Тимати резко ответил на критику выпущенной вместе с Минобороны коллекции одежды

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику коллекции одежды в стиле милитари, выпущенной его брендом Black Star совместно с Министерством обороны.

Тимати опубликовал в Instagram видео-приглашение на презентацию коллекции в магазине Black Star, однако один из подписчиков спросил рэпера в комментариях, почему многие блогеры указывают на схожесть коллекции Black Star Wear с товарами на AliExpress и Amazon.

«Потому что в нашей стране люди с трудом умеют радоваться чужим успехам», – ответил Тимати, добавив, что гораздо проще придраться к «одной модели шорт», чем «оценить инициативу и реально крутую коллекцию из более чем 80 наименований».

В ответе рэпер использовал нецензурную лексику.

Он также уточнил, что вся одежда сделана на его деньги, а средства военного ведомства не тратил.

Напомним, в конце мая в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной в Москве прошла презентация коллекции, созданной коллаборацией Black Star Wear и сети магазинов «Армия России».

Газета ВЗГЛЯД писала про скандал вокруг презентации и разбиралась , нужна ли такая реклама армии.

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