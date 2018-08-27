Путин с Шойгу и Бортниковым отдохнул в Туве

Президент Владимир Путин провел минувшие выходные на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что глава государства по пути в Кемерово решил заранее вылететь и провести субботу и воскресенье в Республике Тува, где он «походил по горам, полюбовался красотами», передает РИА «Новости».

Помимо Шойгу и Бортникова, его сопровождали в течение двух дней директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тывы Шолбан Кара-оол.

Песков пообещал, что в течение дня Кремль вывесит фото- и видеоматериалы из поездки Путина.

Это не первая поездка главы государства на отдых в Туве. В прошлом августе он сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой.