Отставка Залужного как процесс полураспада режима Зеленского

Отставка Залужного – это процесс полураспада режима Зеленского, каким он сформировался к лету 2022 года благодаря военному положению и окончательному решению Запада вести с Россией прокси-войну «до последнего украинца».

Военная диктатура, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ, армия были одной из ее несущих конструкций. Наряду со спецслужбами, бесноватыми волонтерами и распределителями западной помощи.

Западные и украинские СМИ сейчас стараются смягчить удар, объясняя произошедшее как личный конфликт Зеленского и Залужного. Нет, это институциональный конфликт, конфликт гражданского руководства с армией как институтом. Этот конфликт лишь персонализирован фигурами Залужного и Зеленского. Суть его в том, что режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.

А главное в том, что американские политменеджеры высшего уровня видели, куда всё идет, но так и не смогли вырулить ситуацию. Это значит, что украинскую власть от процессов самораспада не спасает даже внешнее управление, при том, что Киев живет на западной помощи, как на искусственном дыхании.

Так было с Первой Речью Посполитой, так было с поздней Османской империей – нежизнеспособными образованиями, век которых сколько могли пытались искусственно продлить европейские державы, чтобы сохранялся противовес России.

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