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    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    8 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    22 комментария
    26 января 2024, 00:27 • Новости дня

    США запретили дипломатам РФ участвовать в заседании Международного совета по зерну

    Посольство: США запретили российским дипломатам участвовать в заседании Международного совета по зерну

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон запретил российским дипломатам принимать участие в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане, которое прошло 24 января, сообщило российское посольство.

    Запрет на участие российским дипломатам в ведомстве назвали вопиющим случаем.

    «Подобным поступком США явно продемонстрировали, что легко готовы нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний», – говорится в сообщении посольства в Telegram.

    В дипведомстве отметили, что препятствия для российского присутствия на мероприятиях, знаковых с точки зрения истории отношений Москвы и Вашингтона, стали нормой. Посольство призвало американскую сторону «трезво оценить последствия курса на выхолащивание двухсторонних отношений».

    Дипломаты потребовали от США ответственно подходить к функциям организатора международных встреч, участие России в которых востребовано другими государствами и необходимо для принятия эффективных решений по вопросам, которые волнуют мир.

    Накануне Франция отказала России в созыве срочного заседания созывать срочное заседание СБ ООН по сбитому Ил-76.

    23 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Столицу Украины могут перенести во Львов

    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская столица может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии, предположил бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

    Новая политика США в отношении украинского режима призвана справиться с новой реальностью, в которой Киев проиграет в конфликте с Россией, и, возможно, придется эвакуировать столицу Украины, заявил Брайен в статье для Asia Times, передает ТАСС.

    Вероятно, ее перенесут во Львов, указал экс-сотрудник Пентагона. Он также отметил, что в украинской столице ходят слухи о том, что президент страны Владимир Зеленский намерен уволить главу ВСУ Валерия Залужного, которого должен заменить Буданов. По мнению Брайена, Зеленский и Залужный уже некоторое время не ладят друг с другом. Формальным поводом для увольнения станет ситуация вокруг Авдеевки.

    У ВСУ нет возможности остановить российскую армию, это понимают в ЕС и в США, потому Европа «в панике», а Вашингтон пытается выстроить новую политику в отношении украинского кризиса, полагает эксперт.

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    23 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания уже в 2024 году, сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

    Помощь будет включать в себя, в том числе, обучение летчиков, подготовку техников, инфраструктуры, передачу платформ, запасных частей и боеприпасов, передает ТАСС.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже, чем планировала.

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    23 января 2024, 20:21 • Новости дня
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не портила отношений с американской, потому она не станет бежать «в Вашингтон к Дядюшке Сэму просить прощения», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия не портила отношения с Соединенными Штатами, сказал Лавров в ответ на вопрос CBS, передает ТАСС. По его словам, российская сторона не собирается проявлять инициативу и «бежать в Вашингтон, к Дядюшке Сэму, просить прощения и говорить, что мол, мы плохо себя вели».

    Глава российского МИД находится в Нью-Йорке для участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидается также ряд двусторонних встреч. При этом контактов Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не запланировано.

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    24 января 2024, 13:29 • Новости дня
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Госдума подготовит обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии с тем, чтобы разобраться в том, какими ракетами сбили самолет Ил-76 в Белгородской области, такое поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в ходе пленарного заседания палаты обратился к главе комитета Думы по обороне Андрею Картаполову, предложив подготовить соответствующее обращение, чтобы депутаты в США и Германии «наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают», передает РИА «Новости».

    Спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что поддержку Запад оказывает нацистскому режиму в Киеве, и Германия и США должны осознать свою ответственность, «а депутаты парламентов должны объявить им импичмент».

    «Своих солдат расстреляли в воздухе. <…> Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных. Ракетами американскими, немецкими», – заключил Володин.

    В Минобороны России сообщили ранее, что в среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные.

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    25 января 2024, 08:40 • Новости дня
    Российская разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине

    Глава Службы внешней разведки России Нарышкин предупредил о провокациях Запада из-за неудач на Украине

    Российская разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Риск новых провокаций против России из-за неудач Запада на Украине довольно высок, однако от них не будет долгого эффекта, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    По его словам, в ситуации, когда Запад терпит поражение на Украине, высока вероятность новых провокаций, однако их действие и продолжительность будут кратковременными, передает РИА «Новости».

    Нарышкин также подчеркнул, что в современном мире тайная информация и ложь быстро становятся обнародованными.

    При этом Нарышкин пояснил, что считает высокой возможность провокации по той причине, что США, Британия и их союзники уже продемонстрировали, что готовы пойти на самые гнусные провокации ради изменения ситуации в свою пользу.

    В пример глава СВР привел сбитый ВСУ малайзийский «Боинг», «омерзительную провокацию» в Буче, а также ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

    «Я уже не говорю о постоянной поддержке и провоцировании Западом ВСУ, артиллерийских обстрелах Запорожской атомной электростанции», – подчеркнул Нарышкин.

    Ранее глава российской разведки объяснил, что заявления Запада про якобы планы российского нападения на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против России.

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    25 января 2024, 16:38 • Новости дня
    Американист: Присутствие в Ираке потеряло для США всякий смысл

    Американист Дробницкий: Вывод контингента из Ирака говорит о неспособности США далее удерживать Ближний Восток

    Американист: Присутствие в Ираке потеряло для США всякий смысл
    @ U.S. Army

    Tекст: Евгений Поздняков

    Военное присутствие в Ираке отнимает у США большое количество денег, при этом не давая ощутимого результата. В данной ситуации решение о выводе войск выглядит крайне логичным и понятным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее телеканал CNN сообщил о скорых переговорах США и Ирака о выводе американских войск.

    «Удары по американским объектам в Ираке и Сирии придают дополнительный импульс США к выводу войск с территории Ближнего Востока. Однако главная причина данных намерений состоит в том, что этот регион попросту утратил былое значение для Белого дома», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Штаты заходили на Ближний Восток практически не понимая, что им нужно. Их многолетнее присутствие в Ираке можно назвать затянувшейся авантюрой. В размещение и содержание здесь американского контингента было вложено колоссальное количество денег, однако «выхлоп» от зарубежной кампании оказался практически нулевой», – отмечает собеседник.

    «Более того, официальное руководство Багдада само регулярно напоминает Штатам о необходимости вывода войск с территории страны. Сложившаяся ситуация в чем-то напоминает Афганистан. В Белом доме прекрасно осознают, что дальнейшее присутствие бессмысленно, однако как уйти, сохранив при этом лицо, никто не понимает», – подчеркивает эксперт.

    «Скорее всего, выход США из Ирака состоится, но сделать это постараются по-тихому, ведь американские политики не желают повторения информационной катастрофы с публикацией фотографий паникующих людей в аэропорту Кабула. При этом местной номенклатуре критически важно завершить этот процесс за время руководства Байдена», – уточняет он.

    «Сейчас на старика можно скинуть большинство неудобных вопросов, чтобы следующий президент спокойно ссылался на некомпетентность предшественника. Это позволит сгладить внутренние противоречия от столь серьезного изменения статус-кво. По-иному обстоят дела в Сирии, где большая часть американского присутствия приходится на частные военные компании», – акцентирует собеседник.

    «Если выход из Ирака сопряжен с вопросом высоких бюджетных трат, то с территориями в Сирии данных проблем нет. Таким образом, снижение присутствия на Ближнем Востоке позволит Штатам распределить больше сил в пользу Юго-Восточной Азии, где Вашингтон постепенно наращивает мощности для сдерживания КНР», – резюмирует Дробницкий.

    Ранее телеканал CNN сообщил о скорых переговорах США и Ирака о выводе американских войск из ближневосточной страны. По данным, полученным от неназванного источника, эта тема приобрела особую актуальность на фоне широкой региональной нестабильности. В настоящее время на территориях, подконтрольных Багдаду, располагается 2500 солдат Пентагона.

    Основной темой для обсуждения станет график вывода войск. США настаивают на том, чтобы процесс учитывал сложившуюся в Ираке ситуацию, а также степень стабильности местных силовых структур. Однако руководство ближневосточной страны подчеркивает, что обозначаемые даты не должны зависеть от сопутствующих обстоятельств.

    Телеканал напоминает, что переговоры о будущем военном присутствии Штатов в Ираке были начаты еще в прошлом году, до того, как начался конфликт между Израилем и ХАМАС. Отмечается, что вывод американских войск может обернуться «крупной победой» Ирана.

    Позже спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что по имеющимся у РФ данным, Вашингтон согласился с требованием Багдада и начал вывод войск из этой страны. По его словам, о реальности этой информации сложно судить. Кроме того, процесс может затянуться на продолжительное время.

    Параллельно с этим издание Foreign Policy сообщило, что руководство США изучает вопрос о полном выходе с сирийской территории. Отмечается, что Вашингтон больше не интересует присутствие в этой стране, однако окончательного решения по данному вопросу пока нет.

