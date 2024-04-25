В Херсонской области задержали подозреваемых в убийстве семи человек

Tекст: Ольга Иванова

В поселке Абрикосовка подозреваемые сожгли два дома, для совершения преступления они использовали топливо и гранаты, третий дом они попытались поджечь. Жертвами подозреваемых стали также хозяйка одного из домов, трое местных жителей, а также, предположительно, двое силовиков, сообщил собеседник РИА «Новости».

Кроме того, была убита глава поселка. Подозреваемые обратились к ней, так как хотели поселиться в Абрикосовке. Глава поселка отказала им, сказав, что пустых домов нет. После этого была убита.

Собеседник агентства опроверг сообщения о том, что задержанные якобы служили в 144-й мотострелковой бригаде.

Ранее в апреле суд арестовал подозреваемых в убийствах и похищениях людей в Белгородской области с 1997 по 2018 годы.