Путин рассказал о настоящих героях среди молодежи

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заметил, что среди молодежи много героев, в том числе указал на волонтеров и активистов поисковых групп.

Журналист «Интерфакса» напомнила президенту о задержаниях рэперов.

«У меня рэпер доверенное лицо было – Тимати, помните, расписанный такой. Замечательный человек, кстати», – заметил Путин.

Также Путину напомнили о законодательной инициативой об ответственности за негативные заявления о государственных символах и уточнили, не боится ли он таким образом потерять молодежь.

«Все время вспоминаю о трагических и героических страницах нашей истории. Вспомните, 90 десантников – парни, 19-20 лет, со школьной скамьи оказались в вооруженных силах. Сражались против 2 тыс. человек, шесть осталось в живых. Вот герои, молодежь. А если взять волонтеров? Их тысячи. На чемпионате мира 35 тыс. работали. Поисковой деятельностью тоже тысячи молодых людей занимаются», – заметил Путин.

Он отметил, что «этот слой» молодежи «колоссальной глубины».

«Это опора сегодняшнего дня, наше будущее», – подчеркнул президент.

Говоря о ситуации с ответственностью за оскорбление государственных символов и органов власти, российский лидер заметил, что почти во всех странах есть ответственность за поругание флага, и к этому надо ответственно относиться.

«Если есть ответственность вне интернета, значит и там должно быть. Ничего особенного в этом не вижу», – заявил Путин.

В то же время он согласился, что нет ничего хорошего в задержаниях рэперов. Одновременно он призвал не потакать низменному искусству, которое пропагандирует наркотики или суициды.

«Это деградация общества, деградация нации. Мы разве хотим этого? Мы не должны этого поощрять. И смотреть безучастно нельзя. Нужно только противодействовать по-другому этим тенденциям. Аккуратно, спокойно, выстраивать работу за счет большей привлекательности других ценностей. Грубо запрещать нельзя», – подытожил Путин.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.