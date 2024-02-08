  • Новость часаПрезидент РАН включен в состав Совета безопасности России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Отставка Залужного как процесс полураспада режима Зеленского

    @ REUTERS

    8 февраля 2024, 22:31 Мнение

    Отставка Залужного как процесс полураспада режима Зеленского

    Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.

    Александр Носович Александр Носович

    главный редактор RuBaltic.Ru

    Второе место на выборах президента России несет свои плюсы
    В ДНР подсчитали потери ВСУ под командованием Сырского
    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot
    Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке

    Отставка Залужного – это процесс полураспада режима Зеленского, каким он сформировался к лету 2022 года благодаря военному положению и окончательному решению Запада вести с Россией прокси-войну «до последнего украинца».

    Военная диктатура, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ, армия были одной из ее несущих конструкций. Наряду со спецслужбами, бесноватыми волонтерами и распределителями западной помощи.

    Западные и украинские СМИ сейчас стараются смягчить удар, объясняя произошедшее как личный конфликт Зеленского и Залужного. Нет, это институциональный конфликт, конфликт гражданского руководства с армией как институтом. Этот конфликт лишь персонализирован фигурами Залужного и Зеленского. Суть его в том, что режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.

    А главное в том, что американские политменеджеры высшего уровня видели, куда всё идет, но так и не смогли вырулить ситуацию. Это значит, что украинскую власть от процессов самораспада не спасает даже внешнее управление, при том, что Киев живет на западной помощи, как на искусственном дыхании.

    Так было с Первой Речью Посполитой, так было с поздней Османской империей – нежизнеспособными образованиями, век которых сколько могли пытались искусственно продлить европейские державы, чтобы сохранялся противовес России.

    Источник

    Главное
    Новым главкомом ВСУ вместо Залужного назначен Сырский
    В офисе Зеленского назвали официальные причины отставки Залужного
    Голикова рассказала о подготовке изменений сдачи ЕГЭ
    Украинские военные начали дезертировать из ВСУ из-за остановки помощи США
    Названа сумма списанных без суда долгов россиян
    Девушка из Торжка украла 800 лотерейных билетов и не выиграла ни по одному
    Умер основатель группы «Машина времени»

    Европа скрыла виновника подрывов «Северных потоков»

    Швеция закрыла расследование по делу о подрывах «Северных потоков», не найдя никакой причастности собственной страны к этому делу. Эксперты уверены, что виновные не будут названы и по итогам расследований, которые еще ведутся в Дании и Германии. Между тем ущерб, который был нанесен России из-за этого теракта, вполне себе ощутимый и осязаемый, в отличие от его виновников. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия пытается разморозить Арктический совет

    В России вновь заговорили о возможном выходе из Арктического совета, но на этот раз позицию МИД поддержали в Кремле. В последние два года работа организации практически заморожена, так как остальные участники из стран НАТО фактически игнорируют законные интересы Москвы. В чем заключаются особенности Арктического совета и почему Россия заинтересована в «реанимации» этой организации? Подробности

    Перейти в раздел

    Быстрое восстановление Мариуполя сильно раздражает Запад

    Мариуполь попал под пристальное внимание западных журналистов. Сперва немецкий телеканал ZDF написал о масштабных стройках, идущих в городе, затем Financial Times раскритиковала реконструкционные работы. Почему именно Мариуполь оказался в фокусе внимания зарубежных СМИ? Подробности

    Перейти в раздел

    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............