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    7 марта 2024, 20:35 • Политика

    Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен добьет отношения России и ЕС

    Эксперты оценили шансы переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК

    Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен добьет отношения России и ЕС
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европейская народная партия официально выдвинула Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Несмотря на скандальную репутацию, она имеет высокие шансы на переизбрание. На ее стороне не только поддержка США, но и статус одной из самых ярких в ЕС противниц России. Удастся ли фон дер Ляйен удержаться в кресле главы ЕК? И что ее перевыборы сулят Евросоюзу?

    Урсулу фон дер Ляйен официально выдвинули на пост главы Еврокомиссии (ЕК). Данное решение в рамках съезда в Бухаресте приняла Европейская народная партия (ЕНП). За ее кандидатуру проголосовали 400 депутатов фракции. Против высказались лишь 89 человек. О полной поддержке данного решения уже сообщил Манфред Вебер, лидер фракции в Европарламенте.

    В рамках съезда фон дер Ляйен традиционно подняла вопрос помощи Украине. По ее мнению, продолжение сотрудничества с ВСУ является приоритетной задачей для ЕС, поскольку «процветание невозможно без безопасности». Она уточнила, что объединение также должно обеспечить себя оружием нового поколения, которое позволит одерживать победы на поле боя.

    О намерении пойти на второй срок Урсула фон дер Ляйен заявляла еще в феврале. Ее инициатива была поддержана немецкой Христианско-демократической партией (ХДС). Кроме того, она подчеркнула, что если в 2019 году она соглашалась на данный пост «интуитивно», то теперь принимает «абсолютно осознанное и продуманное решение».

    Между тем в Европе ее фигуру часто подвергают критике. Так, она обвиняется в крупных коррупционных скандалах и превышении полномочий, напоминает РБК. В 2013 году она заняла пост министра обороны ФРГ. Однако по истечению мандата немецкая армия столкнулась с негативными последствиями руководства фон дер Ляйен.

    К 2018 году в бундесвере наблюдался колоссальный дефицит на всех уровнях: от кадров до оснащения. Ближе к окончанию ее полномочий Европу потряс громкий скандал: выплаты военного ведомства, которые получили консалтинговые компании McKinsey и Accenture в размере 155 млн евро, одобренные Урсулой фон дер Ляйен, стали предметом рассмотрения Федеральной счетной палаты.


    Однако информационный резонанс от дела о коррупции постепенно стих. В СМИ появлялись слухи о близости действующей главы ЕК к Ангеле Меркель, из-за чего именно ей пророчили пост следующего канцлера ФРГ. Несмотря на то, что многочисленные скандалы не позволили фон дер Ляйен закрепиться в немецкой политике, ее активное содействие операциям НАТО на посту министра обороны Германии не остались не замеченными в Брюсселе и Вашингтоне.

    Пост главы Еврокомиссии она заняла в возрасте 60 лет. Пребывание на новой должности сразу же омрачилось глобальными проблемами: пандемия короновируса диктовала ЕС необходимость срочных и эффективных мер по сдерживанию эпидемии. Фон дер Ляйен, одобрившая план спасения экономики объединения на 750 млрд евро, вновь попала в эпицентр коррупционного скандала.

    В январе 2023 года The New York Times подала на нее в суд за отказ обнародовать переписку с главой компании Pfizer, разработавшей одну из вакцин от COVID-19. Речь шла о заключении контракта на приобретение 1,8 млрд доз для нужд ЕС. Главу ЕК заподозрили в том, что она «оказывала непосредственное влияние» на переговорный процесс. Отмечалось, что количество закупаемых вакцин могло значительно превышать потребности региона.

    Несмотря на скандальную репутацию, Урсула фон дер Ляйен имеет неплохие шансы на переизбрание. По процедуре, кандидат на пост главы ЕК предлагается Советом ЕС. Затем претендента должны одобрить большинством голосов в Европарламенте, выборы в который пройдут уже этим летом.

