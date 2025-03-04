  • Новость часаПутин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Эпоху перевооружения» европейцы оплатят своим благополучием
    Президент Аргентины удалил все фото с Зеленским из соцсетей
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних
    Путин: Расчет военных Мьянмы пройдет на параде 9 Мая
    Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве малой АЭС
    Ушаков: Россия и США договорились о переговорах по Ирану
    Зеленский не извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
    Власти США обязали Chevron за месяц покинуть Венесуэлу
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    27 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов США больше не станут страной мечты

    За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

    11 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    6 комментариев
    4 марта 2025, 23:25 • Новости дня

    Bild: Берлин изучает способы блокировки «Северного потока – 2»

    Правительство Германии проверяет возможности остановки «Северного потока – 2» из-за слухов о сделке США и России

    Tекст: Максим Попов

    Германия занимается поиском инструментов для возможного предотвращения запуска трубопровода «Северный поток – 2» на фоне слухов о сделке между США и Россией по поставкам газа в Европу, сообщил Bild.

    По информации издания, правительство Германии активно изучает возможные меры противодействия запуску трубопровода «Северный поток – 2», сообщает РИА «Новости». Это происходит на фоне слухов о возможной сделке между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным касательно поставок газа в Европу.

    В статье отмечается, что слухи о возможной сделке между США и Россией уже давно циркулируют в правительстве Германии. В Берлине многие считают, что подобный сценарий развития событий вполне реалистичен. В связи с этим, проводится интенсивная проверка и анализ возможных рычагов, которые могут быть использованы для того, чтобы не допустить возобновления проекта «Северный поток – 2».

    Цель этих действий заключается в оценке и разработке стратегий, направленных на предотвращение ввода в эксплуатацию трубопровода, что может повлиять на европейский рынок газа и энергетическую безопасность региона.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации Bild, в Швейцарии уже несколько недель ведутся секретные переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию через «Северный поток – 2». При этом в Кремле эту информацию комментировать отказались. 

    4 марта 2025, 12:22 • Новости дня
    Кремль дал оценку приостановке военной помощи США Украине

    Кремль: Приостановка военной помощи Киеву поможет урегулированию конфликта

    Кремль дал оценку приостановке военной помощи США Украине
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная приостановка военной помощи США Украине может способствовать началу мирного процесса.

    Песков в ходе брифинга заявил, что если США действительно приняли решение приостановить оказание военной помощи Украине, это может подтолкнуть киевский режим к началу мирного процесса, передает ТАСС.

    Однако представитель Кремля отметил, что необходимо дождаться полного понимания деталей данного решения.

    Он подчеркнул, что если информация о приостановке помощи верна, то это может стать значительным шагом в направлении мирного урегулирования конфликта.

    Песков также добавил, что Кремль будет внимательно следить за развитием ситуации и за тем, как она отразится на политической обстановке вокруг Украины.

    Он отметил, что в ближайшие дни могут появиться дополнительные разъяснения и комментарии относительно этого вопроса.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

    Коментарии (10)
    4 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Украина отказалась делать территориальные уступки даже по требованию США

    Шмыгаль заявил об отказе Украины делать территориальные уступки по требованию США

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.

    По его словам, Украина не намерена уступать свои территории даже по требованию США, передает ТАСС.

    Шмыгаль подчеркнул, что переговоры по вопросам территориальной целостности и суверенитета не ведутся, и ему такие переговоры неизвестны.

    Он добавил, что в публичной сфере звучат заявления о необходимости уступок со стороны Украины, но считает это невозможным.

    Премьер-министр также отметил, что обсуждать отказ от территорий не в его полномочиях, это может решать только народ Украины.

    Шмыгаль также упомянул о возможности обсуждения мирного плана, который будет предусматривать шаги для достижения мира с гарантией безопасности от партнеров, однако не уточнил, что именно он подразумевает под «пошаговостью».

    Ранее дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что президент США лично убедился в верности слов российского президента Владимира Путина о токсичности Зеленского и нежелании Киева проводить переговоры.

    Коментарии (20)
    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 08:08 • Новости дня
    Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
    Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон официально подтвердил, что США временно приостановили поставки военной помощи на Украину, не предоставив дополнительных комментариев по этому вопросу.

    Представитель Пентагона подтвердил временную приостановку поставок военной помощи Украине, передает ТАСС.

