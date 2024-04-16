Бастрыкин призвал ужесточить наказание за демонстрацию преступлений в интернете

Tекст: Денис Тельманов

«Надо как можно скорее принять закон об административной ответственности за распространение с использованием платформ потокового вещания фото– или видеоматериалов с изображениями противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью, а также усилении уголовной ответственности за совершение преступления с публичной демонстрацией в СМИ, а также сети «Интернет», – заявил Бастрыкин, передает ТАСС.

Глава СК России отметил необходимость скорейшего принятия закона, который введёт административную ответственность за распространение фото– и видеоматериалов с изображениями жестоких преступлений через платформы потокового вещания. Кроме того, он предложил внести изменения в статью 63 УК России, дополнив ее новым отягчающим обстоятельством – публичной демонстрацией преступления в СМИ и сети «Интернет».

Бастрыкин обратил внимание на негативное влияние коротких видеороликов, демонстрирующих преступления, на психологическое состояние молодёжи. Такие видео, по его словам, провоцируют агрессию в комментариях, которая впоследствии может перенестись в реальную жизнь.

Также Бастрыкин считает, что фильмы на бандитскую тематику негативно влияют на подростков.

В качестве решения проблемы глава СК России предложил увеличить количество центров информационной безопасности и психологической помощи для молодёжи. Эти центры, работающие по единому алгоритму, смогут эффективно формировать гражданскую позицию у молодых людей и противодействовать идеологии терроризма и экстремизма.

