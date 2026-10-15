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АПЛ «Новосибирск» поразила цель «Калибром» на расстоянии 1200 км
Подводный крейсер «Новосибирск» поразил цель на расстоянии 1200 км
Российский атомный подводный крейсер «Новосибирск» во время учений в Тихом океане успешно поразил береговую мишень на Камчатке и уничтожил условный вражеский корабль.
Атомный подводный крейсер «Новосибирск» во время учений в Тихом океане успешно атаковал цель крылатой ракетой «Калибр» на расстоянии 1200 км, передает РИА «Новости».
«Крылатая ракета «Калибр» в установленное время поразила мишень на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Расстояние до цели составило более 1200 км», – говорится в сообщении Минобороны России.
Кроме того, в рамках маневров подводный крейсер отработал удар по надводной цели. Стрельба по объекту, который имитировал корабль условного противника, велась крылатой ракетой «Оникс».
Успешное поражение было зафиксировано на дистанции свыше 170 км.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подлодка «Великие Луки» провела стрельбы в Балтийском море и «торпедировала» субмарину на учениях.
В июне АПЛ «Архангельск» поразила цель ракетой «Оникс» в Баренцевом море.