    «У меня нечего добавить к этому», – отметил источник.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго».

    Коментарии (9)
    4 марта 2025, 11:39 • Новости дня
    Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским

    Politico: Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским

    Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер блока ХДС/ХСС и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил президента США в намеренной эскалации конфликта с Владимиром Зеленским, произошедшего в Овальном кабинете, пишет Politico.

    Лидер немецких консерваторов и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что скандал в Овальном кабинете был «намеренно спровоцирован» американским лидером, пишет Politico.

    По словам Мерца, данный инцидент в Белом доме не был спонтанной реакцией на слова Зеленского, а являлся спланированной акцией.

    Мерц также отметил, что скандал в Вашингтоне, продолжает ряд событий последних недель, включая выступление американской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда вице-президент Джей Ди Вэнс призвал Европу «встать на защиту» и не рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США.

    Несмотря на это, Мерц выразил удивление резкостью обмена репликами в Белом доме и добавил, что подобный тон не способствует решению проблем. Политик подчеркнул важность сохранения американского присутствия в Европе, несмотря на заявления президента США и его министра обороны о невозможности дальнейшей опоры на трансатлантический альянс.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    Президент США заявил, что тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго».

    Напомним, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме.

    После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев.

    Коментарии (16)
    4 марта 2025, 07:16 • Новости дня
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    @ Will Oliver/Pool/CNP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс на канале Fox News обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    По его словам, некоторые европейские лидеры демонстрируют двойственные позиции в отношении поддержки Украины, передает ТАСС.

    Вице-президент США отметил, что в публичных заявлениях они обещают длительную поддержку Зеленскому, заявляя, что будут с ним «на ближайшие десять лет». Однако в приватных беседах они признают необходимость мирных переговоров.

    Вэнс заявил, что ему безразличны публичные заявления, и главным считает то, что говорят лидеры в частных разговорах.

    Он подчеркнул, что европейские лидеры должны донести до Зеленского, что кровопролитие и разрушения не могут продолжаться вечно, и необходимо искать пути к мирному разрешению конфликта на Украине.

    По мнению Вэнса, в данной ситуации наблюдается явное двуличие, когда лидеры, раздувая грудь на публике, фактически признают необходимость переговоров за закрытыми дверями.

    Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго». Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 13:14 • Новости дня
    На Украине сообщили о продолжении получения разведданных от США
    На Украине сообщили о продолжении получения разведданных от США
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, сообщает агентство РБК-Украина.

    По данным издания, Украина продолжает получать разведывательные данные от Соединенных Штатов. Это происходит несмотря на ранее объявленную приостановку военной помощи со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    По словам источников в украинских военно-политических кругах, передача и обмен разведывательной информацией остаются без изменений.

    Газета The New York Times сообщила, что США могут пересмотреть вопрос обмена разведданными с Украиной после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме.

    Коментарии (2)
    4 марта 2025, 12:50 • Новости дня
    Эксперт: Заморозка военной помощи США Украине обострит внутриевропейские конфликты

    Политолог Блохин: Самоустранение США от помощи Украине обострит борьбу за лидерство в Европе

    Эксперт: Заморозка военной помощи США Украине обострит внутриевропейские конфликты
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон самоустраняется от поддержки Украины. На этом фоне в Европе, скорее всего, не будет консолидированного блока, а усилится историческая конкуренция между Британией, Германией и Францией. Никто из них не согласится, чтобы оппонент оказался номером один, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Константин Блохин.

    «На фоне сообщений о приостановке администрацией Дональда Трампа военной помощи ВСУ украинскому руководству остается только надеяться на Европу. Впрочем, у главы Белого дома есть рычаги, которые позволили бы ему принудить и европейских политиков проводить тот же курс, что и США», – отметил Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

    Так, в арсенале Вашингтона – военные инструменты, а также экономические, в том числе пошлины. Собеседник напомнил, что в Европе существует разветвленная сеть американских баз. Одна из самых больших – это Рамштайн на территории Германии.

    «Другой вопрос, воспользуется ли президент Трамп этим? Не исключаю, что его попытки встретят сопротивление со стороны глубинного государства, демократов», – добавил политолог. По прогнозам Блохина, Трамп продолжит давить на европейских лидеров–членов НАТО, чтобы те увеличивали расходы на оборону.

