Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Песков ответил на вопрос о возможном визите директора ФБР в Россию
Песков не стал подтверждать планы директора ФБР посетить Россию
Кремлю нечего сообщить о возможных планах директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя посетить Россию.
По словам Пескова, Кремлю нечего сообщить о возможных планах директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя посетить Россию, передает РИА «Новости».
Ранее в СМИ появились сообщения, что Патель планирует приехать в Россию в середине октября. На вопрос журналистов, могут ли в Кремле подтвердить эту информацию, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.
«Нет, такие визиты, они почти никогда не анонсируются, поэтому мне нечего здесь вам сказать», – сказал Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФБР отказалось подтвердить возможный визит директора бюро в Москву. В июле сообщалось, что директор ФБР собрался посетить Россию впервые за 13 лет.