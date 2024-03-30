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    В реакции США на теракт в «Крокусе» слишком много недосказанности
    Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    Байден рассказал о просьбе мировых лидеров к нему
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    Стали известны подробности задержания девятого подозреваемого в теракте в «Крокусе»
    Россия выслала молдавского дипломата в ответ на недружественные действия
    Умер спасавший всю ночь людей во время теракта в «Крокусе» мужчина
    Зеленский подтвердил назначение Данилова послом в Молдавии
    В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
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    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    11 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Режим Зеленского только на терроре и держится

    Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.

    4 комментария
    30 марта 2024, 06:28 • Новости дня

    В Германии призвали не считать газовый кризис завершившимся

    Глава Федерального сетевого агентства Германии Мюллер отказался считать газовый кризис завершившимся

    Tекст: Антон Антонов

    Газовый кризис не окончен, населению необходимо сохранять бдительность в вопросах потребления, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

    Мюллер похвастался тем, что Германии удалось «преодолеть еще одну зиму без перебоев в газоснабжении». По его словам, «многие люди более осознанно подходят к отоплению», домохозяйства и малый бизнес снизили потребление газа на 18,3% по сравнению с 2018–2021 годами. Однако, по мнению Мюллера, газовый кризис не миновал, следующая зима будет сопряжена с неопределенностью, передает ТАСС со ссылкой на Funke.

    Он полагает, что сохраняется риск прекращения поставок газа из России в Европу. В этом случае Германия будет вынуждена делиться газом с другими странами ЕС, сказал он. Также он опасается, что очень холодная зима может привести к значительному росту потребления газа.

    Согласно данным сетевого агентства, потребление газа в Германии этой зимой выросло на 4,2% по сравнению с предыдущей; промышленность увеличила потребление на 8,2%; домохозяйства и малый бизнес сэкономили 0,1%.

    Напомним, энергетический кризис в Европе начался в середине 2021 года после того, как регион вышел из затяжной холодной зимы с низким уровнем запасов природного газа. .В феврале 2024 года цены на газ в Европе упали до минимума 2021 года, то есть вернулись до докризисного уровня. Это связано с тем, что  потребление газа в Европе упало до минимума с 1995 года. Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил летом, что произошла деиндустриализация Европы.

    29 марта 2024, 08:26 • Новости дня
    В России показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow
    В России показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские специалисты изучают тактико-технические характеристики англо-французских крылатых ракет Storm Shadow, применяемых ВСУ. Впервые показано внутреннее устройство такого боеприпаса.

    Разборка ракеты Storm Shadow проводилась с целью изучения ее принципов работы и разработки технологий обезвреживания. Полученные данные будут переданы в различные российские ведомства и учебные центры, передает РИА «Новости».

    В снятом видео демонстрируется процесс разборки ракеты. На кадрах можно видеть устройство боевой части, турбореактивного двигателя, а также материалы, из которых собраны ракета и ее корпус.

    По общему состоянию корпуса можно сделать вывод, что ракета не сработала штатно при поражении цели, а была подавлена системами РЭБ либо упала вследствие технической неисправности.

    Ранее разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший» сообщили, что в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и сняли видео изнутри.

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    29 марта 2024, 15:35 • Новости дня
    На Западе забили тревогу из-за способного пробить оборону НАТО российского оружия

    Меркурис: Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» способны пробить оборону НАТО

    На Западе забили тревогу из-за способного пробить оборону НАТО российского оружия
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон» способен пробить оборону НАТО, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    По его словам, ВС России использовали против Киева гиперзвуковые ракеты «Циркон» при этом в НАТО понимают, что эти ракеты способны проникать сквозь их оборону и уничтожать цели в глубине Румынии и Польши, передает РИА «Новости».

    По мнению Меркуриса, никто всерьез не воспринимает заявления Украины о том, что ВСУ якобы способны успешно перехватывать эти ракеты и никто не обладает возможностями, которые бы позволили отслеживать запуск «Циркона».

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов.

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    29 марта 2024, 17:21 • Новости дня
    Стали известны подробности задержания девятого подозреваемого в теракте в «Крокусе»

    Суд: Девятый подозреваемый в теракте обматерил полицейских при задержании

    Стали известны подробности задержания девятого подозреваемого в теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемого в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои задержали у здания концертного зала за вызывающее поведение, говорится в постановлении Преображенского суда Москвы.

    Лутфуллои 23 марта остановили у здания «Крокуса» для проверки на причастность к теракту. Правоохранители попросили его предъявить документы, и он начал «выражаться грубой нецензурной бранью» и вести себя вызывающе, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    На неоднократные требования прекратить противоправные действия подозреваемый не реагировал. 25 марта Преображенский суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. Он признал вину в суде.

    До этого Следственный комитет ходатайствовал об аресте Лутфуллои в Басманном суде Москвы. Он является фигурантом дела о теракте в «Крокусе». Какая именно у него была роль в теракте, не сообщается.

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    29 марта 2024, 19:17 • Новости дня
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» рассказали, что после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение, следователи проверяют причастность украинских спецслужб к атаке на центр в Подмосковье, заявили в Следственном комитете России.

    Обвиняемые в совершении теракта рассказали следователям, что после совершения нападения в «Крокусе» по указанию «координатора» они отправились на российско-украинскую границу, которую должны были пересечь и прибыть в Киев за вознаграждением, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    В настоящий момент следствие проверяет причастность к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.

    Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 19:41 • Новости дня
    Умер спасавший всю ночь людей во время теракта в «Крокусе» мужчина
    Умер спасавший всю ночь людей во время теракта в «Крокусе» мужчина
    @ @KarenEngibaryan

    Tекст: Дарья Григоренко

    35-летний Карен Енгибарян, который спасал людей из горящего концертного зала «Крокус Сити Холл», умер в больнице от острой инфекции дыхательных путей, сообщили в Союзе армян России.

    В Telegram-канале Союза армян России рассказали, что мужчина в момент трагедии находился неподалеку от концертного зала. Увидел дым на крыше концертного зала и побежал к центральному входу. В Союзе добавили, что Енгибарян, рискуя жизнью, вытаскивал людей из дыма, отводил их к медикам и возвращался обратно, чтобы помочь другим, а одному из пострадавших отдал свою верхнюю одежду. Домой Карен вернулся только под утро, пишет «Коммерсант».

    В итоге мужчина сильно надышался угарным газом и простыл. Его госпитализировали с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей», состояние ухудшалось на протяжении следующих дней. К сожалению, спасти его не удалось, говорится в сообщении.

    В Союзе сообщили, что прощание с Енгибаряном пройдет 30 марта в церкви Сурб Хач в Армянском храмовом комплексе.

    Ранее очевидцы рассказали, что один из зрителей «Крокуса» помог спастись десяткам человек, он отнял автомат у террориста и дал время выйти людям из зрительного зала.

    Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Согласно последним данным, в теракте погибло 144 человека, пострадало 382 человека.

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    29 марта 2024, 14:28 • Новости дня
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны украинской армии, сообщило российское Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Для удара использовались в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

    Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Коментарии (23)
    29 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»

    Евродепутат от Нидерландов де Грааф: Украина спланировала теракт в «Крокусе»

    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» спроектировал киевский режим, заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.

    Украина оплатила и спланировала этот теракт, заявил де Грааф в X (бывший Twitter), передает RT.

    По его словам, именно из-за Украины появилась «легенда о проплаченной Россией пропаганде».

    По мнению парламентария, киевский режим хочет заставить европейцев ненавидеть Россию, поскольку европейские дети «скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

    Коментарии (42)
    29 марта 2024, 18:41 • Новости дня
    Орбан назвал идеальный исход для Украины

    Орбан: Украине в идеальном случае надо стать буферной зоной между НАТО и Россией

    Орбан назвал идеальный исход для Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украине лучше всего стать буферной зоной между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в разговоре с австрийским канцлером Вольфгангом Шюсселем.

    Нужно учитывать географию Украины, она находится по соседству с Россией, и для нее самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности, сказал премьер, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Mandiner.

    В ином случае украинцы могут потерять свою страну. Орбан добавил, что Россия никогда не согласится на членство Украины в НАТО.

    При этом венгерский политик отметил, что не видит угрозы «нападения России на какую-либо страну НАТО».

    Ранее Орбан уже высказывал похожее предложение. По его мнению, для Украины «лучшей перспективой» было бы превращение в буферную зону между НАТО и Россией.

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    29 марта 2024, 14:57 • Новости дня
    Макаревич раскритиковал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе»

    Макаревич назвал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе» «пошлым занятием»

    Макаревич раскритиковал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом в России) раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

    На своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) он указал, что считает публичное «вырывание собственных волос на просторах интернета пошлейшим занятием», передает РИА «Новости».

    «Можешь помочь – помоги. А трындеть не надо», – написал Макаревич.

    Накануне певица Алла Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

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    29 марта 2024, 09:22 • Новости дня
    Forbes назвал бесполезными переданные Британией Украине танки Challenger

    Обозреватель Forbes назвал бесполезными танки Challenger, которые Британия передала Киеву

    Forbes назвал бесполезными переданные Британией Украине танки Challenger
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский журналист Дэвид Экс в своей колонке для Forbes раскритиковал танки Challenger 2, которые Великобритания передала Украине, и назвал их бесполезными.

    В качестве проблем с Challenger 2 Экс указывает на то, что Украина получила танки без комплекта дополнительной брони, хотя лишние три тонны веса сделали бы британскую бронетехнику еще менее подвижной на мягкой украинской почве, передает РИА «Новости».

    Экс также раскритиковал 120-мм пушку танка, утверждая, что ее ствол изнашивается уже после 500 выстрелов, тогда как гладкоствольная пушка, по его словам, имеет втрое больший ресурс.

    Автор при этом указывает, что танков Challenger 2 Украина получила всего 14, один из которых уже был уничтожен.

    Экс считает, что не стоит тратить усилия на содержание и буксировку этих танков, поскольку Challenger 2 не подходит для украинского театра военных действий.

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе населенного пункта Работино. Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области.

    Коментарии (11)
    29 марта 2024, 12:52 • Новости дня
    Бундестаг: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает

    Эксперты Бундестага: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает

    Бундестаг: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Эксперты Бундестага (парламента Германии) в своем докладе пришли к выводу, что возможный удар России по войскам одной из стран НАТО, например, Франции, на территории Украины не станет основанием для применения статьи 5 Устава альянса о коллективной обороне.

    По их оценке, коллективный ответ альянса был бы возможен только в случае прямого «нападения» России на одну из стран НАТО или на объекты на их территории, передает ТАСС со ссылкой на DPA. Также материал опубликован в газете Welt.

    В то же время эксперты Бундестага считают, что участие французских сухопутных сил в конфликте на стороне Украины было бы «допустимо с точки зрения международного права».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Кроме того, он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции» с целью «противостояния русским силам».

    Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку военных Германии и войск НАТО на Украину.

    В Кремле Макрона назвали наиболее радикальным сторонником отправки европейских войск на Украину.

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    29 марта 2024, 17:08 • Новости дня
    Польша приостановила участие в ДОВСЕ

    Президент Польши подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ

    Польша приостановила участие в ДОВСЕ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщает канцелярия президента Польши.

    В канцелярии польского лидера пояснили, что Польша формально остается стороной соглашения о ДОВСЕ, но не будет обязана выполнять его положения, передает РИА «Новости».

    Ранее Сейм Польши проголосовал за приостановку участия в ДОВСЕ.

    Москва сообщила о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ. Страны – члены НАТО сообщили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре. На днях о выходе из ДОВСЕ объявила Молдавия. Политолог Федор Лукьянов заявил, что ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО.

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    29 марта 2024, 09:16 • Новости дня
    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты

    Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о новой волне массированных атак на энергообъекты

    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украина подверглась новой волне атак на объекты генерации, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

    По его словам, массированная атака зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях, передает РИА «Новости».

    В ночь на пятницу взрывы прозвучали в Киевской области, а также в Черкасской и Днепропетровской областях Украины.

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    29 марта 2024, 21:56 • Новости дня
    Байден рассказал о просьбе мировых лидеров к нему

    Байден заявил, что мировые лидеры просят его не допустить победы Трампа

    Байден рассказал о просьбе мировых лидеров к нему
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Мировые лидеры просят не допустить победы на выборах Дональда Трампа, поскольку на кону стоит демократия, заявил президент США Джо Байден.

    Байден заявил на мероприятии в Нью-Йорке, что почти каждый из мировых лидеров не хочет победы Трампа на выборах. Сам президент США себя особенным не считает. По его словам, Трамп был самым недемократичным президентом со времен гражданской войны в США, отошел от НАТО и «разрешает России делать все, что она хочет», передает ТАСС.

    Ранее газета The New York Times писала, что Байден просит советы у Барака Обамы из-за опасений проиграть выборы Трампу.

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    30 марта 2024, 01:16 • Новости дня
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    @ ЛенТВ24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил российские удары по двум ГЭС и заявил, что вооруженный конфликт может распространиться на Молдавию.

    Зеленский в соцсетях заявил, что Каневская и Днестровская ГЭС оказались «осознанными целями» российских ударов. При этом он заявил, что Россия якобы пытается повторить экологическую катастрофу, которая произошла в Херсонской области.

    Судя по всему, Зеленский имел в виду затопление значительных территорий Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС в 2023 году после ударов ВСУ. При этом Киев отрицает свою ответственность за экологическую катастрофу. На прошлой неделе ВС России нанесли ракетные удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – ДнепроГЭС. Однако сама плотина не повреждена, в то время как большая часть ее машинных отделений повреждена или разрушена.

    «Сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова», – настаивает Зеленский. – «Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине».

    Напомним, в последние дни Украина активизировалась на молдавском направлении. Новым послом в Молдавии станет бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который является одним из самых одиозных и русофобски настроенных деятелей киевского режима.

    Тем временем власти Молдавии выслали российского дипломата из-за работы избирательного участка в Приднестровье. МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и объявил ему о высылке одного из сотрудников молдавского посольства в качестве ответной меры.

    Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Кишинев нацелился на разрыв отношений с Москвой. Лавров заявил, что власти Молдавии «не делают никаких выводов из того, что происходило в последние годы». Он указал, что НАТО уже превратило Украину в «инструмент своей агрессии», теперь альянс намерен повторить «то же самое» с Молдавией.

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