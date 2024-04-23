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    23 апреля 2024, 13:42 • Политика

    Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

    Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские военные в понедельник уничтожили телевышку в Харькове. По словам экспертов, ВСУ давно превратили гражданский объект в военный, установив на него системы связи ПВО и прочее оборудование военного или двойного назначения. В чем заключалась сложность уничтожения самого высокого сооружения Харькова и как этот успех скажется на боевых действиях?

    Харьковская телебашня была разрушена в результате российского ракетного удара. Как в понедельник сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, на объекте располагалась антенна связи украинской ПВО, после прилета системы украинской противовоздушной обороны стали работать на минимальном расстоянии друг от друга без связи.

    Еще одним последствием сноса телевышки оказалась потеря эфирного цифрового вещания как в самом Харькове, так и в близлежащих населенных пунктах. По словам главы обладминистрации Олега Синегубова, кабельное ТВ, радио и сотовая связь работают.

    Харьковская телебашня была пятой по высоте телебашней УССР и самым высоким сооружением в Харькове – 240,7 метра. Весь комплекс телецентра был введен в эксплуатацию 12 декабря 1981 года. Тогда же впервые в отечественной практике с помощью грузового вертолета Ми-10К были смонтированы конструкции фидерно-лифтового ствола телебашни, начиная с отметки 158 метров.

    Как отмечают эксперты, удар мог быть нанесен ракетами X-59. Авторы отраслевого Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах» указывают, что «с высокой вероятностью наведение осуществлял штурман самолета-носителя по телевизионному каналу», запускался не один боеприпас. При этом «суть такого удара в его высочайшей точности».

    Аналитики также напоминают, что помимо гражданского назначения на подобной вышке находится множество устройств двойного или чисто военного назначения. «Системы связи всех видов, ретрансляторы, видеокамеры и т. д. Крайне полезное дело в условиях боевых действий даже при нынешнем изобилии БПЛА. Теперь все это уничтожено. Восстановить вышку невозможно. Как минимум до окончания боевых действий», – убеждены авторы канала.

    «Удары по узлам связи – то, что делается в первую голову при подготовке любого наступления. Намек по поводу Харьковского направления очевидный и уже не первый», – заметили аналитики.

    О том, что на вышке располагалось военное оборудование, говорит и военный эксперт Алексей Леонков. «Использование любых высотных сооружений и размещение на них, например, обзорных РЛС – вполне уместно: чем выше их установить, тем больше обзор. ВСУ пошли на такие меры в связи с дефицитом РЛС дальнего обзора на таких комплексах ПВО, как С-300 или Patriot. К ним летят наши дроны, самолеты, они хотят видеть дальше и пользуются всеми подобными объектами», – пояснил он.

    Спикер также добавил, что сама по себе вышка – сложный объект для поражения ввиду особенностей конструкции. Именно по этой причине ВСУ стараются разместить военное оборудование на подобного рода конструкциях, которые внешне выглядят как обычная гражданская инфраструктура, но в реальности выполняют функции двойного назначения.

    «Мы обнаружили, что гражданский объект используется в военных целях – и ювелирно уничтожили его. Россия предупреждала, что любая гражданская инфраструктура, которая будет использоваться в военных целях, является нашей законной мишенью. Когда мы освобождали Артемовск, Авдеевку и Мариуполь, ВСУ размещали на домах и всех возвышенностях системы наблюдения и корректировки огня. И мы их тоже обнаруживали с помощью станций радиотехнической разведки и уничтожали», – подчеркнул спикер. В то же время военкор Александр Коц отметил, что разрушенная в Харькове телевышка не только раздавала телесигнал и сотовую связь, но и служила мачтой для различного военного оборудования: РЭБ, РТР, ретрансляторов и прочего.

    «Точно попасть ракетой в такой хоть и неподвижный, но очень узкий объект сможет далеко не каждый профи»,

    – добавил он в своем Telegram-канале. Военный аналитик Михаил Онуфриенко назвал удар «уникальным случаем». По его мнению, теперь ВСУ столкнутся с заметными проблемами в области связи между подразделениями. «Кроме того, система ПВО противника на данном направлении серьезно ослаблена», – добавляет спикер.

    «В данном случае речь идет как о прифронтовой ПВО, так и о ПВО практически во всех районах страны. Исключением разве что станет Киев. Но и по украинскому столичному региону наши военнослужащие вполне успешно наносят удары», – акцентировал эксперт.

    Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош убежден, что ликвидация телебашни также была связана с угрозой со стороны ВСУ для Белгородской области. «На вышке могли располагаться системы наведения дронов для ударов по нашим городам и системы военной связи», – пояснил он.

    «И здесь нужно отдать должное нашим военным, которые сумели в условиях противодействия противника поразить важную стратегическую цель», – акцентировал собеседник. Теперь стоит ожидать, что ВСУ столкнутся с рядом трудностей, считает Бартош.

    «Во-первых, нарушится устойчивость системы управления в регионе. Во-вторых, прервется связь по целому ряду важных каналов. В-третьих, будет ограничена система целеуказания и навигации для беспилотников украинской армии. В-четвертых, заметно ослабнет система ПВО противника – передача данных о полетах наших самолетов, о траекториях ракет станет попросту невозможной», – перечислил спикер. Резюмируя, Бартош подчеркнул, что среди прочего это обезопасит российские регионы.

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