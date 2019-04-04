«Военторг» начал продавать «куртку как у Путина»

Компания «Военторг» в рамках лимитированной серии запустила в продажу демисезонную ветровку, аналогичную той, в которой президент России Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.

«Та самая куртка, в которой Владимир Владимирович Путин ездил на рыбалку в Туве, поступила в продажу в сеть магазинов «Армия России», оператором которой выступает АО «Военторг», – сообщается на сайте компании.

Там отметили, что долгое время эта демисезонная ветровка из плотного материала была эксклюзивом президента России, но теперь ее может приобрести любой желающий. Кроме того, в магазинах можно найти тактические брюки, которые дополнят куртку.

Напомним, после отдыха Путина в Туве в августе прошлого года в Сети появились сообщения о том, что президент якобы был одет в куртку американского бренда Abercrombie & Fitch с нашитым логотипом «Армия России». Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что в Сети обсуждается бренд куртки Путина.