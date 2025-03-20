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    Россия и США создают газовый картель
    20 марта 2025, 08:44 Мнение

    Россия и США создают газовый картель

    Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    Информация в американском Bloomberg и немецком издании Corrective о возможности возобновления поставок российского газа в Европу была бы очередным тычком пальцем в небо, если бы об этом не заговорил президент Путин. В частности, он заявил о том, что сотрудничество России с США вновь подарило бы Европе дешевый газ, без которого задыхается тамошняя промышленность.

    Это заявление еще раз подтверждает, что дискуссия об урегулировании украинского кризиса вписана в значительно более широкий контекст, включающий не в последнюю очередь вопросы энергетики. Примечательно и то, что Путин даже не упомянул в контексте возможного возобновления поставок газа саму Европу как сторону, принимающую решения. Судя по всему, Европе отказали в суверенитете даже в отношении вопросов, прямо относящихся к развитию ее экономики.

    И это легко объяснимо: отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить. Объять необъятное не смогут даже новые мощности по сжижению газа, активно вводимые в эксплуатацию в США.

    Складывать все яйца в одну европейскую корзину американские энергетики, судя по всему, не хотят. Из премиального рынка сбыта Европа превращается в рискованный. Тогда как азиатские рынки демонстрируют устойчивый спрос на газ. Американским компаниям нужна гибкость при поставках на различные рынки, и такую гибкость может дать партнерство с Россией.

    В свою очередь, Евросоюз выступает сторонним наблюдателем в диалоге России и США, смиренно ожидая результата переговоров. Например, издание Politico объясняет задержку европейских санкций на российский СПГ отсутствием сделки о поставках газа между ЕС и США. Такая сделка, по задумке европейских бюрократов, помогла бы полностью отказаться от российского газа. Но у Трампа и Ко, судя по всему, на этот счет другие планы.

    Союз России и США фактически ознаменует создание «газовой ОПЕК». Крупнейшие производители и экспортеры газа, США и Россия, вполне могут на двоих управлять этим рынком. Третьим не лишним может стать Катар, и тогда газовая ОПЕК сложится окончательно.

    Как выглядит win-win план? США уступают России часть занятого ими газового рынка Европы, перенаправив СПГ в Азию и другие перспективные регионы. Однако российский трубопроводный газ дешевле, чем СПГ, и вот эту самую премию американцы хотят разделить, чтобы не вырастить себе конкурента собственными руками.

    Самый простой способ – войти в долю по управлению «Северными потоками». Одна из ниток уцелела – пустить газ по ней не составит большого труда. Что до двух взорванных ниток, то было бы странно, если бы Россия начала инвестировать в их восстановление. Не станут – уже по политическим мотивам – делать это и европейцы.

    Зато вложиться в восстановление трубы вполне могут американцы. Для Трампа здесь двойная выгода. Во-первых, хорошая бизнес-составляющая, во-вторых – политическая. Тезис «то, что разрушил Байден, восстановил Трамп» подчеркнет созидательный образ, который сейчас рисуют американскому президенту. Тема разрушения «Северных потоков» может начать умело эксплуатироваться в борьбе трампистов против глубинного государства. А долевое участие американцев в этих поставках позволит довольно быстро окупить инвестиции в восстановление работоспособности потоков. Очень в стиле Трампа.

    Европейцы уже нервничают. По информации Bild, Германия ищет способы блокировки возобновления работы «Северного потока – 2» в случае российско-американской сделки. Как долго немцы будут сопротивляться неизбежному, сказать сложно. Но по восстановленному американцами «Северному потоку» потечет приправленный «молекулами свободы» российский газ. И скорее рано, чем поздно, европейцы вновь начнут покупать энергию, дающую шанс не похоронить промышленность окончательно.

    Как показало российско-турецкое газовое сотрудничество, общие проекты в энергетике вполне жизнеспособны даже в условиях серьезных геополитических противоречий между сторонами, ведущими совместный бизнес.

    Дальше – больше. Речь может пойти о восстановлении маршрута Ямал – Европа. Здесь уже многое будет зависеть от позиции Польши и от перемен в тамошней элите. Пока администрация Трампа настороженно относится к Варшаве, которая при Байдене верно исполняла роль страны – агента США в Европе. Если с Польшей удастся договориться, США и Россия реанимируют и морской, и сухопутный маршруты поставок газа в Европу, фактически договорившись о разделе газового рынка ЕС.

    Меньше всего шансов увидеть реанимацию украинской ГТС. Фактически это пройденный этап и лишнее звено в этой цепи. На одной чаше весов – огромные вложения в модернизацию трубы, компрессорных и измерительных станций, а также риски террористических и диверсионных актов. На другой – неочевидная бизнес-составляющая с учетом неопределенной загрузки этих труб газом.

    Пожалуй, единственным вариантом возможной эксплуатации украинской трубы мог бы стать проект по поставкам газово-водородной смеси. Электроэнергия огромной Запорожской АЭС вполне могла бы использоваться для обеспечения процессов электролиза воды, с помощью которого получают водород. Его сравнительно безопасная транспортировка могла бы осуществляться по газовой трубе в составе газово-водородной смеси. Но, снова-таки, этот проект потребует огромных инвестиций, возможных только при условии долгосрочного мира и стабилизации политической ситуации на Украине. 

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