    «Тем временем в Европе под микроскопом будут следить, как складываются отношения между республиканцем и истеблишментом. Некоторые политики надеются, что Трампа победят – и в итоге он скатится к русофобии», – отметил эксперт. Впрочем, аналитик допускает, что Старый Свет сам несколько скорректирует свою позицию по оказанию помощи Украине при определенных вводных.

    «Пока Китай, Россия и Соединенные Штаты продолжают экономически развиваться, страны ЕС и Британия стагнируют, и положение дел для них лишь ухудшается. Когда европейцы осознают, что причиной этому служит их политика на украинском треке, они, думаю, ее пересмотрят», – полагает Блохин. Однако, как считает политолог, в Европе обострится и внутриполитическая борьба.

    «Там нет того «модератора», который организовывал бы «крестовый поход». Ранее этим занимались США во главе с Джо Байденом. Но сейчас Вашингтон самоустраняется и переориентируется на Китай. На этом фоне на континенте, скорее всего, не будет консолидированного блока, а усилится историческая конкуренция между Британией, Германией и Францией. Никто из них не согласится, чтобы оппонент оказался номером один в Европе», – заключил Блохин.

    Ранее представитель Белого дома подтвердил приостановку военной помощи Украине. Как уточнил чиновник, решение будет действовать до тех пор, пока США не убедятся в желании Киева содействовать в урегулировании конфликта, передает Reuters. Он подчеркнул, что Вашингтон «сфокусирован на мире», поэтому союзники тоже должны быть «привержены этой цели».

    По данным Bloomberg, Штаты остановили не только будущие поставки, но и те, которые уже находятся в пути: на самолетах, кораблях или в транзитной зоне в Польше. Отмечается, что речь идет о «критически важных боеприпасах», об управляемых реактивных системах залпового огня, о противотанковом оружии. В целом это затронет поставки более чем на один млрд долларов, пишет The New York Times.

    По оценкам CNN, Украина без военной помощи США сможет поддерживать нынешний темп боев от нескольких недель до нескольких месяцев, до начала лета. «Они не падают со скалы, но когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это проявляется на линии фронта. Их линии фронта будут продолжать прогибаться и в конечном итоге сломаются», – прогнозирует собеседник телеканала.

    Решение Белого дома было принято после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете в минувшую пятницу. По мнению американского лидера, тот, кто будет выступать против заключения мирной сделки по Украине, не задержится надолго.

    «Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго. Этого человека не будут слушать долго. Потому что я верю, что Россия хочет заключить соглашение. Я верю, что народ Украины, безусловно, хочет заключить соглашение», – сказал он.

    Республиканец отметил, что за последние два дня ему позвонили «четыре премьер-министра и пять президентов», чтобы обсудить прекращение конфликта на Украине. «Мы собираемся заключить сделки со всеми, включая Европу и европейские страны», – заверил Трамп.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 12:38 • Новости дня
    Сийярто отправился на переговоры в США по ослаблению санкций против России

    Сийярто отправился на переговоры с Рубио об ослаблении санкций США против России

    Сийярто отправился на переговоры в США по ослаблению санкций против России
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне, где обсудят возможность ослабления санкций против России и урегулирование конфликта на Украине, заявил госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей премьера Венгрии Золтан Ковач.

    По словам Ковача, встреча Сийярто и Рубио пройдет во вторник в Вашингтоне. Одной из основных тем переговоров станет урегулирование конфликта на Украине и ослабление антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Также Ковач сообщил, что основное внимание на встрече будет уделено ключевым двусторонним и глобальным проблемам. Накануне поездки Сийярто отметил, что урегулирование украинского конфликта является главной темой контактов между Венгрией и США.

    Ранее во время переговоров с администрацией США глава МИД Венгрии поднимал вопрос об отмене ряда санкций в области энергетики. Эти санкции, по мнению Сийярто, наносят ущерб Венгрии. Он уже обсуждал это с министром финансов США Скоттом Бессентом и помощником президента по национальной безопасности Майком Уолтцем в ходе визита в Вашингтон в феврале.

    Ранее администрация США поручила Госдепу и Минфину подготовить списки для смягчения санкций.

    Министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров.

