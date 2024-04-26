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    Спецоперация меняет роль снайперов на поле боя
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    Пентагон рассказал, чем занимаются военные советники США на Украине
    ВСУ покинули позиции ключевого укрепрайона в Красногоровке
    Мединский: Киев согласовывал переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    Зависшие в Индии рупии компаний РФ предложили инвестировать в местные акции
    Ван И потребовал от США не вмешиваться во внутренние дела Китая
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем современная Украина похожа на УНР 1918 года

    Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина потеряла право на существование

    Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседями (как случилось с Речью Посполитой), так и частичный раздел под жестким контролем (как поступили с Германией в 1945 году).

    15 комментариев
    26 апреля 2024, 08:56 • Новости дня

    В США стали нанимать операторов с боевым опытом для работы в России

    Фирма из США нанимает для работы в России операторов с опытом боевых действий

    Tекст: Ольга Никитина

    Неназванная американская медиакомпания объявила набор операторов с опытом боевых действий для освещения «таинственных операций» в России.

    В объявлении о вакансии не уточняется, где именно будут работать операторы, но требуется опыт работы в зоне боевых действий. Соискатели должны уметь пользоваться приборами ночного видения, владеть английским и русским языками, а также без проблем передвигаться в бронежилете, передает РИА «Новости».

    Предпочтение отдается операторам с опытом службы в армии США, но готовы рассмотреть и кандидатов из других стран.

    Вакансия опубликована на сайте, который выступает в качестве рекрутера. Кто именно является работодателем, не раскрывается.

    24 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине

    Пентагон: Джо Байден одобрил поставку дальнобойных ракет ATACMS Украине еще в феврале

    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден санкционировал передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS в феврале, они вошли в мартовский пакет помощи и были поставлены Киеву в апреле, сообщили в Пентагоне.

    В Минобороны США уточнили, что дальнобойные ракеты передавались Украине для использования в пределах якобы суверенной украинской территории. При этом Киев просили держать в секрете передачу ATACMS, передает РИА «Новости».

    Между тем источники агентства Reuters утверждают, что ракеты действительно были включены в пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, и Киев их впервые применил против российской цели рано утром 17 апреля, передает ТАСС.

    Сколько точно было отправлено ATACMS Украине, не указывается.

    Ранее в Сенате США заявили о возможной передаче Киеву ракет ATACMS в конце апреля. Между тем Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили 10 американских ракет ATACMS.

    Напомним, Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине.

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    24 апреля 2024, 19:38 • Новости дня
    Посол: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

    Посол Антонов: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение американской стороны продолжить поставки оружия киевскому режиму фактически ставит крест на судьбе Украины, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    США сделали выбор в пользу войны, Америка «встала на сторону зла и поддержала фашизм», сказал Антонов, передает ТАСС.

    Этот выбор также был сделан в пользу «жадного и ненасытного» военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, так американская администрация «приносит в жертву жизни простых людей», подчеркнул он.

    Политики США «фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как таран против России», сказал дипломат. Посол отметил, что помощь из США «не спасет» украинского президента Владимира Зеленского, новое оружие будет уничтожено, «задачи и цели СВО будут выполнены».

    Напомним, Байден подписал пакет законов, направленный в том числе на военную помощь Украине. Пентагон сообщил, что в числе поставок есть зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, БМП Bradley, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin.

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    23 апреля 2024, 11:11 • Новости дня
    США пригрозили банкам Китая отключением от доллара

    WSJ: США могут ввести санкции против банков Китая за торговлю с Россией

    США пригрозили банкам Китая отключением от доллара
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    США могут ввести санкции против китайских банков, которые содействуют торговле КНР с Россией, сообщили источники The Wall Street Journal.

    Ограничения могут затронуть те финансовые учреждения, которые, как полагают в США, помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения в РФ. Целью санкций станет отключение этих банков от долларовой системы, что ограничит их возможности на мировом рынке, передает ТАСС содержание публикации WSJ.

