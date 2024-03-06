Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?0 комментариев
Опрос показал победу Залужного в случае участия в выборах президента Украины
Опрос показал способность Залужного победить Зеленского и Порошенко на выборах президента Украины
Если бы выборы президента Украины состоялись в 2024 году, победу на них одержал бы бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.
За Залужного выразили готовность проголосовать 41,4% респондентов. Действующий и бывший президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко набрали бы в первом туре 23,7% и 6,4%. Кроме того, 5,6% заявили о готовности проголосовать за экс-спикера Верховной рады, депутата Дмитрия Разумкова. Во втором туре Залужный победил бы Зеленского, набрав 67,5% против 32,5%.
Кроме того, на парламентских выборах победу одержал бы условный «Блок Залужного» с 46,4%. Блоки Зеленского, Порошенко и Разумкова набрали бы 21,1%, 7,5% и 6,8%, передает ТАСС.
59,7% выступили против проведения выборов до завершения конфликта на Украине, 24,2% не согласны с этим.
Опрос проходил с 22 февраля по 1 марта, в нем принимали участие граждане Украины старше 18 лет. Указывается, что опрошено 3 тыс. респондентов, проживающих на территории Украины. Статистическая погрешность оценивается в 2,1%.