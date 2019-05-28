Как шорты Тимати помогают Российской армии

Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама?

Никакого перехода армии на форму от Тимати, конечно, не намечается: в отличие от модельера Валентина Юдашкина, фирму модного рэпера не привлекали к разработке уставной одежды.

Да и с юдашкинской формой получилось не очень. В 2007-м модельер получил от Минобороны предложение разработать модельный ряд, но спустя несколько лет, когда новая форма появилась в войсках и вызвала критику, всячески от нее открещивался. Он заявлял, что военные грубо исказили его проект, и вообще все права он передавал Минобороны и теперь никакой ответственности за результат не несет.

С Тимати все проще. Его продукция предназначается не для войск, а для торговой сети «Армия России», которая принадлежит ОАО «Военторг». А сетью, в свою очередь, владеет Минобороны (ну и попутно одежда будет продаваться в магазинах принадлежащего Тимати бренда Black Star).

То есть в данном случае Минобороны решило использовать популярного среди части молодежи персонажа для раскрутки своего бренда «Армия России».

Интерес Минобороны понятен – хочется сделать так, чтобы уважение и популярность армии проникали вглубь и вширь.

Распространяясь даже на те слои молодежи, которые изначально не относятся к армии с пиететом. Тимати в этом смысле вполне подходит. Конечно, тут же возник скандал: придуманные Тимати шорты в стиле милитари можно купить в китайском интернет-магазине. Но главное отнюдь не это.

И даже упреки в том, что он в свое время не служил, не столь убийственны. Да, 35-летний москвич Тимур Юнусов не прошел срочную службу, но объяснял он это вполне логично, не скрывая, впрочем, что и не хотел служить. Когда 10 лет назад Тимати спросили о том, почему его не призвали, он рассказал «МК»:

«На тот момент, когда я проходил медкомиссию, человека, тело которого было покрыто татуировками более чем на 60 процентов, подозревали в психической неуравновешенности... Отправили на медкомиссию на обследование. Я пришел туда... Меня посмотрели и сказали: «Видимо, вы не подходите для службы в Вооруженных силах». В моем военном билете так и написали: «Психически неуравновешен».

– Вас не смущает то, что по документам вы официально «психически неуравновешенны»?

– Ничуть. Уж лучше у меня будет написано, что я «психически неуравновешен», чем я буду служить в армии и попусту тратить свое время!»

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Понятно, что сын богатых родителей, к тому же уже бывший «звездой», мог избежать призыва и по вполне коррупционным причинам. Но история с татуировками, которыми покрыта едва ли не большая часть тела Тимати, действительно выглядит правдоподобно – с большим количеством наколок в армию не берут и сейчас.

Но тут важно не прошлое Тимати, и даже не его нежелание «попусту тратить время» – а то, что он делает и говорит сейчас. Можно даже не верить в его искренность, но теперь он говорит так:

«Если ты являешься патриотом страны, если болеешь за страну, поддерживаешь армию России, если ты брутальный мужчина, который представляет интересы страны, то эта одежда для тебя. Она и высокотехнологична, из очень хорошего дорогого материала, водостойкого. Надевая эти доспехи, ты и представляешь страну, и разделяешь идеологию Black Star – здоровый образ жизни, и поддерживаешь армию России».

Да, вставил рекламу своего бренда – вот жулик, скажут одни. Но Минобороны и Шойгу по большому счету плевать на то, сколько Тимати заработает на продаже футболок с надписью «Сирия» – им важно привлечь внимание новой аудитории к своему бренду «Армия России», в кавычках и без. И это получилось.

А ассортимент у «Армии России» действительно огромный, без всякого преувеличения. За несколько лет они чего только не навыпускали – на сайте их магазина тысячи товаров. Там же, кстати, можно купить и уставную форму, и даже значки военных училищ и наградные знаки, что, кстати, странно. Получается, что любой проходимец может купить себе знак «Отличник ВМФ» или нагрудный знак Военной академии Генштаба.

Но основную массу товаров составляет продукция под маркой «Армии России». Понятно, что обувь (кеды МиГ-29) и детские футболки «Мой папа десантник (летчик, танкист и т. д.)», понятно, что женские платья и майки «Принуждение к миру». Но флешки «Пуля», туалетная вода «Армия России», гермочехлы для планшета, силиконовые шнурки и чемоданы – такое ощущение, что маркетологи Минобороны ищут, чего бы еще охватить. Есть и тематические коллекции – например, «Сирийская».

Самой известной остается, конечно, футболка «Вежливые люди»

– она, в отличие от «Не смешите мои Искандеры», выпущена тоже «Армией России». Хотя сам термин «вежливые люди» придуман не в Минобороны, тут тоже пытаются креативить – есть, например, футболка с Лавровым «Мы за МИГ во всем мире» и ставшая уже знаменитой «Кто не хочет говорить с Лавровым, будет говорить с Шойгу».

Отдельный раздел – шевроны, причем не только родов войск, но и в память об исторических событиях и местах дислокации: «Операция Анадырь. Куба 1962», «Военная база Камрань». Есть и актуальное – шеврон «Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи – наша земля».

Неудивительно, что плохо продается партнерство с Америкой – футболку «Встреча на Эльбе» уценили до 349 рублей, а чехол для iPhone 5S с аналогичной надписью и картинкой – и вовсе до 100.

Есть и товары для самых маленьких, из которых самые веселые – это серия «Вежливые Мишки».

То есть Минобороны и без Тимати накреативило на целый супермаркет и нуждается не в новых товарах, а в тех, кто будет раскручивать уже существующий бренд. В прошлом году даже Владимир Путин одел в поездку по Туве куртку с лейблом «Армии России». Но нужна ли вообще реклама «Армии России» – в кавычках и без?

Понятно, что дело тут не в заработке. Хотя ясно, что Минобороны может неплохо заработать на продаже вещей в стиле милитари, если они будут становиться все более и более популярными. Но главная цель Шойгу в другом – сделать армию в хорошем смысле слова модной, вернуть престиж воинской службы и высокий статус военных в нашем обществе.

Понятно, что это достигается вовсе не с помощью распространения моды на «одежду цвета хаки». Но и ее популярность может быть пусть небольшим, но вкладом в то, чтобы все вспомнили, что настоящая национальная русская одежда – это военный мундир.