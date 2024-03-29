Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

Оксана Синявская
Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике
Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.
Джомарт Алиев
Мы разучились жить по средствам
Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.
Сергей Миркин
Режим Зеленского только на терроре и держится
Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.