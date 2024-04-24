То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.

Кто навредил торговле России и Китая Китай показал неожиданную статистику по торговле с Россией. В марте просели продажи в Россию китайских машин и оборудования. Хотя еще в январе и феврале торговля продолжала расти высокими темпами, как и весь 2023 год, когда был поставлен новый исторический рекорд. Что же могло случиться в марте и как это отразится на дальнейшей торговле России и Китая? Подробности Перейти в раздел

Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем Российские военные в понедельник уничтожили телевышку в Харькове. По словам экспертов, ВСУ давно превратили гражданский объект в военный, установив на него системы связи ПВО и прочее оборудование военного или двойного назначения. В чем заключалась сложность уничтожения самого высокого сооружения Харькова и как этот успех скажется на боевых действиях? Подробности Перейти в раздел

Новые проблемы у ВСУ возникнут с тыла Россия увеличит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Эти планы подтверждает недавний удар по Днепропетровску – важному железнодорожному узлу, через который проходят маршруты в разные регионы Украины. Эксперты считают, что с момента начала СВО российская тактика уничтожения логистических центров изменилась и у военных появились новые возможности усилить эти удары. Подробности Перейти в раздел

Зеленский до сих пор не понял, почему он не еврей Обиды президента Украины Владимира Зеленского на то, что США и страны ЕС защищают его совсем не так, как защищают Израиль, приняли комичный характер. Для такой политики со стороны Запада существует пять очевидных причин, а объяснить их Зеленскому не могут из-за политкорректности. Зато Россия – может. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел

Зеленского обидело, что он не еврей Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

Польша запросила ядерную бомбу Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

Новая эпоха в отношениях России и США То, что США все-таки выписали президенту Украины чек на 60 млрд долларов, одновременно присвоив замороженные активы России, означает возвращение Вашингтона к двухпартийной политике, а также то, что у американской элиты есть более-менее понятный план действий по Украине до конца года. Перейти в раздел