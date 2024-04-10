Общественники и блогеры обсудили перспективы платформы RuTube

Tекст: Александра Юдина

Мероприятие открыл первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, подчеркнув во вступительном слове актуальность цифровой консолидации и отметил, что у россиян должен быть выбор.

«Мы об этом много раз говорили на площадке ОП: у гражданина России должны быть варианты нахождения и потребления контента на отечественных площадках, где соблюдается наше законодательство, работает нормальная непредвзятая модерация и защищены права пользователя, где он огражден от фейков, которые приходится заглатывать тоннами, когда ты находишься на зарубежных площадках», – отметил он.

Как заметил директор департамента по развитию и взаимодействию с госорганами RuTube Илья Емелин, сегодня видеохостингом пользуется каждый пятый россиянин. Ежедневная аудитория стремится к 7 млн человек, а ежемесячная уникальная составляет 48 млн человек.

Говоря о зарубежных конкурентах, эксперт подчеркнул два основных момента, которые способствуют удержанию аудитории на них. «Пользователи, которые ходят на зарубежные площадки, в большинстве своем, потребляют отечественный контент. И ключевая боль здесь не в том, что там находятся пользователи, которые выкладывают какой-то интересный контент, которого больше нигде нет. Ключевая боль в том, почему эти пользователи не выкладывают контент на отечественных площадках. Второй вопрос здесь же – паттерн поведения, который вырабатывался в пользователях годами. Пользователи привыкли смотреть зарубежные площадки, привыкли ими пользоваться», – сказал он.

Тему привычки также поднял интернет-технолог, выпускник «Мастерской новых медиа» Александр Бородавченко. По его мнению, необходимо прививать ее подрастающему поколению через родителей, которые в будущем будут знать, что RuTube – место безопасного контента, и платформе можно доверить ребенка.

«Человек растет, использует контент, который подается ему через RuTube, и в будущем он уже берет свой телефон, и первое, что он туда устанавливает, не YouTube, а RuTube. Это как одно из направлений стратегического развития с точки зрения информационной безопасности», – подчеркнул эксперт.

Подробнее на политике модерации платформы остановился руководитель центра модерации департамента по развитию и взаимодействию с госорганами RuTube Вадим Алисиевич. Он уточнил, что с 2023 года RuTube имеет статус соцсети, поэтому каждая единица контента проверяется на наличие недостоверной информации и нарушения законодательства.

«Помимо того, что есть некие очевидные вещи, недопустимые для публикации, такие как детская порнография, пропаганда наркотиков или пропаганда самоубийства, есть еще и то, что мы обязаны на уровне саморегуляции также вычищать. Например, это контент, который нарушает общественную нравственность. Например, в это же входит организация травли. А также контент, который имеет форму неуважения к обществу или к органам власти. Это крайне важно не допускать в публикации, в том числе и для безопасности зрителей», – сказал он.

Политик и блогер Дмитрий Василец напомнил о применяемых иностранными ИТ-гигантами методах работы.

«Нужно понимать, что честная конкуренция – это не про американские корпорации. Мы видим, что они на протяжении последних 30 лет вкладывали сотни миллиардов долларов для того, чтобы доминировать в информационной компоненте», – сказал он.

Своим опытом взаимодействия с иностранным видеохостингом поделилась главный редактор донецкого телеканала «Юнион», выпускница «Мастерской новых медиа» Виктория Мельникова. По ее словам, западная платформа намеренно скрывает определенные материалы, в том числе свидетельствующие о преступлениях украинских боевиков, при этом игнорируя экстремистский контент.

Комментируя правовую сторону вопроса работы видеохостингов, журналист, блогер и военный эксперт Михаил Онуфриенко предложил изменить подход к внесению изменений в законодательство. По его словам, такие изменения должны готовиться не только по инициативе блогеров, а в том числе по мере накопления соответствующего опыта площадками, в том числе RuTube.

В свою очередь военкор, основатель International Reporters (Донецк), выпускница «Мастерской новых медиа» Кристель Нэан предложила добавить на RUTUBE английский язык, чтобы способствовать продвижению видеохостинга на международной арене. А блогер, общественный деятель, волонтер (Ясиноватая), выпускник «Мастерской новых медиа» Микаэль Минасян предложил создать обучающий курс по работе алгоритмов RuTube для начинающих авторов.