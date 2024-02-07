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    7 февраля 2024, 20:00 • Политика

    Урсула фон дер Ляйен обнажила имперские амбиции

    Урсула фон дер Ляйен обнажила имперские амбиции
    @ Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель обратились к Европарламенту с «ястребиными» речами, защищая политику по дальнейшему вооружению Украины. При этом фон дер Ляйен настолько вошла во вкус, что впервые поделилась своими наполеоновскими планами, которые также похожи на гитлеровские.

    Руководящей паре ЕС – Шарлю Мишелю и Урсуле фон дер Ляйен – удалось невозможное: сделать сессию Европарламента интересной.

    Эта бессмысленная структура полна экстравагантных личностей и успела отметиться всеми антироссийскими резолюциями, которые только смог породить европейский креатив, но интересным местом от этого не стала. Располагая полномочиями на решения только рекомендательного характера, он имеет в себе смысла не больше, чем базар, на котором нельзя купить продуктов.

    Строго говоря, Шарль Мишель тоже во многом номинальная фигура, и реальной властью из представленных на сессии лиц обладала только фрау фон дер Ляйен. Ей же выпало читать речь с претензией на историчность, тогда как Мишель отвечал в основном за настроение и облаивание неугодных точек зрения.

    «Я в ошеломлении слышу заявления крайне левых о том, что мы должны перестать поставлять оружие Украине. Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» – картинно вопрошал он.

    Заметим: с «крайне правыми» (на самом деле просто правыми) Мишель вообще отказывается разговаривать, хотя они тоже скептично настроены к главному лозунгу евроруководства – продолжать вооружение Украины, несмотря ни на что.

    Этой группе евродепутатов вообще безразлично, чем планирует воевать Киев, пусть бы даже и водяными пистолетами. Главное, чтобы не за их счет (на то они и правые).

    Кривляния председателя Евросовета примечательны тем, что заменяют ему теперь рациональные доводы, потому что никаких рациональных доводов не осталось: прежняя политика себя не оправдала, стало только хуже – и станет еще хуже, предупреждают евроскептики вроде премьеров Венгрии и Словакии.

    Но Урсула фон дер Ляйен видит грядущее иначе. «Глядя в будущее, мы должны рассматривать украинские вооруженные силы как часть наших военных возможностей, мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», – призвала она, обращаясь к представителям государств Евросоюза.

    Сказанное вопиющим образом не укладывается в зону ответственности Урсулы. Вопросы обороны и ВПК остаются частью национальной политики государств Евросоюза даже теперь, когда евробюрократы распухли от средств и возможностей по ущемлению суверенитета каждой конкретной страны.

    Еврокомиссия может диктовать, каким должен быть размер сливных бачков на пространстве от Лиссабона до Хельсинки, но среди подчиненных Урсулы нет комиссара по обороне или военной промышленности.

    Нет у Евросоюза и общей армии, хотя, например, французы неоднократно выступали за то, чтобы ее создать. Сейчас перспектив у этой затеи стало еще меньше, поскольку единые вооруженные силы – удовольствие недешевое. У стран ЕС нет для них денег, людей, военной техники – и не предвидится.

    С учетом, что фон дер Ляйен и Мишель уговаривают государства Евросоюза продолжить жертвы на нужды ВСУ и спускать ресурсы в «черную дыру», общеевропейская армия вообще превращается в недостижимую мечту.

    Разговоры об общих «военных возможностях» и оборонной промышленности были бы адекватны на площадке НАТО. Но не все страны НАТО входят в ЕС, не все страны ЕС – в НАТО, а к секретариату альянса Урсула вообще никакого отношения не имеет, только работает с ним в одном городе – Брюсселе.

    Правда, не умолкают слухи, что она может стать новым генсеком альянса в конце этого года. Но только в том случае, если не сможет гарантировать себе переизбрание главой Еврокомиссии. Пока что в Брюсселе исходят из того, что сможет, а в качестве основного кандидата на пост генерального секретаря альянса называют уходящего премьера Нидерландов Марка Рютте.

    В любом случае Урсула сильно выходит за границы своих полномочий и демонстрирует имперские амбиции. По большому счету – безосновательные.

    Возможно, ей и прочим брюссельским назначенцам по силам затащить в НАТО те государства ЕС, которые пока еще не поддались давлению Вашингтона и присных, – Австрию, Ирландию, Мальту и Кипр.

    Но для того, чтобы воспринимать частью общих «военных возможностей» Украину, необходимо выиграть военный конфликт с Россией. Именно эта часть плана представляется бесперспективной, что наглядно доказывают итоги так называемого весенне-летнего наступления ВСУ, ради обеспечения которого Урсула и Мишель полгода уговаривали государства ЕС поднапрячься.

    То есть планы у главы Еврокомиссии наполеоновские, хотя формально Урсула ведает вопросами общего хозяйствования ЕС. Про геополитику сподручнее рассуждать ее коллеге Мишелю, по крайней мере, он формальный председатель органа, включающего глав государств Евросоюза.

    Они уже ссорились из-за этого прежде, причем как будто бы по обратной причине: Мишель строил грандиозные планы по членству Киева в ЕС, а Урсула, отвечающая за практическую часть, от них напрягалась. В итоге ее взяла: украинские европерспективы рассматриваются ныне как нечто из неопределенного будущего. А вот объединение «военного потенциала» с Украиной она рассматривает как цель.

    Возможно, что это всего лишь новая песня из репертуара шарманщиков, под которую Брюссель выпрашивает ресурсы для ВСУ, – продолжает прежнюю политику, не в силах ее изменить. Но евродепутаты совсем не те люди, у которых можно просить оружие или деньги: у них нет. Следовательно, распинаться перед ними глупо.

    Больше похоже на то, что Урсула действительно представляет свою миссию так: объединение вооруженных сил Европы для борьбы с Россией, где Украине отведена роль авангарда, которым по ходу дела придется пожертвовать ради того, чтобы ослабить главного противника.

    Ничего нового тут нет, примерно так в России и воспроизводят логику Вашингтона и Брюсселя, проявленную ими в ходе конфликта вокруг Украины. Но примечательно, что все это произносит Урсула, чьей области задач больше соответствуют объемы того самого сливного бачка, чем оборонных бюджетов.

    За последние два года она стала персонифицированным врагом России вместо аморфной Еврокомиссии и одним из ключевых менеджеров снабжения ВСУ за пределами США. Видимо, втянулась.

    Объединение Европы под единым политическим руководством и танки на Украине как средство достижения этой цели – такое мы уже видели. Кажется, Урсула фон дер Ляйен плохо знает историю Европы. Точнее говоря, собственной страны.

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