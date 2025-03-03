Стало известно о тайных переговорах США о поставках российского газа в ФРГ

Bild сообщила о секретных переговорах США в Швейцарии по возобновлению поставок российского газа в ФРГ

Tекст: Вера Басилая

Секретные переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию через газопровод «Северный поток – 2» ведутся в Швейцарии уже несколько недель, передает Deutsche Welle* (признана СМИ-иноагентом) со ссылкой на Bild.

По данным издания, посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно неофициально посещал Швейцарию для обсуждения возможной сделки.

План предполагает, что США и Россия заключат соглашение о поставках газа, в котором Вашингтон станет посредником и направит российский газ по трубе в Мекленбург – Переднюю Померанию. Это позволит США контролировать поставки и зарабатывать на них, пишет газета. Также рассматриваются планы использования труб «Северного потока – 1» для транспортировки водорода из Финляндии после их ремонта.

Bild сообщает, что в сделке не будет участвовать напрямую правительство США, вместо этого подключатся американские финансовые инвесторы, включая предпринимателя Стивена Линча.

В свою очередь газета Financial Times также упоминает о предложении Маттиаса Варнига по перезапуску прокачки газа через «Северный поток – 2» с поддержкой американских инвесторов.

Отмечается, что правительство Германии не было вовлечено в конфиденциальные переговоры, а в правительственных кругах заявляют о неосведомленности о встречах Гренелла. Сам Гренелл отрицает свою роль в процессе. Прогнозы на успешное заключение сделки ухудшились после скандала между президентами США и Украины в Белом доме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен возобновить работу газопровода «Северный поток» при помощи американских инвесторов, планируя контактировать с командой Дональда Трампа для достижения этой цели.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что проекты СПГ и восстановление прокачки газа по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» пока с США не обсуждались.