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Стало известно о тайных переговорах США о поставках российского газа в ФРГ
Bild сообщила о секретных переговорах США в Швейцарии по возобновлению поставок российского газа в ФРГ
В Швейцарии несколько недель ведутся секретные переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию через «Северный поток – 2», причем США должны выступить посредниками, пишут немецкие СМИ.
Секретные переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию через газопровод «Северный поток – 2» ведутся в Швейцарии уже несколько недель, передает Deutsche Welle* (признана СМИ-иноагентом) со ссылкой на Bild.
По данным издания, посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно неофициально посещал Швейцарию для обсуждения возможной сделки.
План предполагает, что США и Россия заключат соглашение о поставках газа, в котором Вашингтон станет посредником и направит российский газ по трубе в Мекленбург – Переднюю Померанию. Это позволит США контролировать поставки и зарабатывать на них, пишет газета. Также рассматриваются планы использования труб «Северного потока – 1» для транспортировки водорода из Финляндии после их ремонта.
Bild сообщает, что в сделке не будет участвовать напрямую правительство США, вместо этого подключатся американские финансовые инвесторы, включая предпринимателя Стивена Линча.
В свою очередь газета Financial Times также упоминает о предложении Маттиаса Варнига по перезапуску прокачки газа через «Северный поток – 2» с поддержкой американских инвесторов.
Отмечается, что правительство Германии не было вовлечено в конфиденциальные переговоры, а в правительственных кругах заявляют о неосведомленности о встречах Гренелла. Сам Гренелл отрицает свою роль в процессе. Прогнозы на успешное заключение сделки ухудшились после скандала между президентами США и Украины в Белом доме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен возобновить работу газопровода «Северный поток» при помощи американских инвесторов, планируя контактировать с командой Дональда Трампа для достижения этой цели.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что проекты СПГ и восстановление прокачки газа по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» пока с США не обсуждались.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента