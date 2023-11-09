Фон дер Ляйен вынесла приговор трем республикам СССР

Tекст: Дмитрий Бавырин

У Владимира Зеленского есть причина обидеться на Урсулу фон дер Ляйен: она сделала совсем не так, как он хотел. Точнее, не смогла реализовать его заведомо невыполнимые «хотелки».

Формально Еврокомиссия одобрила начало официальных переговоров о приеме Украины в ЕС. Предшественник Зеленского – Петр Порошенко, случись такое при нем, до потолка бы от радости прыгал. Но нынешний президент Украины просил другого: несуществующей процедуры «ускоренного вступления», в которой ему было отказано.

Украина пойдет по дороге в ЕС на общих основаниях. И путь ей предстоит очень долгий. У Хорватии он, например, занял 10 лет.

При этом Зеленскому должно быть интересно, что коллега фон дер Ляйен – глава Евросовета Шарль Мишель – ранее как будто договорился с лидерами государств Западной Европы, чтобы ориентироваться на 2030-й год как на время «большого расширения ЕС» за счет Украины, Молдавии и стран Западных Балкан. Из-за этого Урсула вступила с ним в конфликт, а в среду особо подчеркнула - на 2030-й год ориентироваться не нужно. Она в этом смысле – практик, и быстрых результатов не ждет.

Нарциссичный и обидчивый Зеленский в таких обстоятельствах привык поднимать истерику, но «съел» тот минимум, который ему всучила Урсула, раздал приказы о подготовке к переговорам и даже заявил, что Еврокомиссия «все правильно сделала».

Дело, надо думать, в том, что глава ЕК для Зеленского – один из наиболее надежных партнеров на Западе, чуть ли не лучший друг, если не считать американцев. Урсула действительно многое для него сделала и делает до сих пор, упрямо повторяя свои прежние заклинания, на которые многие на Западе теперь смотрят со скепсисом: Украина обязательно победит, нужно увеличить поддержку, у нас нет права отступать – и все в таком духе.

А в том, что касается проверки «домашнего задания» – тех реформ, которые должен был выполнить Киев до старта переговоров, фон дер Ляйен ведет себя, как подкупленный экзаменатор, хотя дело наверняка не в деньгах, а в политике. В частности, она заявила о выполнении Киевом 90% обещанного, а «основной прогресс» обнаружила в сфере «антикоррупционной программы», «борьбы с отмыванием денег», «законодательства о медиа» и «прав национальных меньшинств».

Это звучит, как издевательство, но нерадивые ученики должны таких экзаменаторов ценить. И Зеленский ценит, ведь в реальности Украина крайне далека от всех еврокритериев.

Что же касается взбрыкиваний Урсулы при попытке определить конкретную дату – 2030 год (поняв, что «ускоренной программы» не будет, из Киева требовали хотя бы четкости в датах), то не такая она дура, чтобы на подобное вестись. Это Мишель может позволить себе витать в геополитических облаках, а Урсула - глава исполнительной власти ЕС и отвечает за практику. Она себе не враг. Поскольку рассчитывает остаться главой ЕК до 2029 года (текущий мандат истекает в следующем декабре), то и отказалась от обязательств лично встроить Украину в Евросоюз. Понимает, что это невозможно.

Строго говоря, нет даже ясности, когда переговоры стартуют на самом деле. С административной точки зрения подмазанный профессор фон дер Ляйен только рекомендовала зачислить ученика, а приемная комиссия соберется в середине декабря в виде Совета ЕС. Его членам – лидерам государств Евросоюза и предстоит определить параметры переговоров. А с некоторыми из этих государств у Зеленского точно будут проблемы.

Венгрия, например, уже не раз заявляла, что не подпишется под евроинтеграцией Украины, пока венграм Закарпатья не вернут их языковые права. Сразу после выступления Урсулы глава МИД этой страны Петер Сиярто назвал оценки еврокомиссарши абсурдными, отнес режим Зеленского к диктатурам, а резюмировал так:

«Украину нельзя принимать в ЕС, поскольку вместе с ней придет война».

