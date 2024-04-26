Украинские Telegram-каналы пишут, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный в марте был задержан СБУ, и теперь находится под домашним арестом под присмотром спецслужбистов. Это произошло потому, что Залужный отказывается ехать послом в Великобританию, а ЗЕ-команда хочет убрать его из Киева любой ценой – в генерале видят опасного политического оппонента Зеленского.

Ситуация напоминает инцидент, произошедший в Киеве 106 лет назад. Из своей квартиры неизвестными был похищен один из богатейших людей города банкир Абрам Добрый. Русская контрразведка еще во время Первой мировой войны подозревала его в связях с немецкими спецслужбами. В 1916 году он был арестован, но выкрутился благодаря влиятельным покровителям. Командование оккупационной немецкой армии, которая находилась тогда на Украине, обеспокоилось произошедшим. От правительства Центральной рады (ЦР) немцы потребовали найти банкира, но и сами начали расследование. Немецкие военные следователи быстро выяснили, что за похищением стояли министры ЦР – глава МВД Михаил Ткаченко и военный министр Александр Жуковский. Однако осведомлен о незаконном аресте был весь кабмин, включая премьер-министра Всеволода Голубовича. Эта ситуация позволила немцам сначала учредить военно-полевые суды на Украине, а затем 28 апреля разогнать и саму Центральную раду. Жуковский и Голубович предстали перед судом за похищение человека, Ткаченко удалось бежать. Добрый подкупил охранявших его солдат, они сообщили о его месте нахождения немцам – и тот был освобожден.

В исторической литературе можно встретить информацию о том, что похитители хотели получить от банкира выкуп 100 тыс. рублей. На самом деле деньги у Доброго требовал Александр Осипов, чиновник по особым поручениям украинского МВД, который непосредственно производил похищение. У Ткаченко и Жуковского были политические мотивы, толкнувшие их на преступление.

Абрам Добрый являлся участником антиреспубликанского пронемецкого заговора. Об этом сообщают несколько современников тех событий в своих мемуарах. В частности, Николай Ковалевский, министр по земельным делам в правительстве Центральной рады. Немцам нужно было получать с Украины продукты питания, лошадей, скот, а правительство ЦР хоть и грабило крестьян, но все равно не могло удовлетворить все желания немцев. Им нужен был персонаж, который будет реквизировать у украинских крестьян их имущество более интенсивно. Поэтому немецкое командование и хотело поставить во главе Украины военного, «человека с сильной рукой».

В результате они привели к власти генерала Павла Скоропадского, которого сделали гетманом. Однако кроме Скоропадского было еще два претендента на гетманскую булаву. Вероятно, с кем-то из них или со всеми тремя был связан Добрый. Скорее всего, он выступал в роли переговорщика от имени немцев. Как и представители ЗЕ-команды, которые изолировали Залужного, функционеры ЦР похитили Доброго, чтобы сохранить власть. «Арест» в обоих случаях является методом давления на политического оппонента. Только в 1918 году похитили переговорщика, а в 2024-м отправили под домашний арест претендента на «булаву».

Как и в 1918-м, в 2024 году Украина является страной, полностью зависимой от зарубежных держав. 106 лет назад это были Германия и Австро-Венгрия, сегодня это США, Великобритания и страны ЕС. Только в 1918 году немцы и австрийцы требовали зерно, мясо, сало, изымали их у крестьян жестокими методами (порка, расстрелы), часто обрекая целые семьи на голодную смерть. Зерно зарубежные патроны Украины и сейчас получить не против, но главное, что им нужно – это человеческие жертвы. В Вашингтоне и Лондоне хотят, чтобы украинцы умирали ради иллюзорного сохранения доминирования Запада в мировой политике. Для этого их отлавливают на улицах, а затем гонят на убой, как скот. Власть англосаксов для жителей Украины оказалась более людоедской, чем власть потомков тевтонцев в 1918 году.

Самый интересный вопрос относительно Залужного: сам он отказывается ехать в Лондон или получил на это благословение из-за океана? Залужный – человек американцев, они позволили отправить его в отставку, так как боялись вооруженного конфликта между сторонниками Залужного и Зеленского. В преддверии выборов президента США гражданская война на Украине – последнее, что нужно команде Байдена. Но это не значит, что американцы списали Залужного со счетов как альтернативу Зеленскому. И Залужный, и американцы понимают, что отправка в Лондон – это политическая ссылка. Кроме того, генерал будет там под неусыпным контролем британских спецслужб, которые благоволят к серому кардиналу Украины Андрею Ермаку. Пока Залужный на Украине, он потенциально является конкурентом Зеленского, даже находясь под домашним арестом.

В лице Залужного американцы хотят получить второго Скоропадского? Скорее, они держат его как запасной вариант, если Зеленский и Ермак полностью дискредитируют себя. Например, если начнут новое контрнаступление, и оно провалится. Или если насильственная мобилизация украинцев приведет к ряду локальных бунтов. Или случится и то, и другое.

Есть версия, что похищение банкира Доброго с самого начала было операцией немецких спецслужб, которым нужен был повод для ликвидации ЦР. Возможно, и американские спецслужбы устроят некую провокацию, которая сделает легитимным приход к власти Залужного. Думается, британцы не будут защищать Зеленского и Ермака, если поймут, что их песенка спета. Тогда Залужный сможет взять власть. Он может стать инструментом англосаксов для продления агонии майданного режима и противостояния его Россией.

Украина и 1918-го, и 2024-го годов – не более, чем объект международной политики, который западные кураторы используют в своих целях. Немцы тоже говорили, что думают о благе украинского народа, отстраняя от власти болтунов и уголовников Центральной Рады. А вместо них поставили гетмана, по приказу которого у крестьян забирали последнее.

Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад, – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.