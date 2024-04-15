  • Новость часаРоссийские войска нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ускоренная деиндустриализация Украины

    @ Danylo Antoniuk/Anadolu/Reuters

    15 апреля 2024, 09:20 Мнение

    Ускоренная деиндустриализация Украины

    Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Поляки показывают предел поддержки киевского режима
    В Госдуме назвали атаку Ирана на Израиль театральной постановкой
    Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана
    Житель Владимира рассказал, зачем бросил «коктейли Молотова» в здание правительства

    Последние дни продемонстрировали смену подходов к ведению войны с российской стороны. Затяжное противостояние окончательно приобрело ресурсный характер – а значит, уничтожение ресурсной базы противника стало фокусом ударов по территории Украины.

    Зимой 2022-2023 годов ракеты и дроны били преимущественно по инфраструктуре передачи электроэнергии и тепла. Расчет делался на моментальный эффект для решения конкретных военных задач. При этом критический ущерб энергосистеме и экономике не наносился – все достаточно быстро ремонтировалось. В какой-то момент в Киеве даже уверовали в сверхъестественную устойчивость собственной энергосистемы.

    Воевать «в белых перчатках» Россию заставляли как соображения гуманитарного характера, так и экономического. Взятые под контроль российской армией территории затем необходимо восстанавливать. А затраты на инфраструктуру очень дороги. Так или иначе, бедная и разоренная территория под боком в долгосрочной перспективе не нужна и самой России. Война рано или поздно закончится, и нужно будет думать о том, как жить вместе, будет это одно государство или разные.

    Однако нынешние удары по генерирующим мощностям – это ущерб долгосрочный и часто непоправимый. Разрушение Трипольской ТЭС – наиболее яркий и трагичный эпизод этой кампании: электростанция имеет ключевое значение в обеспечении светом и теплом украинской столицы. Собственно, Киев сам дал повод для этих ударов, санкционировав до этого удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые осудил даже Запад.

    Значимые и пока непрекращающиеся удары наносятся по генерирующим мощностям в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской и даже Львовской областях. Очевидно, что эти удары носят не хаотичный характер, а имеют целью разбалансировку украинской энергосистемы в целом – с тем, чтобы в моменты пиковых нагрузок она дала системный сбой. А значит, речь не идет исключительно об акции возмездия, а сами удары носят стратегический и далеко идущий характер.

    Сама география ударов тоже дает пищу для ряда интересных допущений. В первую очередь из строя выводятся энергосистемы крупных прифронтовых городов – Харькова, Запорожья, Херсона и Николаева. Очевидно, что это затрудняет логистику противника по переброске резервов и техники к фронту. Но эти же удары могут говорить о направлениях вероятного российского наступления в будущем, что уже посеяло панику не только в киевском руководстве, но и в НАТО.

    Потеря нового крупного города, в особенности такого, как Харьков или Николаев, окажет значимое деморализующее влияние на украинскую армию и население. Она же выставит руководство Украины, все еще твердящего о мире на условиях вывода российских войск на границы 1991 года, мягко говоря, недальновидными политиками. Новые территориальные приобретения России сами по себе будут поводом для Украины искать мира на любых условиях. Но эти же приобретения станут для Москвы поводом отказаться от такого мира. Тот факт, что у противника заканчиваются снаряды (в нашем случае – территории), еще не повод прекращать войну.

    Удары по Львовской области, в том числе по инфраструктуре подземных газовых хранилищ – это уже сигнал Европе. Разрушение так называемого Бурштынского энергоострова – системы генерирующих и передающих мощностей на западе страны, ранее позволявшей Украине экспортировать электроэнергию в ЕС даже несмотря на то, что основная энергосистема не работает синхронно с европейской – это посыл европейскому бизнесу, который надеялся использовать части украинской экономики и инфраструктуры в будущем для компенсации текущих инвестиций в войну. В эту же копилку – удары по газовым хранилищам, которые ЕС намеревался интегрировать в собственную систему газообеспечения.

    В целом речь идет о системном удорожании цены войны для Запада. Ни зерно, ни электроэнергия, ни газ с Украины в Европу в промышленных масштабах не пойдут. Скорее наоборот, Украина будет импортировать электроэнергию и газ из ЕС, что для ослабленной экономики Евросоюза – неподъемная нагрузка.

    Военная помощь и деньги на содержание украинского госаппарата дополнятся необходимостью выделять средства на восстановление энергетической инфраструктуры, без которой ни ведение войны, ни работа промышленности невозможны. 

    Ты проиграешь все – примерно таков посыл России Западу и НАТО. «Никакая работа последних двух лет по инвестированию в будущее Украины не окупится, если мы не договоримся о помощи в следующие несколько месяцев», – считает помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер. Ударами по критической инфраструктуре Москва всерьез дает понять, что любая выделенная помощь не спасет уже сделанные вложения, а лишь максимизирует потери Запада на Украине. Выделенные деньги будут пропадать в этой черной дыре.

    И если Россия, считая эти территории своими, готова будет вкладывать в их восстановление, как она сейчас восстанавливает Мариуполь, то «инвестиции» Запада в такую войну не окупятся никогда. Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.

    Другие материалы автора


    Главное
    Грузия призвала западных послов воздержаться от вмешательства в ее внутренние дела
    МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции и Германии
    Иордания пригрозила сбивать израильские беспилотники и ракеты
    Захарова: Россия хочет перенести дискуссии по Закавказью в другую страну
    Экс-разведчик Шаффер: США ошиблись в попытке помешать Путину
    Умерла балерина Александра Ежунова
    Подвыпивший Галкин перепутал слова, желая удачи израильской ПВО

    Почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ

    Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ за год. Причем сильнее всех поставки нарастила Франция, президент которой громче других выступает против России в поддержку Украины. Активней берут наш СПГ также Бельгия и Испания. Какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих

    Иран нанес масштабный, беспрецедентный по силе удар по территории Израиля. Эксперты отмечают, что регион находится на грани большой войны, в которую могут быть вовлечены ведущие державы мира. Каковы практические итоги этой атаки? И почему в Тегеране дают понять, что инцидент исчерпан? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Поляки показывают предел поддержки киевского режима

    Руководство Польши то заявляет о возможности ввести на Украину войска, то внезапно полностью опровергает такие намерения. Такие противоречия только на первый взгляд выглядят необычными. Судя по социологическим опросам, на заявления польских политиков прямо влияет позиция их избирателей, которые категорически не хотят воевать за интересы киевского режима. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • СВО и судьба Харькова

      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

    • Запад начал унижаться перед Трампом

      Акционеры проекта «Конфликт на Украине» начали активную обработку Дональда Трампа и его окружения с целью предотвратить смену курса США после возвращения эксцентричного миллиардера в Белый дом. Особенно сильно активничают британцы, подославшие к Трампу главу МИД. Чего они хотят добиться? Получится ли у них?

    • Мир ждет пять новых войн

      Конфликт между Россией и Западом вокруг Украины остается в центре мировой повестки, но в мире могут начаться сразу несколько новых войн. Территория риска – это не только Ближний Восток и Балканы, но и амазонская сельва с Северной Кореей.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............