Обещает соседям тяжелый разговор и Польша, у нее много поводов для этого. Замглавы польского МИД Павел Яблоньский подбросил еще один, заявив: «До эксгумации останков жертв Волынской резни Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС».

Впрочем, мнение Польши можно смело игнорировать – там власть меняется, причем на друзей фон дер Ляйен. Очевидно, глава Еврокомиссии рассчитывает, что нечто подобное когда-нибудь случится и с Венгрией. Или же на то, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз попросту отпадет со временем. Когда вообще не устанавливаешь сроков, рано или поздно, как говаривал Ходжа Насреддин, кто-нибудь точно умрет – или ишак, или падишах.

В таких условиях новости об успехах Украины на пути в Евросоюз – это просто информационный шум. В нем много поводов для эмоциональной реакции – можно возмутиться наглой ложью Урсулы или позлорадствовать над тем, как венгры в очередной раз унижают Зеленского. Но анализировать тут нечего, поскольку неизвестны главные вводные.

Они не в том, с чем справился Киев по бумагам Урсулы, и не в том, согласны ли с ней поляки. Она в том, в каких границах будет Украина через год, два, три, десять лет.

Чтобы евроинтегрироваться в таких границах, в каких предполагает Зеленский, осталась такая малость, как военная победа над Россией. А с этим у Украины ну никак не складывается, просто ее президент умеет врать даже самому себе и болезненно отрицает реальность.

Перспективы Молдавии в этом смысле выглядят интереснее – и тревожнее. Ее президент Майя Санду, заранее зная про «добро» от Урсулы, потеряла всякий страх в том, что касается отношений с Россией. Она открыто ищет конфликта – и может его найти с учетом приднестровского фактора и своего навязчивого желания выслужиться перед Западом.

В итоге Кишинев рискует пойти по саморазрушительному пути Киева задолго до того, как их возьмут в Евросоюз. Или даже – вместо того.

Грузия отстает от них на шаг: она только сейчас стала кандидатом, тогда как Украина с Молдавией ходят в кандидатах с июня. Для начала переговоров Тбилиси придется выполнить собственный длинный список требований Еврокомиссии, в том числе «синхронизировать внешнюю политику с внешней политикой ЕС». То есть ввести санкции против России.

Для грузин это страшно невыгодно, но санкции против России и для ЕС страшно невыгодны, а Урсулу это не особо волнует. Так что в Грузии евроинтеграция тоже способна спровоцировать некоторую «движуху», скорее всего – антироссийскую. Но пока грузинам стоит отдать должное: от них такого вообще не ждали, но они умудряются проводить национально-ориентированную политику и не всегда стрелять в собственные ноги по просьбе из Брюсселя и Вашингтона.

Это в современном мире роскошь, которую даже богатые Германия с Японией не могут себе позволить, а небогатая Грузия почему-то может, уже полтора года как-то держится и наверное сколько-нибудь еще продержится, а там и впрямь сдохнет какой-нибудь ишак и вопрос санкций перестанет быть актуальными.

И Зеленский, и Санду, и руководство Грузии рассчитывают использовать время в свою пользу, покуда Урсула топит их в безвременье. Будто собственная тезка - ведьма из диснеевской версии «Русалочки», она сжимает их в своих черных щупальцах и требует отдать голос. То есть быть покорными и лояльными как минимум ей.

Придется признать: многое у нее получатся. Даже вечно ноющий и недовольный Зеленский молча подбирает крошки, которые Урсула смахнула для него с евростола.

А ведь мысль о том, что дойти до конца этого пути, и привести Украину в ЕС лично, он-то уж точно не сможет и не успеет, должна приходить в зеленскую голову. Но Урсуле он уже покорен. Ее административную мощь и силу напора никогда не стоит недооценивать.



