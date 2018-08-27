Опубликовано видео с отдыха Путина в Тыве

В Сети появилась видеозапись с отдыха президента России Владимира Путина в республике Тыва, где он провел несколько дней.

Видео опубликовано на YouTube телеканала RT.

На кадрах Путин собирает ягоды, ездит на катере по Енисею и любуется видами. В конце записи президент идет по склону, заросшему лесом, присаживается на ствол упавшего дерева, и говорит: «Вот это да! Сказочный лес».

Ранее в Сети появились фотографии из поездки президента.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел минувшие выходные на Енисее в Тыве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым.