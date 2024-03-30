В Германии призвали не считать газовый кризис завершившимся

Глава Федерального сетевого агентства Германии Мюллер отказался считать газовый кризис завершившимся

Tекст: Антон Антонов

Мюллер похвастался тем, что Германии удалось «преодолеть еще одну зиму без перебоев в газоснабжении». По его словам, «многие люди более осознанно подходят к отоплению», домохозяйства и малый бизнес снизили потребление газа на 18,3% по сравнению с 2018–2021 годами. Однако, по мнению Мюллера, газовый кризис не миновал, следующая зима будет сопряжена с неопределенностью, передает ТАСС со ссылкой на Funke.

Он полагает, что сохраняется риск прекращения поставок газа из России в Европу. В этом случае Германия будет вынуждена делиться газом с другими странами ЕС, сказал он. Также он опасается, что очень холодная зима может привести к значительному росту потребления газа.

Согласно данным сетевого агентства, потребление газа в Германии этой зимой выросло на 4,2% по сравнению с предыдущей; промышленность увеличила потребление на 8,2%; домохозяйства и малый бизнес сэкономили 0,1%.

Напомним, энергетический кризис в Европе начался в середине 2021 года после того, как регион вышел из затяжной холодной зимы с низким уровнем запасов природного газа. .В феврале 2024 года цены на газ в Европе упали до минимума 2021 года, то есть вернулись до докризисного уровня. Это связано с тем, что потребление газа в Европе упало до минимума с 1995 года. Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил летом, что произошла деиндустриализация Европы.