    Такие меры могут быть предприняты, если дипломатические усилия по убеждению Китая отказаться от торговли с Россией чувствительными товарами не принесут результатов. По данным издания, американские чиновники на частных встречах и телефонных переговорах в последнее время «усилили давление на Пекин», предупреждая о готовности Вашингтона ввести рестрикции против китайских банков.

    Однако, как отмечает газета, подобные усилия «приводили к кратковременным результатам». Некоторые китайские банки, как утверждает издание, действительно отказывались от участия в торговле с РФ, но на их место затем приходили «малоизвестные региональные» учреждения, которые «меньше работают с долларом и, следовательно, меньше опасаются санкций со стороны США». В связи с этим, по словам неназванного американского чиновника, США пытаются убедить страны Европы также оказать давление на Китай, поскольку, по мнению США, Европа имеет большее дипломатическое влияние на Пекин.

    Ранее США заявили, что хотят создать как можно более широкую коалицию, чтобы повлиять на экономическую политику Китая.

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    25 апреля 2024, 12:18 • Новости дня
    В Совфеде заявили о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из США

    Сенатор Долгов: США давно пренебрегают обязательствами страны – хозяйки штаб-квартиры ООН

    В Совфеде заявили о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из США
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США давно пользуются местонахождением штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке для решения внешнеполитических задач, в том числе за счет пренебрежения своими обязательствами страны-хозяйки. Это актуализирует вопрос переноса штаб-квартиры в другое государство, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее МИД России обвинил США в неисполнении обязательств страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.

    «Отказ в выдаче виз россиянам для участия в работе ООН – это прямое и грубое нарушение правил организации и международного права со стороны США. Началось это не сегодня, Вашингтон давно пренебрегает выполнением своих обязательств, а также занимается их политизацией. На данный момент ситуация только усугубляется», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Американцы пользуются местонахождением штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке для решения своих внешнеполитических задач, а также для сведения счетов с некоторыми странами или деятелями. Это проявление неоглобалистского подхода и стремления навязать Pax Americana мировому сообществу. Однако такие действия только дискредитируют Вашингтон и не принесут ему пользы в долгосрочной перспективе», – отмечает он.

    «Поэтому вновь встает вопрос о переносе штаб-квартиры ООН в страну, которая будет выполнять свои международные обязательства. Эта тема сейчас очень актуальна. Для реализации данной идеи необходимо согласие значительной части членов организации, которого пока нет. Однако недовольство политикой США в мире зреет, что в перспективе может изменить отношение ряда государств», – резюмировал Долгов.

    Ранее замглавы МИД Александр Панкин обвинил США в неисполнении обязательств страны – хозяйки штаб-квартиры ООН. Он отметил, что Соединенные Штаты регулярно отказывают в выдаче виз чиновникам и техническому персоналу.

    «Многие российские чиновники, абсолютно независимо от их рангов, начиная от самых высоких и заканчивая техническими экспертами, постоянно получают отказы в визах», – подчеркнул он. Панкин добавил, что российские дипломаты неоднократно поднимали в ООН вопрос о недобросовестном выполнении США функций хозяйки штаб-квартиры и регулярно информируют об этом генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

    В середине апреля власти Соединенных Штатов ввели ограничения на передвижение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН. Причины использования таких мер остались неизвестными.

    Передвижение делегации и самого министра было ограничено территорией вокруг штаб-квартиры ООН, здания иранской миссии при всемирной организации и резиденции постоянного представителя Ирана при ООН. Также дипломатам был предоставлен доступ к нескольким кварталам в районе Лонг-Айленд-Сити и возможность проезда в международный аэропорт имени Джона Кеннеди по определенному маршруту.

    При этом ранее США отказали в выдаче визы главе делегации России, спецпредставителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии в ООН. Кроме того, Вашингтон запретил российским дипломатам принимать участие в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане, прошедшем конце января.

