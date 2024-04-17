В рамках нацпроекта «Экономика данных» до 80% компаний должны перейти на ПО из России

«Непосредственно в нацпроект мы заложили такие индикаторы, как переход до 80% предприятий на использование российского ПО», – сказал он, передает ТАСС.

По словам вице-премьера, ожидается, что при исполнении нацпроекта «Экономика данных» темпы роста инвестиций в отечественные решения будут в два раза выше темпов роста экономики, а также запланировано увеличение доли госуслуг, предоставляемых проактивно, в том числе с использованием ИИ, на 50%.

Кроме того, исполнение мер поддержки в рамках нацпроекта «Экономика данных» позволит к 2030 году получить эффект для экономики РФ в 11,2 трлн рублей, добавил Чернышенко. «Все это позволит нам к 2030 году получить эффект в 11,2 трлн рублей для экономики России», – отметил Чернышенко, комментируя исполнение мер поддержки в рамках нового национального проекта.

Также в пять раз должно быть увеличено число выпускников вузов по прикладным программам в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в восемь раз будет увеличена доля приоритетных отраслей экономики с высоким уровнем готовности к внедрению ИИ (до 95%). В семь раз планируется увеличить объем затрат организаций на использование технологий ИИ – до 850 млрд рублей.

Кроме того, около 130 млрд рублей заложили на поддержку новых разработок и научных исследований в рамках «Экономики данных». «В рамках этого нацпроекта стоит задача покрыть все основные сферы экономики, госуправления цифровыми платформами, которые станут основами для управления и государственных функций, и, конечно, оказания различных услуг с применением новейших технологий, в том числе ИИ. <...> Для этого в программу заложены меры по поддержке новых разработок и научных исследований в форме грантов, субсидий, льготных кредитов на сумму около 130 млрд рублей», – сказал Чернышенко.

Он добавил, что правительство продолжит развивать инфраструктуру и сети передачи данных за счет развития спутниковой группировки, создания новых центров обработки данных, подключения соцучреждений к высокоскоростному интернету, а также развития квантовых сетей. «В рамках перехода к датацентричной экономике одной из главнейших задач станет защита наших систем и данных граждан от киберугроз. Мероприятия по кибербезопасности, в том числе антифроду, антифишингу, квантовому шифрованию, также закладываем в программу», – отметил Чернышенко.

По его словам, также продолжится работа по подготовке кадров для нового экономического уклада, а центральное место в этом укладе занимают данные и технологии их обработки.