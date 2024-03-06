Опрос показал победу Залужного в случае участия в выборах президента Украины

Опрос показал способность Залужного победить Зеленского и Порошенко на выборах президента Украины

Tекст: Антон Антонов

За Залужного выразили готовность проголосовать 41,4% респондентов. Действующий и бывший президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко набрали бы в первом туре 23,7% и 6,4%. Кроме того, 5,6% заявили о готовности проголосовать за экс-спикера Верховной рады, депутата Дмитрия Разумкова. Во втором туре Залужный победил бы Зеленского, набрав 67,5% против 32,5%.

Кроме того, на парламентских выборах победу одержал бы условный «Блок Залужного» с 46,4%. Блоки Зеленского, Порошенко и Разумкова набрали бы 21,1%, 7,5% и 6,8%, передает ТАСС.

59,7% выступили против проведения выборов до завершения конфликта на Украине, 24,2% не согласны с этим.

Опрос проходил с 22 февраля по 1 марта, в нем принимали участие граждане Украины старше 18 лет. Указывается, что опрошено 3 тыс. респондентов, проживающих на территории Украины. Статистическая погрешность оценивается в 2,1%.



