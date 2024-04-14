Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию на саммит по Украине. В силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.

Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».

Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

Почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ за год. Причем сильнее всех поставки нарастила Франция, президент которой громче других выступает против России в поддержку Украины. Активней берут наш СПГ также Бельгия и Испания. Какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ? Подробности Перейти в раздел

Страхи Японии породили абсурдные обвинения в адрес России В Москве жестко отреагировали на заявления японских властей о «ядерных угрозах» России, назвав подобные высказывания «стыдом и позором». На этой неделе с подобной риторикой выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида и заместитель постпреда страны при ООН Мицуко Сино. По мнению экспертов, эти заявления – не просто ущербная дипломатия, а знак отсутствия у Токио стратегического видения ситуации в регионе. Подробности Перейти в раздел

Россия отключает Украине энергосистемы больших городов ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности Перейти в раздел

Успех Байдена в Азии оказался на руку России В Вашингтоне прошел саммит с участием лидеров Японии и Филиппин, который американские хозяева превратили в настоящее торжества. Президенту Джо Байдену есть что праздновать: азиатское направление – единственное, где его политика успешна и приносит реальные результаты. Но чем громче он радуется, тем лучше для нас. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел

СВО и судьба Харькова Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

Запад начал унижаться перед Трампом Акционеры проекта «Конфликт на Украине» начали активную обработку Дональда Трампа и его окружения с целью предотвратить смену курса США после возвращения эксцентричного миллиардера в Белый дом. Особенно сильно активничают британцы, подославшие к Трампу главу МИД. Чего они хотят добиться? Получится ли у них?

Мир ждет пять новых войн Конфликт между Россией и Западом вокруг Украины остается в центре мировой повестки, но в мире могут начаться сразу несколько новых войн. Территория риска – это не только Ближний Восток и Балканы, но и амазонская сельва с Северной Кореей. Перейти в раздел