путешественник смог опубликовать видеосообщение и связаться с близкими.

    «Всех благ, друзья, никогда не ходите в Дарьенский пробел, это действительно очень опасное место», – посоветовал в конце своего видеообращения Косаров.

    Владимир Косаров направлялся из расположенного в Колумбии города Капуургана через Дарьенский пробел в Панаму. Для этого ему нужно было преодолеть джунгли. О его пропаже 19 марта сообщили друзья.

    Коментарии (10)
    17 апреля 2024, 15:29 • Новости дня
    Уволился пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском
    Уволился пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из пилотов «Уральских авиалиний», вынужденно посадивших самолет Airbus A320 в поле под Новосибирском, уволился из авиакомпании, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

    Как говорится в сообщении, после завершения расследования и выхода отчета КВС пилот Сергей Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию, трудовой договор прекращен 15 апреля, передает ТАСС.

    Там добавили, что с приказом Сергей Белов ознакомлен.

    Ранее экстренно посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле» в Подмосковье.

    Коментарии (7)
    17 апреля 2024, 14:04 • Новости дня
    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния»

    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении

    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Парламент Грузии 83 голосами «за» одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Против не проголосовал никто, оппозиция не участвовала в голосовании.

    В Тбилиси снова собирается митинг против этого закона, который оппоненты называют «русским».

    Власти говорят, что закон подразумевает только прозрачность работы неправительственных организаций и СМИ, чьи доходы более чем на 20 процентов состоят из иностранных вливаний.

    Ранее голосование было перенесено из-за протестов в Грузии.

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