    Любопытно и то, что в институтах власти ЕС именно Урсула фон дер Ляйен является наиболее ярым критиком действий России в конфликте вокруг Украины. Она регулярно поддерживает идею вхождения Украины в состав ЕС и НАТО и активно выступает за ужесточение санкций против Москвы. Если она переизберется – это приведет не только к усилению ее личной власти в ЕС (а она, напомним, недавно обнажила свои имперские амбиции), но и добьет отношения между Россией и Европой.

    При этом у нее уже имеются планы по адаптации объединения к изменившимся геополитическим условиям. Так, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности она выступила с инициативой создать пост еврокомиссара по обороне, напоминает «Коммерсант». Фон дер Ляйен отметила, что в случае переизбрания намерена отдать этот портфель представителю Центральной или Восточной Европы.

    В экспертном сообществе мнения о вероятности повторного назначения Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии разделились. Одни эксперты говорят, что ей предстоит столкнуться с тяжелым препятствием в виде нежелания канцлера ФРГ Олафа Шольца поддержать ее. Другие подчеркивают, что иных кандидатов на столь важную должность до сих пор не видно.

    «Урсула фон дер Лайен старается заполучить для переизбрания на пост главы Европейской комиссии поддержку всех правоцентристских сил в ЕС. Не исключено, что она также будет апеллировать к политикам левого и либерального толка. При этом в своей риторике она, скорее всего, будет использовать довод о важности помощи Украине», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фон дер Ляйен будет настойчиво повторять, что только она знает, как именно нужно поддерживать ВСУ. Формально Европарламент действительно должен избрать ее на этот высокий пост, однако фактор июньских выборов в ЕП имеет серьезное влияние на ситуацию. Ожидается, что уже летом состав парламента пополнят многие сторонники правых сил», – отмечает он.

    «Кроме того, она не сможет удержать в руках эту должность без поддержки канцлера ФРГ Олафа Шольца.

    Не думаю, что он настроен в отношении нее оптимистично, поскольку она избирается от партии ХДС, а не от родной для Шольца партии СДПГ. Таким образом, можно констатировать, что ее путь к заветному посту не окажется простым», – прогнозирует собеседник.

    «Важно учитывать и тот факт, что в настоящий момент политический центр в ЕС постепенно смещается в сторону востока. Такие страны как Польша, Чехия, Венгрия и Словакия все громче заявляют об имеющихся амбициях. С их точки зрения на руководящих постах в Брюсселе должно быть больше представителей именно их государств», – указывает эксперт.

    «Особенно рьяно на лидирующие позиции претендуют лидеры прибалтийских республик, что наглядно показывает борьба за пост генерального секретаря НАТО. Нам предстоит лицезреть крайне занятную политическую гонку в ведущих институтах западного мира», – убежден Рар.

    «Большая несправедливость бытия состоит в том, что ассистент гинеколога может стать политиком, но ни один политик еще не переквалифицировался в гинекологи», – иронизирует в этой связи украинский политолог Константин Бондаренко в своем Telegram-канале, указывая на некоторые детали биографии Урсула фон дер Ляйен. Он также напомнил, что является дочерью бывшего премьер-министра Нижней Саксонии и правнучкой российского барона.

    И все же, несмотря на крайне низкие профессиональные качества, вероятность переизбрания Урсулы фон дер Ляйен высока,

    считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. «Безоговорочным плюсом, который может привести ее к удержанию должности, станут крепкие связи с Вашингтоном. Минусом же смотрится скандальная репутация и слабые профессиональные качества действующей главы ЕК», – сказал собеседник.

    По его словам, Европа сегодняшнего образца нуждается в технических функционерах, которые продолжат курс на конфронтацию с Россией и повышение уровня эскалации. «Напомню, что Урсула является ярой противницей Москвы и регулярно озвучивает требование добиться поражения России. Поэтому ничего позитивного от нее ждать не приходится», – уточняет эксперт.

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