    Напомним, согласно соглашению между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений организации, размещенном на ее сайте, Штаты не должны чинить препятствия во въезде лицам, участвующим в работе Объединенных Наций.

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    24 апреля 2024, 18:10 • Новости дня
    В США назвали вывод американских войск из Нигера победой России

    FT: Вывод войск США из Нигера можно считать стратегической победой России

    В США назвали вывод американских войск из Нигера победой России
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Соединенных Штатов о выводе своих войск из Нигера стало стратегической победой России, которая предоставляет своему союзнику системы ПВО и войска, пишет газета The Financial Times.

    Издание пишет, что российский самолет «без особой помпы» переправил в столицу Нигера Ниамей системы ПВО и войска, что стало «последним похоронным звоном» для присутствия военных США в этой стране, пишут «Известия» со ссылкой на The Financial Times.

    Старший аналитик Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагим Яхая считает, что Москва «защищает режим» Ниамея, поэтому между Россией и Нигером образовалась тесная связь. Кроме того, по мнению Яхая Ибрагима, роль России заключается в обеспечении от нападения с воздуха, то есть обеспечение противовоздушной обороны.

    Ранее делегация Пентагона прибыла в Нигер для «упорядоченного вывода» сил США из страны. Также стало известно о намерении США вывести тысячу военных из Нигера в ближайшее время. Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему США изгнали из Африки.

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    25 апреля 2024, 22:40 • Новости дня
    Пентагон рассказал, чем занимаются военные советники США на Украине

    Представитель Пентагона Райдер заявил о «незначительном присутствии» военных советников США на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Военные советники США не будут находиться вблизи линии боевых действий на Украине, американцы обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками оружия, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер заверил, что США не собираются участвовать в боях на Украине. При этом США понимают риски, которые несет присутствие американских советников на Украине, заверил он. По словам Райдера, Вашингтон принимает меры для их безопасности, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что американские военные «не проводят подготовку местных сил внутри Украины». Райдер пояснил, что у США есть «незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства». Он утверждает, что речь идет о «небольшом количестве советников». США пока не приняли решения об увеличении их числа.

    Райдер сказал, что США уже начали процесс передачи Украине вооружений из последнего пакета помощи, часть из них прибудет в течение дней, «если не раньше».

    Напомним, президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов, предполагающий в том числе оказание военной помощи Киеву.

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    23 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Политолог объяснил доклад Госдепа о нарушениях прав человека на Украине

    Политолог Скачко: Западные страны до сих пор не признали реального масштаба нарушений прав человека на Украине

    Политолог объяснил доклад Госдепа о нарушениях прав человека на Украине
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Публикация доклада о нарушениях прав человека на Украине упрощает США контроль над офисом Зеленского. В случае если строптивые партнеры начнут перечить Вашингтону, Белый дом просто укажет им на пренебрежение принципами демократии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Госдепе США заявили о многочисленных нарушениях прав человека на Украине.

    «В отношениях с Украиной США придерживаются классической тактики диалога «белого человека» и «аборигена». Или метода «кнута и пряника». Сначала Вашингтон одобрил очередной транш офису Зеленского, заверив его в абсолютной поддержке в рамках противостояния с Россией, а потом обвинил в нарушении прав человека», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Местному руководству не дают расслабиться. Штаты как бы напоминают Киеву, что главным в диалоге остается Белый дом. И если строптивые партнеры попробуют выйти из-под контроля гегемона, то их ждет реальное наказание. Тем более у Зеленского действительно «рыльце в пушку», – отмечает он.

    «В случае если его дерзость превысит все границы дозволенного, обвинения в пренебрежении институтами демократического общества уже будут подготовлены. Однако в действиях Вашингтона имеется и другой мотив. США вспомнили о собственной репутации», – акцентирует собеседник.

