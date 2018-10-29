Шойгу заявил о росте популярности бренда «Армия России» за границей

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что бренд «Армия России» приобрел популярность не только у россиян, но и за рубежом.

«Военная торговля сегодня приобрела совершенно новое лицо, которое представлено в том числе и новым брендом «Армия России». Одежду под этим брендом носят все: и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины, и пожилые люди. Когда я вижу этот бренд далеко за рубежом, мне приятно, что его делала наша военная промышленность», – поделился Шойгу во время торжественного мероприятия в Центральном театре российской армии, посвященном 100-летию военной торговли.

По его словам, в других странах спрашивают о возможности получения дополнительной продукции под брендом «Армия России». Как отметил министр, в последний раз это было в Китае, передает ТАСС.

Также Шойгу поблагодарил действующих сотрудников и ветеранов военной торговли за высокие достижения. Отдельную благодарность он выразил тем ветеранам, которые работали во время войны.

«Тот момент, с которого мы начали отсчитывать возраст военной торговли - знаковый и тяжелый для страны, это самый разгар Гражданской войны, в который появляется решение о создании системы военной торговли. За прошедшие годы вами было сделано очень много. Круглые сутки вы рядом с каждым офицером, бойцом нашей армии. Вы следите за тем, чтобы они всегда были сыты, и на них хорошо сидела форма», – сказал глава Минобороны.