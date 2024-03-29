Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.

Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

США оказались на пороге «японского сценария» удушения экономики Высокий госдолг грозит США повторением сценария жесткой стагнации, как в Японии в 1990-х и 2000-х годах, заявили в BlackRock. В JPMorgan при этом предупредили об угрозе внезапного обвала фондового рынка. Северная Америка попала в экономическую ловушку, справиться с которой можно либо жестко затянув ремень, либо сохранив геополитическую неопределенность в мире, считают эксперты. Подробности Перейти в раздел

Новые оборонительные рубежи ВСУ не остановят армию России Украина испытывает трудности при строительстве нового рубежа обороны. Оппозиция критикует офис Зеленского за промедление, а западные СМИ пишут о проблемах, возникающих на местах при сооружении фортификаций. Еще в феврале власти в Киеве заявили о необходимости создания новых укреплений, однако больших успехов в этом деле до сих пор не наблюдается. В чем причина неспособности ВСУ выстроить новую линию сплошной обороны? Подробности Перейти в раздел

Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО Россия считает законной целью аэродромы, с которых будут взлетать переданные ВСУ F-16. Об этом заявил Владимир Путин. Кроме самой Украины, эти самолеты могут оказаться на территории Польши и Румынии. Эксперты также не исключают варианта использования инфраструктуры Молдавии, которая не является членом НАТО, что позволит альянсу напрямую не сталкиваться с Россией. Подробности Перейти в раздел

Амбициям Макрона не нашлось места в Европе Сюжет с воинственными заявлениями президента Франции о планах послать на Украину войска приближается к завершению. Агрессивные намерения Эммануэля Макрона внезапно отказались поддержать даже те, кто в них первоначально поверил – страны Прибалтики. Почему Париж остался в одиночестве? Подробности Перейти в раздел