    Президент США продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 11:26 • Новости дня
    NYT: Европа не сможет в ближайшее время заменить военную помощь США Украине

    New York Times: Европа не сможет в ближайшее время заменить военную помощь США Украине

    NYT: Европа не сможет в ближайшее время заменить военную помощь США Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США, пишет The New York Times.

    Решение США приостановить все поставки военной помощи Украине, включая оборудование из запасов Пентагона и средства по инициативе безопасности Украины, усложняет отношения США с крупными странами НАТО, такими как Франция, Британия и Германия, которые подтвердили намерение увеличить военную помощь Украине, передает The New York Times.

    Издание указывает, что несмотря на приостановку, Украина сможет поддерживать свои оборонные возможности за счет собственного производства и помощи из Европы в течение нескольких месяцев, отмечают американские чиновники и аналитики.

    Однако длительная приостановка может привести к потере доступа к современным видам вооружений, таким как системы ПВО и ракеты большой дальности.

    Ранее телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

    Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 21:44 • Новости дня
    Ушаков: Россия и США договорились о переговорах по Ирану
    Ушаков: Россия и США договорились о переговорах по Ирану
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские и американские представители договорились о проведении консультаций по иранской проблеме, однако формат и сроки таких переговоров остаются неопределенными, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил журналистам, что российские и американские представители на встрече в Эр-Рияде договорились о проведении переговоров по ситуации вокруг Ирана, передает РИА «Новости».

    Ушаков подтвердил, что представители обеих стран выразили готовность к более детальному обсуждению иранской ситуации. «Мы обсуждали ситуацию вокруг Ирана, да. И договорились о том, чтобы провести отдельные переговоры на этот счет», – сказал он журналистам. Однако, по его словам, пока не поступили никакие конкретные предложения из Вашингтона относительно формата и сроков этих консультаций.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность возобновить переговоры с США, подчеркнув, что это возможно лишь в случае, если Вашингтон продемонстрирует свою договороспособность, а Москва заявила о готовности способствовать переговорам между США и Ираном для урегулирования разногласий.

    Коментарии (2)
    4 марта 2025, 17:25 • Новости дня
    Белый дом раскрыл тему выступления Трампа в Конгрессе

    Трамп объявил темой выступления в Конгрессе возрождение американской мечты

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп планирует выступить в Конгрессе на тему «возрождения американской мечты», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

    Как передает РИА «Новости», пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп выступит перед Конгрессом на тему «возрождения американской мечты». Ливитт отметила, что речь президента будет «фантастической», и выражает уверенность, что данный процесс уже начался.

    Пресс-секретарь также сообщила, что  Трамп и его администрация не переживают по поводу возможных попыток демократов сорвать его выступление. Это будет пятая речь перед Конгрессом за два срока Трампа в качестве президента.

    Трамп впервые во втором сроке проведет это выступление, обращаясь к обеим палатам Конгресса США. Пресс-секретарь заверила, что президент готов и полон решимости донести свое видение возрождения американской мечты.

    Также Трамп расскажет о намерении завершить конфликт на Украине и о возвращении заложников из сектора Газа, добавила Левитт. Кроме того, президент затронет тему укрепления американской границы и дополнительного финансирования на эти цели.

    Трамп во вторник впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обратится с речью к обеим палатам Конгресса США. Речь станет для него уже пятым за два срока выступлением перед конгрессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует сделать важное объявление во вторник, однако не предоставил подробностей.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 21:59 • Новости дня
    Российские граждане не пострадали в инциденте в Мангейме

    Российское консульство в Бонне подтвердило отсутствие россиян среди пострадавших в Мангейме

    Tекст: Максим Попов

    Генконсульство России в Бонне подтвердило, что в результате наезда автомобиля на группу людей в Мангейме российские граждане не пострадали.

    Генконсульство России в Бонне сообщило, что среди пострадавших в инциденте в Мангейме нет граждан России, передает ТАСС.

    В сообщении говорится: «В отношении инцидента, произошедшего 3 марта около 12:00 (14:00 мск) в центре Мангейма, мы получили от местной полиции подтверждение, что среди пострадавших на данный момент нет россиян».

    Напомним, 3 марта в немецком городе Мангейме в западной части страны автомобиль наехал на группу людей, погибло по меньшей мере два человека. Впоследствии немецкая прокуратура сообщила о психическом расстройстве у подозреваемого в совершении наезда на толпу людей.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 10:55 • Новости дня
    Австралийский депутат призвал США выплатить России репарации

    Tекст: Александра Юдина

    Австралийский депутат Эдриан Макрей заявил, что США ответственны за конфликт на Украине и должны выплатить репарации всем его участникам, включая Россию.

    По его словам, Соединенные Штаты обязаны выплатить репарации всем странам, вовлеченным в украинский конфликт, включая Россию, передает РИА «Новости».

    По его мнению, вина за разжигание конфликта лежит на США, которые поддерживали его с 2014 года, когда началась эскалация при президентстве Барака Обамы.

    Макрей подчеркнул, что недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что в случившемся виноват Владимир Зеленский, не соответствуют действительности.

    Депутат указал, что США организовали переворот на Украине в 2014 году, что привело к началу войны, направленной на ослабление России. Он добавил, что США должны триллионы долларов репараций Украине, России и странам Ближнего Востока.

    Также Макрей выразил недовольство тем, что Трамп не разорвал сотрудничество с Израилем. Он прокомментировал краткую встречу Зеленского и Трампа в Белом доме, отметив, что президент США должен был выступить против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за экономического влияния, а не против Зеленского.

    Ранее издание Telegraph отмечало, что Белый дом потребовал с Украины репарации, как с Германии после Первой мировой.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Украину ждут репарации вместо инвестиций.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 06:28 • Новости дня
    Песков ответил на вопросы о переговорах с США

    Песков сообщил, что переговоры по Украине вряд ли начнутся до возобновления работы диппредставительств России и США

    Tекст: Антон Антонов

    Вряд ли переговоры России и США по Украине состоятся до того, как Москва и Вашингтон восстановят полноценную работу диппредставительств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    На соответствующий вопрос Песков ответил: «Вряд ли». Также его спросили о месте следующего раунда переговоров между Россией и США, но пресс-секретарь президента России отметил, что «об этом пока рано говорить», передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. 27 февраля Россия и США на переговорах в Стамбуле определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 07:30 • Новости дня
    Пентагон не приказывал остановить кибероперации против России

    Пентагон опроверг информацию о приостановке киберопераций против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Пит Хегсет не давал распоряжений о приостановке киберопераций против России, сообщает Bloomberg.

    Министр обороны США Пит Хегсет не давал распоряжений об отказе от проведения киберопераций против России, пишет ТАСС, ссылаясь на информацию агентства Bloomberg. По сведениям источника, данные о приостановке операций оказались недостоверными.

    Пентагон опроверг утверждения о том, что Хегсет якобы приказал заморозить кибероперации. В министерстве заявляют, что таких распоряжений не поступало, и операции, направленные против России, продолжаются без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приказал Киберкомандованию США прекратить все наступательные кибероперации против России, что свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.

    Коментарии (0)
    Главное
    Трюдо объявил о начале торговой войны США с Канадой
    Посол России: Армения должна выбрать между ЕАЭС и ЕС
    Вэнс назвал условие возобновления поставок оружия Украине
    Дуда оценил тактику Трампа в приостановке поставок оружия Киеву
    WADA рассказала о последствиях невозврата медалей Валиевой
    В Петербурге расставшаяся пара разделила кота через суд
    СМИ: Певица Арбенина продала два дома в США

    Конфликт США и Европы снизил шансы перезапуска «Северного потока – 2»

    Россия и США якобы договариваются о перезапуске газопровода «Северный поток – 2», а переговоры ведутся уже не первую неделю, уверяют западные СМИ. Официальных подтверждений этого нет. Однако в конце прошлого года американский инвестор уже просил у США разрешения купить этот актив. Зачем США российский газопровод и получится ли его запустить? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»

    После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устроить морскую блокаду Украины

    Способность Украины сопротивляться критически зависит не только от поддержки США, но и от путей ее морского снабжения. Через порты Одессы и устья Дуная Украина получает западное оружие и вывозит свое зерно. Морская блокада этих портов стала бы сильным ударом по киевскому режиму. Каким образом можно ее устроить? Подробности

    Перейти в раздел

    Поляки хотят выставить Украине счет

    Идея о том, что Украина должна вернуть потраченные на нее другими странами средства, похоже, становится заразительной. Теперь ее подхватили не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, и не только оппозиционные партии, но даже и правящая. И это имеет прямое влияние на предстоящие в стране президентские выборы. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............