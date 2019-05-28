Как шорты Тимати помогают Российской армии

Взгляд
28 мая, вторник  |  Последнее обновление — 22:48  |  vz.ru
Разделы

Нищей Украине дефолт не страшен

Поддержка МВФ оказалась для Украины по последствиям равносильна дефолтуФото: Александр Щербак/ТАСС
Предложение украинского бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт на Украине, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду, вызвало широкий резонанс. С одной стороны, многие еще помнят последствия дефолта 1998 года, и их не пожелаешь и врагу. С другой стороны, последние пять лет Украина живет так плохо, что кажется – хуже уже быть не может. Является ли дефолт выходом? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем китайцы проверяют телефоны россиян

Китайских пограничников все больше интересуют российские туристыФото: Luo Xiaoguang/Zuma/ТАСС
Китай резко участил проверки содержимого телефонов российских туристов при въезде в страну. Особый интерес представляют видео- и фотоматериалы, электронные документы, переписки в различных мессенджерах. Российское генконсульство в Гуанчжоу потребовало от Китая объяснить происходящее. С чем связано ужесточение контроля в отношении россиян и как надо себя вести с китайскими пограничниками? Подробности...
Перейти а раздел…

Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
Перейти а раздел…

Новых политиков Украины наймут по объявлению

Зеленский выбрал для своей партии логотип человечка с велосипедом. Куда же заведет страну этот велосипедист?Фото: 28 квартал
Зеленский наконец придумал, как ему за несколько недель сформировать будущую партию власти. Партия «Слуга народа» кинула клич в интернете – подать заявку в члены парламента сможет любой желающий. Народ все равно готов голосовать за любых «людей Зеленского». Но проблема в том, что своих людей у Зеленского нет. Кто же окажется в предвыборных списках и не будут ли это опять слуги олигархов? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Вольский подросток и трагический «принцип домино»

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Сейчас пора выпускных экзаменов из школы. А это значит, что головы «дымят» и у выпускников, и у их близких. Тем меньше им нужны сейчас «горячие» подробности из жизни неадекватного сверстника, напавшего с топором на школу. Подробности...

В январе Украину ждет катастрофа

Глеб Простаков, журналист
Главный вызов, перед которым стоит сейчас новый президент Украины, – не политический кризис, который он сам же инициировал, а обеспечение страны газом. Этой зимой Украина может просто замерзнуть. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

«Хитроплан» американских демократов решит сразу две задачи

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В президенты США от Демократической партии уже, кажется, выдвинулся весь ее наличный состав. Отсюда и эклектика в идеях: если реализовать все, что предлагают кандидаты-демократы, то Америка проживет месяца два. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

    Обсуждение: 39 комментариев
      Перейти а раздел…

      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
      Подробности...

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Захарова рассказала депутатам Львова о ненужности закона об украинском языке
            Земан отказал США в праве влиять на судьбу «Северного потока – 2»Львов потребовал от Зеленского прекратить использовать русский языкПосле ухода Порошенко из СНБО пропали серверы с секретной информациейНа Украине рассказали о срыве операции по «разблокированию» Крыма
            В Белоруссии собрались изменить конституциюВ МИД России отреагировали на возвращение украинского гражданства СаакашвилиИспания удивилась резкой реакции России на слова о «старом враге»Погибший под «Метеором» спортсмен оказался членом сборной России
            Врач рассказал о травмах раненого в Косово россиянинаСША отказались направлять делегацию на ПМЭФСербия направила к границе с Косово МиГ-29Новосибирскому хирургу пришлось уволиться после твитов дочери

            гонка вооружений


            В США призвали не продлевать СНВ из-за «обмана России»

            образ врага


            Супрун обвинила Россию в плохом иммунитете украинцев

            искусство и политика


            Макаревич объяснил свое участие в патриотическом концерте у Кремля

            Видео

            защита доллара


            США устанавливают новые правила для курсов валют

            моральный облик


            В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

            бегство из страны


            Вымирание Украины поможет Зеленскому в борьбе с наследием Порошенко

            проект 22220 «Урал»


            Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

            викторина


            Каких животных навсегда потеряла Россия?

            В ожидании референдума


            Дмитрий Родионов: Суть всех украинских властей одна – Антироссия

            Китай нам не друг


            Дмитрий Комиссаров: Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

            Ошибка на миллионы


            Никита Коваленко: Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            Как шорты Тимати помогают Российской армии

            Коллекцию от Тимати показали руководству минобороны   28 мая 2019, 21:30
            Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
            Текст: Петр Акопов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама?

            Никакого перехода армии на форму от Тимати, конечно, не намечается: в отличие от модельера Валентина Юдашкина, фирму модного рэпера не привлекали к разработке уставной одежды.

            Да и с юдашкинской формой получилось не очень. В 2007-м модельер получил от Минобороны предложение разработать модельный ряд, но спустя несколько лет, когда новая форма появилась в войсках и вызвала критику, всячески от нее открещивался. Он заявлял, что военные грубо исказили его проект, и вообще все права он передавал Минобороны и теперь никакой ответственности за результат не несет.

            С Тимати все проще. Его продукция предназначается не для войск, а для торговой сети «Армия России», которая принадлежит ОАО «Военторг». А сетью, в свою очередь, владеет Минобороны (ну и попутно одежда будет продаваться в магазинах принадлежащего Тимати бренда Black Star).

