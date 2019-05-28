Тимати разработал коллекцию одежды для «Армии России»

Сеть магазинов «Армия России» («Военторг») Министерства обороны и бренд российского рэпера Тимати Black Star представили совместную коллекцию одежды в стиле милитари.

«Она (одежда) и высокотехнологична, из очень хорошего дорогого материала, водостойкого», – объяснил Тимати телеканалу «Звезда».

Он также уточнил, что, надевая такую одежду, люди могут показать, что являются патриотами страны.

Уточняется, что дизайнеры разработали варианты для женщин, мужчин и детей. Так, в коллекции представлены толстовки с логотипом «Армия России», брюки свободного кроя с утяжкой на щиколотках, oversize худи и модные комбинезоны.

Девушки могут выбрать платья-сафари, а молодые люди – длинные летние шорты и футболки с мишенью на груди и надписью «Сирия» на спине. Главные цвета одежды – хаки, песчаный камуфляж и в черный.

Презентация коллекции прошла в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной в Москве. На показе присутствовал и министр обороны Сергей Шойгу. В конце презентации Тимати подарил ему фирменную армейскую куртку от бренда Black Star.

Ранее сообщалось, что «Армия России» начала продавать «куртка как у Путина».