    Позже Белый дом опроверг данную информацию, подчеркнув, что возможность вывода войск из региона, подконтрольного Дамаску, не рассматривается. Ранее Иран нанес удары по объектам, которые использовались американскими и израильскими военными в Ираке и Сирии.

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    23 января 2024, 08:59 • Новости дня
    Лавров заявил, что ситуация на Украине не стала бы другой при Трампе

    Глава МИД Лавров: Ситуация на Украине не была бы иной при Трампе

    Лавров заявил, что ситуация на Украине не стала бы другой при Трампе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил на американском канале CBS, что не считает вероятным другой исход по ситуации вокруг Украины даже при избрании американским президентом Дональда Трампа, так как разрушение основ российско-американских отношений началось при Джордже Буше-младшем.

    По его словам, инициатива по разрушению российско-американских отношений, включая все договоры по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию и транспарентности, начал разрушать президент Джордж Буш-младший, когда заявил президенту России Владимиру Путину о выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, передает ТАСС.

    Также Лавров отметил, что действующая администрация США не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Россией.

    По мнению министра, иногда в качестве исключений возникают контакты по теме обменов, функционирования посольств стран в Вашингтоне и Москве, а также миссии российских дипломатов в Нью-Йорке, однако не ведется диалог на политические вопросы.

    Напомним, Лавров прибыл в Нью-Йорк, где принимает участие в заседаниях Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине.

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    25 января 2024, 14:28 • Новости дня
    Стало известно о согласии США начать вывод войск из Ирака

    Спецпредставитель президента России Лаврентьев: США могут начать вывод воинского контингента из Ирака

    Стало известно о согласии США начать вывод войск из Ирака
    @ U.S. Army/Staff Sgt. Adelita Mead

    Tекст: Ольга Иванова

    У России появилась информация о том, что США заявили о готовности начать вывод воинского контингента из Ирака, сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам 21-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

    Он подчеркнул, что, согласно российским данным, Вашингтон согласился с требованием Ирака и начал вывод американского воинского контингента. При этом Лаврентьев отметил, что тяжело судить, насколько это реально. Кроме того, по его словам, процесс может занять достаточно продолжительное время, передает ТАСС.

    Спецпредставитель президента России напомнил, что единственной страной, из которой американцы вышли очень быстро, был Афганистан.

    Ранее СМИ сообщили, что США и Ирак в скором времени приступят к переговорам о выводе американских войск из ближневосточной страны.

    На прошлой неделе в пресс-службе премьера Ирака Мухаммеда ас-Судани заявили о запуске работы двустороннего иракско-американского комитета, который должен установить сроки окончания пребывания международной коалиции под руководством США на иракской территории.

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    23 января 2024, 04:54 • Новости дня
    Лидер демократов в Сенате США заявил об отсутствии договоренностей по Киеву

    Лидер демократов в Сенате США заявила, что пока не удается договориться с республиканцами о помощи Киеву

    Tекст: Денис Тельманов

    Демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США до сих пор не смогли достичь договоренностей по выделению помощи Украине, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

    «По-прежнему надеемся, но сделка еще не достигнута. Существует ряд вопросов, по которым нет согласия», – приводит ТАСС слова Шумера.

    Отмечается, что администрация США четыре месяца назад направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября. 106 млрд долларов планируется направить Израилю и Украине, а также на противодействие России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров на заседании СБ ООН в Нью-Йорке заявил, что киевский режим проводит перепродажу части попавшего к нему западного вооружения через черный рынок.

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    24 января 2024, 20:06 • Новости дня
    Сенатский комитет в США поддержал передачу российских активов Украине

    Сенатский комитет в США поддержал законопроект о передаче российских активов Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Комитет по международным отношениям Сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, сообщает агентство Bloomberg.

    В результате голосования 20 членов профильного комитета проголосовали в поддержку предложения, против проголосовал лишь один – сенатор Рэнд Пол. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава Сената, передает ТАСС.

    Reuters ранее сообщало, что Евросоюз (ЕС) с большой вероятностью откажется от намерений конфисковать замороженные активы Банка России, несмотря на планы стран G7 обсудить законность их изъятия в феврале.

