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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Социализм заложен в человеческой природе, сопротивляться ему бесполезно

    Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.

    41 комментарий
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    42 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    14 комментариев
    24 апреля 2024, 18:33 • Видео

    Зеленского обидело, что он не еврей

    Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

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    Кто навредил торговле России и Китая

    Китай показал неожиданную статистику по торговле с Россией. В марте просели продажи в Россию китайских машин и оборудования. Хотя еще в январе и феврале торговля продолжала расти высокими темпами, как и весь 2023 год, когда был поставлен новый исторический рекорд. Что же могло случиться в марте и как это отразится на дальнейшей торговле России и Китая? Подробности

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    Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

    Российские военные в понедельник уничтожили телевышку в Харькове. По словам экспертов, ВСУ давно превратили гражданский объект в военный, установив на него системы связи ПВО и прочее оборудование военного или двойного назначения. В чем заключалась сложность уничтожения самого высокого сооружения Харькова и как этот успех скажется на боевых действиях? Подробности

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    Новые проблемы у ВСУ возникнут с тыла

    Россия увеличит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Эти планы подтверждает недавний удар по Днепропетровску – важному железнодорожному узлу, через который проходят маршруты в разные регионы Украины. Эксперты считают, что с момента начала СВО российская тактика уничтожения логистических центров изменилась и у военных появились новые возможности усилить эти удары. Подробности

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    Зеленский до сих пор не понял, почему он не еврей

    Обиды президента Украины Владимира Зеленского на то, что США и страны ЕС защищают его совсем не так, как защищают Израиль, приняли комичный характер. Для такой политики со стороны Запада существует пять очевидных причин, а объяснить их Зеленскому не могут из-за политкорректности. Зато Россия – может. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Зеленского обидело, что он не еврей

      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

    • Польша запросила ядерную бомбу

      Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

    • Новая эпоха в отношениях России и США

      То, что США все-таки выписали президенту Украины чек на 60 млрд долларов, одновременно присвоив замороженные активы России, означает возвращение Вашингтона к двухпартийной политике, а также то, что у американской элиты есть более-менее понятный план действий по Украине до конца года.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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