США не дали визу главе делегации России для участия в сессии ООН

США отказали в выдаче визы главе делегации России Люкманову для участия в сессии ООН

Tекст: Валентина Григоренко

Акульчев, зачитывая выступление главы делегации РФ на сессии спецкомитета ООН, а также специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артура Люкманова, напомнил, что главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии, передает ТАСС.

Дипломат зачитал обращение от имени Люкманова. По словам главы делегации, работа спецкомитета ГА ООН по разработке специальной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях близится к завершению. Ее итоги Россия считает противоречивыми. Люкманов добавил, что мандат спецкомитета выполнен частично, пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Вашингтон запретил российским дипломатам принимать участие в заседании международного совета по зерну в Новом Орлеане, которое прошло 24 января.