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    24 января 2024, 21:57 • Новости дня
    Лавров: Россия сомневается, что Киев будет готов к урегулированию конфликта

    Лавров заявил о сомнениях России в том, что Киев будет готов к какому-либо урегулированию конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия сомневается, что украинские власти будут готовы пойти на какое-либо урегулирование, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

    Лаврову был задан вопрос о том, верит ли он заявлению экс-президента США Дональда Трампа о том, что тот в случае возвращения в Белый дом остановит конфликт на Украине за несколько дней, передает ТАСС.

    Министр ответил, что не может верить во что-то, что не материализовано. «Я сомневаюсь, что украинская сторона будет готова на какое-либо урегулирование», – добавил он.

    Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в невежливой манере комментировал упомянутые высказывания Трампа.

    Ранее Лавров заявил на американском канале CBS, что не считает вероятной другую ситуацию вокруг Украины даже при избрании американским президентом Дональда Трампа.

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    23 января 2024, 13:19 • Новости дня
    Песков посоветовал ЦРУ искать россиян во «ВКонтакте», а не в соцсети X

    Песков посоветовал ЦРУ искать россиян во «ВКонтакте», а не в американской соцсети X

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков с иронией прокомментировал появление очередного агитационного ролика ЦРУ, нацеленного на вербовку россиян.

    Представитель Кремля попросил передать Центральному разведуправлению США, что социальная сеть «ВКонтакте» у россиян куда популярнее, чем американская соцсеть X (бывший Twitter, который в России заблокирован). Аудитория VK гораздо больше, отметил Песков.

    Также он отметил, что ЦРУ публикует такие ролики ежегодно, передает ТАСС.

    Песков указал, что использование разведками стран соцсетей и СМИ для вербовки граждан является распространенной практикой.

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    24 января 2024, 03:45 • Новости дня
    Швеция обсудила с США планы вступления в НАТО и помощь Украине

    Представители Швеции и США обсудили вступление королевства в НАТО, нападения хуситов и помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник по национальной безопасности Швеции Хенрик Ландерхольм прибыл в США, где провел встречу с помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

    Дипломаты обсудили намеченное вступление Швеции в НАТО, а также двустороннее сотрудничество в военной сфере и поддержку Украины, передает ТАСС заявление Белого дома.

    Отмечается, что Салливан заявил о «решительной поддержке США скорейшего вступления Швеции в НАТО», а также приветствовал недавнее подписание США и Швецией соглашения по сотрудничеству в сфере обороны.

    Кроме того, Салливан и Ландерхольм подчеркнули приверженность дальнейшей поддержке Украины, подчеркнули в Белом доме.

    Еще одной темой для переговоров были продолжающиеся нападения йеменских хуситов на торговые суда и военные корабли, проходящие по Красному морю, говорится в сообщении.

    Помимо этого были затронуты темы наращивания гуманитарной помощи населению Газы, расширяющееся двустороннее сотрудничество Швеции и США в сфере новейших технологий, а также тесное партнерство в реагировании на ряд общих глобальных вызовов.

    Ранее сообщалось, что парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО. За ратификацию протокола проголосовали 346 депутатов и 287, 55 высказались против.

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    25 января 2024, 08:51 • Новости дня
    Сенатор Рэнд Пол раскритиковал Конгресс за нежелание наладить отношения с Россией

    Сенатор Рэнд Пол: Конгресс США не пытается наладить отношения с Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    Сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол в интервью популярному американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил, что политики в США застряли в прошлом, мышлении времен холодной войны, и не пытаются наладить отношения с Москвой.

    По словам сенатора, конгрессмены США не понимали, что «будущее могло бы быть иным», если бы американские власти предприняли попытки наладить отношения с Россией, передает RT.

    Как ранее отмечал Рэнд Пол, ситуация на поле боя говорит о том, что Украине нужно задуматься о переговорах с Россией для урегулирования конфликта.

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    23 января 2024, 12:38 • Новости дня
    США и Британия нанесли 18 авиаударов по Йемену

    Представитель хуситов Яхья Сариа заявил о 18 авиаударах по Йемену со стороны США и Британии

    Tекст: Александра Юдина

    Американская и британская армии в ночь на вторник нанесли 18 авиаударов по территории Йемена, заявил военный представитель мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    По его словам, йеменская столица город Сана подверглась в общей сложности 12 авиаударам, еще три удара были нанесены по провинции Ходейда, два – по провинции Таиз и один – по провинции Эль-Байда, передает ТАСС.

    Накануне хуситы нанесли ракетный удар в Аденском заливе по грузовому судну Ocean Jazz, идентифицировав его как принадлежащее Военно-морским силам (ВМС) США.

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