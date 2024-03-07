Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
Зеленский назначил Залужного послом в Британии
Зеленский одобрил кандидатуру Залужного на пост посла в Британии
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии, сообщил МИД Украины.
Как указали в ведомстве, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Британии и Северной Ирландии. Отмечается, что МИД Украины направил британской стороне соответствующий запрос на агреман, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что опрос от украинского центра показал способность Залужного победить Зеленского и бывшего президента страны Петра Порошенко на выборах президента Украины.