Пескова озадачил вопрос о куртке Путина

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову неизвестно, что в Сети обсуждается бренд куртки, в которой Путин был на отдыхе в Туве.

«Ничего неизвестно. Ничего не могу вам сказать», – сказал Песков в ответ на вопрос, известно ли ему о публикациях, в которых говорится, что Путин якобы был одет в куртку американского бренда Abercrombie & Fitch с нашитым логотипом «Армия России», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин провел выходные на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым.

На фотографиях и видео с поездки видно, что Путин одет в футболку, штаны, куртку и шляпу разных оттенков цвета хаки.