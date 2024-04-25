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МИД России обвинил США в неисполнении обязательств страны-хозяйки штаб-квартиры ООН
МИД России обвинил США в неисполнении обязательств страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, в частности, в невыдаче виз
Соединенные Штаты Америки, будучи страной-хозяйкой штаб-квартиры ООН, регулярно отказывают в выдаче виз не только российским чиновникам, но и техническому персоналу. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, беседуя с журналистами.
«Многие российские чиновники, абсолютно независимо от их рангов, начиная от самых высоких и заканчивая техническими экспертами, постоянно получают отказы в визах», – сказал он, передает ТАСС.
Панкин добавил, что российские дипломаты неоднократно поднимали в ООН вопрос о недобросовестном выполнении США функций хозяйки штаб-квартиры всемирной организации и регулярно информируют об этом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Ранее сообщалось, что США ограничили передвижение главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН.
Передвижение иранской делегации и самого министра было ограничено несколькими кварталами вокруг штаб-квартиры ООН, здания иранской миссии при всемирной организации и резиденции постоянного представителя Ирана при ООН.
Также иранским дипломатам был предоставлен доступ к нескольким кварталам в районе Лонг-Айленд-Сити и возможность проезда в международный аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) по определенному маршруту.