            То есть в данном случае Минобороны решило использовать популярного среди части молодежи персонажа для раскрутки своего бренда «Армия России».

            Интерес Минобороны понятен – хочется сделать так, чтобы уважение и популярность армии проникали вглубь и вширь.

            Распространяясь даже на те слои молодежи, которые изначально не относятся к армии с пиететом. Тимати в этом смысле вполне подходит. Конечно, тут же возник скандал: придуманные Тимати шорты в стиле милитари можно купить в китайском интернет-магазине. Но главное отнюдь не это.

            И даже упреки в том, что он в свое время не служил, не столь убийственны. Да, 35-летний москвич Тимур Юнусов не прошел срочную службу, но объяснял он это вполне логично, не скрывая, впрочем, что и не хотел служить. Когда 10 лет назад Тимати спросили о том, почему его не призвали, он рассказал «МК»:

            «На тот момент, когда я проходил медкомиссию, человека, тело которого было покрыто татуировками более чем на 60 процентов, подозревали в психической неуравновешенности... Отправили на медкомиссию на обследование. Я пришел туда... Меня посмотрели и сказали: «Видимо, вы не подходите для службы в Вооруженных силах». В моем военном билете так и написали: «Психически неуравновешен».

            – Вас не смущает то, что по документам вы официально «психически неуравновешенны»? 

            – Ничуть. Уж лучше у меня будет написано, что я «психически неуравновешен», чем я буду служить в армии и попусту тратить свое время!»

            Понятно, что сын богатых родителей, к тому же уже бывший «звездой», мог избежать призыва и по вполне коррупционным причинам. Но история с татуировками, которыми покрыта едва ли не большая часть тела Тимати, действительно выглядит правдоподобно – с большим количеством наколок в армию не берут и сейчас.

            Но тут важно не прошлое Тимати, и даже не его нежелание «попусту тратить время» – а то, что он делает и говорит сейчас. Можно даже не верить в его искренность, но теперь он говорит так:

            «Если ты являешься патриотом страны, если болеешь за страну, поддерживаешь армию России, если ты брутальный мужчина, который представляет интересы страны, то эта одежда для тебя. Она и высокотехнологична, из очень хорошего дорогого материала, водостойкого. Надевая эти доспехи, ты и представляешь страну, и разделяешь идеологию Black Star – здоровый образ жизни, и поддерживаешь армию России».

            Да, вставил рекламу своего бренда – вот жулик, скажут одни. Но Минобороны и Шойгу по большому счету плевать на то, сколько Тимати заработает на продаже футболок с надписью «Сирия» – им важно привлечь внимание новой аудитории к своему бренду «Армия России», в кавычках и без. И это получилось.

            А ассортимент у «Армии России» действительно огромный, без всякого преувеличения. За несколько лет они чего только не навыпускали – на сайте их магазина тысячи товаров. Там же, кстати, можно купить и уставную форму, и даже значки военных училищ и наградные знаки, что, кстати, странно. Получается, что любой проходимец может купить себе знак «Отличник ВМФ» или нагрудный знак Военной академии Генштаба.

            Но основную массу товаров составляет продукция под маркой «Армии России». Понятно, что обувь (кеды МиГ-29) и детские футболки «Мой папа десантник (летчик, танкист и т. д.)», понятно, что женские платья и майки «Принуждение к миру». Но флешки «Пуля», туалетная вода «Армия России», гермочехлы для планшета, силиконовые шнурки и чемоданы – такое ощущение, что маркетологи Минобороны ищут, чего бы еще охватить. Есть и тематические коллекции – например, «Сирийская».

            Самой известной остается, конечно, футболка «Вежливые люди»

            – она, в отличие от «Не смешите мои Искандеры», выпущена тоже «Армией России». Хотя сам термин «вежливые люди» придуман не в Минобороны, тут тоже пытаются креативить – есть, например, футболка с Лавровым «Мы за МИГ во всем мире» и ставшая уже знаменитой «Кто не хочет говорить с Лавровым, будет говорить с Шойгу».

            Отдельный раздел – шевроны, причем не только родов войск, но и в память об исторических событиях и местах дислокации: «Операция Анадырь. Куба 1962», «Военная база Камрань». Есть и актуальное – шеврон «Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи – наша земля».

            Неудивительно, что плохо продается партнерство с Америкой – футболку «Встреча на Эльбе» уценили до 349 рублей, а чехол для iPhone 5S с аналогичной надписью и картинкой – и вовсе до 100.

            Есть и товары для самых маленьких, из которых самые веселые – это серия «Вежливые Мишки».

            То есть Минобороны и без Тимати накреативило на целый супермаркет и нуждается не в новых товарах, а в тех, кто будет раскручивать уже существующий бренд. В прошлом году даже Владимир Путин одел в поездку по Туве куртку с лейблом «Армии России». Но нужна ли вообще реклама «Армии России» – в кавычках и без?

            Понятно, что дело тут не в заработке. Хотя ясно, что Минобороны может неплохо заработать на продаже вещей в стиле милитари, если они будут становиться все более и более популярными. Но главная цель Шойгу в другом – сделать армию в хорошем смысле слова модной, вернуть престиж воинской службы и высокий статус военных в нашем обществе.

            Понятно, что это достигается вовсе не с помощью распространения моды на «одежду цвета хаки». Но и ее популярность может быть пусть небольшим, но вкладом в то, чтобы все вспомнили, что настоящая национальная русская одежда – это военный мундир.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............