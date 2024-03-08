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    8 марта 2024, 18:33 • В мире

    Новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому

    Новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Василий Стоякин

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный начинает дипломатическую карьеру – он отправлен украинским послом в Великобританию. Что означает этот политический поворот? Почему лидер киевского режима Владимир Зеленский принял именно такое решение и чем оно может оказаться в итоге опасно для него самого?

    Владимир Зеленский таки отправил Залужного на остров. Вполне, правда, обитаемый – послом в Великобританию. По словам Зеленского, «генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом». Глава МИД Дмитрий Кулеба уточнил, что «одним из ключевых требований было понимание военного контекста. Потому что Британия не просто наш стратегический партнер – это один из лидеров военной помощи Украине».

    Вообще информация о перемещении Залужного в Лондон появилась еще 29 января, но источник (депутат Алексей Гончаренко) был ненадежный. Другие источники отрицали или сам факт отставки, или что Залужный согласился с переводом на дипломатическую работу.

    Залужный был отправлен в отставку с поста главкома ВСУ 8 февраля – и только через месяц произошло ожидаемое назначение. Трудно отделаться от впечатления, что это была не «дипломатическая пауза», а время, потребовавшееся на то, чтобы Залужный понял свое «дипломатическое призвание». Или ему помогли понять.

    Назначение совпало с публикацией результатов социологического исследования, по которому Залужный легко выигрывает у Зеленского президентские выборы. Это именно случайность – по нашим данным, подобные результаты украинские социологи получали еще в прошлом году. Например, в декабре прошлого года Киевский международный институт социологии сообщал, что Валерию Залужному доверяли 92% опрошенных (Зеленскому – 77%), а 72% негативно относились к возможности его отставки.

    Следует отметить, что вообще тут украинское общественное мнение совершенно алогично – если кто-то и несет ответственность за провал разрекламированного летнего наступления, так это именно главком Залужный. Однако общественное мнение на него вину не возлагает. На Зеленского, впрочем, тоже.


    Итак, что означает отправка Залужного в Великобританию? Прежде всего то, что Зеленский избавляется от актуальной угрозы под боком у себя.

    Не очень верится в возможность восстания украинской армии против Зеленского. Еще менее верится в то, что такое восстание может возглавить Залужный. Но мы не знаем, что думает о вероятности такого развития событий Зеленский. В конце концов – береженого Бог бережет. Тем более, что Зеленский должен помнить, как в 2015 году марш добробатов Коломойского на Киев был предотвращен только звонком американского посла.

    Гораздо более реально то, что на Украине Залужный постоянно находился бы в атмосфере всеобщего обожания. Постоянные напоминания о высокой поддержке со стороны общества и армии (особенно на фоне нового главкома Сырского), публикация социологических данных, общение с политиками, которые его решительно поддержали во время отставки (Порошенко, Кличко, Тимошенко)…

    Залужный вовсе не стремится делать политическую карьеру. Однако в таких нечеловеческих условиях мотивация к политической деятельности возникает сама собой, так же сама собой формируется команда и появляется программа… Уж кто-кто, а Зеленский это точно знает.

    Потому дипломатическая ссылка (а для боевого генерала и потенциального кандидата на пост президента направление на дипломатическую работу – именно ссылка) – самый очевидный способ вывести Залужного из атмосферы, подталкивающей его к политической карьере. Однако тут есть два тонких политических момента.

    Учитывая уровень популярности Залужного, его нельзя было отправить в какую-то Бельгию или даже Францию (к Макрону на Украине относятся с подозрением – слишком часто он в свое время звонил российскому президенту). Необходима была страна, достаточно солидная для того, чтобы направить туда такого человека. Выбор невелик – Великобритания, США или Германия. По логике Залужного надо было, конечно, отправлять в Германию, которая больше всего дает Украине вооружений.

    И вот тут сработал другой момент – Валерий Залужный считается ставленником США, в отличие, например, от главы ГУР Кирилла Буданова, ставленника Великобритании. Это, разумеется, догадки и предположения, но если это так, то Залужный попадает в токсичную среду и ему действительно придется быть дипломатом, маневрируя между Лондоном, Вашингтоном и Киевом (первые две столицы конкурируют за влияние на третью).

    В то же время решение это отнюдь не радикальное и дает определенные выигрыши и для самого Залужного.

    Атмосфера в Киеве для бравого генерала тоже не слишком хороша – обожание граждан подталкивало бы его к необдуманным решениям, а близость к желающим его использовать политикам и олигархам лишала самостоятельности.

    За рубежом у Залужного будут возможности получить политический вообще и дипломатический опыт в частности, благодаря современным системам связи он не так уж будет оторван от Украины. Более того, у него появятся определенные эксклюзивные возможности в смысле общения с западными СМИ, которые на Украине более авторитетны, чем местные.

    Политические результаты этого хода Зеленского двойственные.

    Сейчас Зеленский этим назначением ослабляет угрозу со стороны Залужного. Но проблема в том, что сейчас эта угроза надуманная – Залужный не собирается заниматься политикой, а выборы не назначены. То есть Зеленский, по сути, убирает не политическую угрозу, а фактор раздражения для себя лично – у Залужного слишком высокий рейтинг.

    А вот в будущем это решение может обернуться стратегической проблемой для текущего киевского руководства. Ведь к уже назначенным выборам президента Украины Залужный может вернуться пусть с несколько осевшим рейтингом, зато с наработанными политическими связями и идеями. И тогда это станет не выдуманной, а настоящей головной болью Зеленского.

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