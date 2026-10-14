Песков ответил на вопрос о возможном визите директора ФБР в Россию

Песков не стал подтверждать планы директора ФБР посетить Россию

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Кремлю нечего сообщить о возможных планах директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя посетить Россию, передает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились сообщения, что Патель планирует приехать в Россию в середине октября. На вопрос журналистов, могут ли в Кремле подтвердить эту информацию, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.

«Нет, такие визиты, они почти никогда не анонсируются, поэтому мне нечего здесь вам сказать», – сказал Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФБР отказалось подтвердить возможный визит директора бюро в Москву. В июле сообщалось, что директор ФБР собрался посетить Россию впервые за 13 лет.