Путин рассказал о настоящих героях среди молодежи

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20 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 14:11  |  vz.ru
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Западные санкции привели российскую рыбную отрасль к рекордам

Западные санкции решили целую серию проблем рыбной отрасли РоссииФото: Игорь Буймистров/ТАСС
Еще несколько лет рыбная отрасль в России переживала системный кризис – масштабное воровство, браконьерство, банкротства и засилье иностранного капитала. Однако теперь, как выясняется, значительная часть этих проблем преодолена, причем настолько, что в текущем году ожидается рекордный вылов рыбы. Каким образом это произошло и что еще необходимо улучшить? Подробности...
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Киев огрызнулся на просьбу США

Киев грозится опять прогнать свои боевые корабли под сводами Крымского мостаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Военное положение на Украине, похоже, завершилось досрочно – по команде из США. Вообще-то оно истекает на следующей неделе, но Госдеп уже велел заканчивать. Но не успел Госдеп об этом заявить, как один из киевских «ястребов» Турчинов пригрозил вновь послать свои ВМС в Керченский пролив. Неужели Киев хочет продлить военное положение ценой еще нескольких своих кораблей? Подробности...
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Чего не хватает новому закону о защите животных

Животные способны испытывать эмоции и физические страдания – гласит текст законопроектаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
После боев с лоббистами и окрика со стороны президента Госдума все-таки приняла законопроект, защищающий животных от жестокого обращения. Однако зоозащитникам рано праздновать победу. Документ расширяет права «братьев меньших», проясняет судьбу бездомных и правила выгула домашних, ставит вне закона как Шарикова, так и Преображенского, но зияет «дырами». Подробности...
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«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Русским разрешили не «фильтровать базар»

Егор Холмогоров, Публицист
Статью 282 УК РФ частично отменят. Но любая толерантность и взаимоуважение, любое смягчение нравов возможны только в государстве едином и нерасколотом. Дважды за ХХ век мы эту истину упустили. Не дай Бог нам повторить в третий. Подробности...
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Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

Андрей Бабицкий, журналист
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          Путин рассказал о настоящих героях среди молодежи

          20 декабря 2018, 13:14

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заметил, что среди молодежи много героев, в том числе указал на волонтеров и активистов поисковых групп.

          Журналист «Интерфакса» напомнила президенту о задержаниях рэперов.

          «У меня рэпер доверенное лицо было – Тимати, помните, расписанный такой. Замечательный человек, кстати», – заметил Путин.

          Также Путину напомнили о законодательной инициативой об ответственности за негативные заявления о государственных символах и уточнили, не боится ли он таким образом потерять молодежь.

          «Все время вспоминаю о трагических и героических страницах нашей истории. Вспомните, 90 десантников – парни, 19-20 лет, со школьной скамьи оказались в вооруженных силах. Сражались против 2 тыс. человек, шесть осталось в живых. Вот герои, молодежь. А если взять волонтеров? Их тысячи. На чемпионате мира 35 тыс. работали. Поисковой деятельностью тоже тысячи молодых людей занимаются», – заметил Путин.

          Он отметил, что «этот слой» молодежи «колоссальной глубины».

          «Это опора сегодняшнего дня, наше будущее», – подчеркнул президент.

          Говоря о ситуации с ответственностью за оскорбление государственных символов и органов власти, российский лидер заметил, что почти во всех странах есть ответственность за поругание флага, и к этому надо ответственно относиться.

          «Если есть ответственность вне интернета, значит и там должно быть. Ничего особенного в этом не вижу», – заявил Путин.

          В то же время он согласился, что нет ничего хорошего в задержаниях рэперов. Одновременно он призвал не потакать низменному искусству, которое пропагандирует наркотики или суициды.

          «Это деградация общества, деградация нации. Мы разве хотим этого? Мы не должны этого поощрять. И смотреть безучастно нельзя. Нужно только противодействовать по-другому этим тенденциям. Аккуратно, спокойно, выстраивать работу за счет большей привлекательности других ценностей. Грубо запрещать нельзя», – подытожил Путин.

          Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

          Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.


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