    «Дело в том, что игнорировать репрессии на Украине становится очень трудно. Рано или поздно скандал вокруг действий офиса Зеленского может разгореться с невиданной силой. В этом случае Белый дом сможет сослаться на заявления Госдепартамента со словами: «А мы об этом еще давно предупреждали». Другими словами, они увеличивают возможности для маневра», – подчеркивает эксперт.

    «Однако, несмотря на то что нарушения прав человека признают уже и США, и ООН, реальных масштабов трагедии до сих пор никто не назвал. Западные страны сознательно преуменьшают вину украинского руководства, поскольку публикация действительного положения дел может значительно осложнить процессы согласования помощи офису Зеленского», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Госдепартаменте США заявили о многочисленных нарушениях прав человека на Украине. В докладе ведомства отмечается, что по состоянию на конец 2023 года были получены «достоверные сообщения» о целом ряде фактов вопиющих действий со стороны правоохранительных органов страны.

    Так, имели место похищения, пытки, унижающее человеческое достоинство обращение с заключенными, а также низкое качество условий содержания в тюрьме, несущее угрозы для жизни. Госдеп также рапортует о наличии произвольных арестов и задержаний, а также о проблемах с независимостью судебной системы.

    Дипведомство подчеркивает серьезную коррупцию правительства и ограничение свободы выражения, в том числе и среди журналистов. Отдельно описываются случаи широкомасштабного гендерного насилия, «наихудшие» формы детского труда и систематическое ограничение деятельности объединений работников.

    Тем не менее в США оговариваются, что многие из указанных проблем могут быть связаны с режимом военного положения. Но в документе указано, что местные власти зачастую не давали адекватного ответа на ситуацию для установления виновных чиновников и привлечения их к ответственности.

    Тема нарушений прав человека на Украине не в первый раз поднимается международным сообществом. Так, в марте ООН также публиковала доклад о репрессиях в отношении лиц, сотрудничавших с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала его положения.

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    24 апреля 2024, 10:29 • Новости дня
    Politico: США не помогут ВСУ перейти в наступление
    Politico: США не помогут ВСУ перейти в наступление
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Военная помощь США Украине укрепит иссякающие ресурсы ВСУ, однако не позволит им перейти в контрнаступление, пишет Politico.

    По мнению экспертов издания, у киевского командования будет недостаточно сил для чего-то большего, чем просто укрепление своей обороны, передает ТАСС.

    Ссылаясь на слова экс-министра обороны Украины Алексея Резникова о причинах неудач ВСУ, газета подчеркивает, что провальное контрнаступление прошлого года изначально было «слишком разрекламировано, а ожидания – завышены».

    Эксперты Politico также отметили, что помощь США не позволит Украине изменить ход военных действий.

    Несмотря на то, что Пентагон заявил о готовности поставить оружие Киеву в течение нескольких дней, у ВСУ возникнут новые проблемы – с тыла.

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    25 апреля 2024, 16:57 • Новости дня
    МИД не исключил понижение дипотношений с США в случае конфискации активов
    МИД не исключил понижение дипотношений с США в случае конфискации активов
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия может понизить уровень отношений с США, если российские активы в странах G7 будут конфискованы, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Москва изучает оптимальную форму реакции, среди контрмер присутствуют и действия по активам наших западных оппонентов и дипломатические меры реагирования, передает РИА «Новости».

    Рябков уточнил, что Россия действует последовательно. Ответные меры будут определяться в зависимости от «дискуссий в кругу противников». Пока конкретных мер нет.

    Ранее глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, как будет работать механизм изъятия российских активов.

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    25 апреля 2024, 13:04 • Новости дня
    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»

    Политолог Скачко: США могли передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по территории России

    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поставка дальнобойных ракет ATACMS могла обсуждаться во время визита Виктории Нуланд в Киев в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы». Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США тайно передали ВСУ ракеты ATACMS.

    «Офис Зеленского склонен хвастать своими достижениями по выпрашиванию у Запада оружия. Однако не стоит удивляться тому факту, что в случае с ATACMS в Киеве просили о секретности», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он связывает это с тем, что украинское руководство совместно с американскими чиновниками и инструкторами разрабатывали план действий ВСУ. Собеседник в этой связи напомнил о визите Виктории Нуланд на Украину в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы».

    «Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ – по промышленной и социальной инфраструктуре. Целью мог стать и Крымский мост, ведь руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) неоднократно говорил о намерении уничтожить его. Для реализации задуманного Киеву необходимо соответствующее вооружение. Я думаю, что тогда и было решено выдать ATACMS», – допускает Скачко.

    Он подчеркнул: если на Западе обсуждается передача ВСУ какого-либо вооружения, это почти наверняка означает, что оно уже на Украине и, скорее всего, используется. Вместе с тем Белый дом пытается снять с себя всяческую ответственность и заявляет, что ATACMS будут использованы «в пределах суверенной украинской территории». «Таким образом, во-первых, американские чиновники перестраховываются, дабы избежать ответных действий со стороны Москвы. Во-вторых, они строят из себя «демократов», а также пытаются убедить мир в том, что ВСУ ведут войну по всем правилам. Но за этим скрывается их убежденность в том, что в борьбе против России все средства хороши», – уточнил политолог.

    При этом заявления, которые тиражирует западная пресса о неудачах украинской армии и возможных будущих территориальных потерях Украины, и военная помощь Киеву вполне укладываются в общую картинку. «Одной рукой США «подстилают соломку» на случай поражения, которое неизбежно, а с другой – стараются каким-то образом спасти ситуацию, полагаясь на авось», – пояснил Скачко.

    Ранее стало известно, что США в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Позднее эту информацию подтвердил представитель Пентагона Гаррон Гарн. По его словам, о поставках не объявляли ранее по просьбе Киева.

    «В феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта отправка началась в марте», – заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Точное количество переданных ракет он не указал. Официально передача ATACMS должна состояться только в рамках недавно подписанного американским президентом Джо Байденом пакета помощи на 61 млрд долларов.

    При этом, по информации агентства, украинская армия уже успела применить их для атаки по российским военным. По словам источника, это произошло ранним утром 17 апреля. Издание Politico утверждает, что ATACMS применялись украинскими военнослужащими уже дважды – якобы еще один удар был нанесен «совсем недавно» к востоку от Бердянска Запорожской области.

    В Пентагоне заявили, что передали Украине ракеты ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории». «И это все на фоне назойливых попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по «формуле Зеленского», – прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS «исподтишка» невозможно оправдать. По его словам, это усиливает угрозу безопасности Крыма и других регионов России. Посол назвал циничными заявления американской стороны о том, что украинские военные якобы пообещали не применять ATACMS для ударов по российской территории.

    «Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников?» – отметил он. Дипломат напомнил, что ВС РФ уже сбили несколько ракет ATACMS и продолжат это делать.

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    24 апреля 2024, 09:27 • Новости дня
    В США обеспокоились угрозой теракта по сценарию московского «Крокуса»

    Глава ФБР Рэй: США встревожены риском атаки, аналогичной теракту в «Крокусе»

    В США обеспокоились угрозой теракта по сценарию московского «Крокуса»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что власти США всерьез обеспокоены возможностью проведения теракта, подобного тому, что произошел в московском «Крокус Сити Холле».

    Рэй в интервью телеканалу NBC заявил, что США все больше обеспокоены угрозой «какой-либо скоординированной атаки» на своей территории. И это, по его словам, может «не сильно отличаться от того, что мы видели в концертном зале в России», передает Ura.ru.

    По словам Рэя, риск террористической атаки в США увеличился после начала военной операции Израиля против Палестины осенью прошлого года. Он выразил опасения, что особенно высок уровень угрозы со стороны одиночных исполнителей и малых экстремистских групп.

    Рей и ранее заявлял о возросшей угрозе террористической атаки в США после нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

    Напомним, в результате совершенного теракта в концертном зале 22 марта погибли 144 человека.

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    24 апреля 2024, 22:25 • Новости дня
    Белый дом допустил возможность новых территориальных успехов России на Украине
    Белый дом допустил возможность новых территориальных успехов России на Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США допускают, что Россия в ближайшие несколько недель может добиться новых территориальных успехов на Украине в ближайшие недели. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на регулярном брифинге для журналистов.

    «Разумеется, возможно, что Россия добьется в ближайшие недели дополнительных тактических успехов», – приводит заявление Салливана ТАСС.

    По его словам, выделение средств на вооружение Киеву является «хорошей новостью для Украины». При этом Салливан признал, что ВСУ на поле боя по-прежнему находятся под сильным давлением.

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    23 апреля 2024, 14:04 • Новости дня
    Пекин обвинил США в лицемерии из-за помощи Украине

    В МИД Китая назвали «лицемерной» критику со стороны США отношений Китая с Россией

    Пекин обвинил США в лицемерии из-за помощи Украине
    @ WU HONG/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты представляют проект помощи Украине, критикуя при этом нормальные отношения России и Китая, заявил спикер китайского МИД Ван Вэньбинь.

    США одновременно представляют законопроект о крупномасштабной помощи Украине и критикуют «нормальное торгово-экономическое взаимодействие» России и Китая, что является лицемерием, заявил спикер китайского МИД Ван Вэньбинь, передает РИА «Новости».

    Вэньбинь добавил, что США «должны прекратить безосновательно вмешиваться в отношения между другими странами».

    Ранее США заявили, что могут ввести санкции против китайских банков, которые содействуют торговле КНР с Россией. В США заявили, что хотят создать как можно более широкую коалицию, чтобы повлиять на экономическую политику Китая.

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    24 апреля 2024, 20:10 • Новости дня
    Антонов назвал угрозой столкновения ядерных держав решение США о помощи Киеву

    Посол Антонов: США балансируют на грани столкновения ядерных держав

    Tекст: Вера Басилая

    США наносят тяжелейший удар по возможности восстановления отношений с Россией, балансируя на грани столкновения ядерных держав, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, комментируя подписание президентом США Джо Байденом закона по поставке оружия Украине, отметил, что «гремучая смесь» законов говорит о «враждебной радикализации сознания местных правящих кругов», а Вашингтон занимается смертельной эквилибристикой на горящей земле, передает ТАСС.

    По его словам, США готовы броситься в пропасть и увлечь за собой других, потому что не могут удержать изношенный ими миропорядок.

    Ранее Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов, предполагающий оказание военной помощи Киеву. В Пентагоне заявили, что в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, а также боевые машины пехоты (БМП) Bradley, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS и другие.

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    23 апреля 2024, 09:20 • Новости дня
    Reuters: США слишком поздно одобрили помощь Украине

    Reuters: США слишком поздно одобрили помощь Украине, будущее страны неопределенно

    Tекст: Александра Юдина

    Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении Украине доппомощи в размере 60 млрд долларов слишком поздно, ситуация на фронте уже сложилась не в пользу Украины, пишет Reuters.

    По мнению экспертов издания, эта помощь может быть уже не так эффективна, так как она прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России, передает РИА «Новости».

    При этом опрошенные газетой эксперты выразили сомнения, что после этого  законопроекта последует хоть какая-нибудь помощь.

    В материале указано, что Украину ожидают неопределенности, так как возможный будущий президент США Дональд Трамп уже высказывал скептицизм относительно объемов помощи Киеву.

    Напомним, Палата представителей США после затяжных споров одобрила новую военную помощь Украине.

    Следом глава британского правительства Риши Сунак пообещал Украине самый крупный за всю историю Великобритании пакет военной помощи.

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