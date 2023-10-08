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    8 октября 2023, 10:06

    Украина разбила главную пару ЕС

    Украина разбила главную пару ЕС
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Европейские СМИ пишут о конфликте главных чиновников Евросоюза – Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен. Они разошлись в виденьях на Украину, не могут поделить власть и ответственность. Но общеевропейский проигрыш в противостоянии с Россией должен уравнять их шансы на успех.

    Проанализировав интервью, взятое у председателя Евросовета Шарля Мишеля, немецкий журнал Spiegel выкатил еще один материал о брюссельских сплетнях, суть которого – Шарль Мишель поссорился с Урсулой фон дер Ляйен.

    Он и глава Еврокомиссии заочно критикуют действия друг друга, хуже того, не могут поделить полномочия в области внешней политики и по сути ведут борьбу за власть, хотя должны работать «тандемом».

    Главное разногласие между ними якобы касается Украины, во что легко поверить: украинская политика стала для всех причастных к ней токсичной. Только за последнюю неделю скандалы с участием Киева стоили постов спикерам двух национальных парламентов – в Канаде и США. Карьеры Шарля и Урсулы Украина тоже непременно погубит – чью-то раньше, чью-то позже.

    Пока фон дер Ляйен рассчитывает остаться во главе Еврокомиссии на новый пятилетний срок, а если не получится (может не получиться; против этого возражает, например, президент Франции Эммануэль Макрон), то пересядет в кресло генсека НАТО.

    О личных планах Мишеля доподлинно не известно, и есть подозрение, что второй срок ему не светит. Но сам он смотрит вдаль за всех – и сразу в 2030-й год, на который предлагает назначить расширение Евросоюза за счет оставшихся балканских государств (кроме Турции) и Украины (то есть того, что от нее останется).

    Иными словами, бельгиец сваливает на немку огромный объем работ и обязательств, которые его самого, возможно, не затронут. Поэтому в команде Урсулы конкретных сроков «евробудущего» ни для Балкан, ни – тем более – для Украины предпочитают не называть. И огрызаются на офис Мишеля, намекая, что не он в Брюсселе главный босс.

    Юридически, по основополагающим документам ЕС, у этих двоих равный статус. Но по бельгийцу давно казалось, что он хочет быть «равнее», а немка ему этого не дает. Spiegel вполне уместно вспоминает «скандал со стульями в Анкаре», когда президент Турции предоставил Мишелю кресло, как себе, а фон дер Ляйен отправили посидеть на диванчик.

    Со стороны это выглядело, как восточная интрига. Но позднее турки заявили, что согласовывали протокол с офисом Мишеля. И фон дер Ляйен знала, на кого ей нужно обижаться.

    Так или примерно так видят разлад главной пары ЕС в европейских СМИ. Для России проще описать все анекдотом про мужичка в пивной, который хвастается тем, что его жена решает в семье второстепенные вопросы – с детьми, хозяйством, бюджетом, а он первостепенные – вводить войска в Ирак или не вводить.

    Мишель – тот самый мужичок. Его пост помпезно выглядит и близок к реальной власти: в Евросовет входят только главы государств и правительств Евросоюза, а бородатый бельгиец при них председатель. Но многие понимают, что зицпредседатель.

    Да, формально он – лидер ЕС, глава огромного межгосударственного образования. Но Мишеля лучше сравнить с президентами в тех странах, где у номинального главы государства игрушечные полномочия, а власть и ресурсы в руках правительства.

    Фон дер Ляйен возглавляет то самое правительство – общеевропейское. Еврокомиссары – ее министры, бюрократический аппарат ЕС – ее административные мускулы, контроль за бюджетом – ее власть. И именно ей (или кому-то на ее месте) предстоит строить из настоящих кирпичей те воздушные замки, которые понапридумывал и обсудил на высоком саммите господин Шарль Мишель.

    Кстати, по скромным подсчетом его конторы, присоединение Украины должно обойтись ЕС в 186 млрд евро прямых ассигнований за семь лет. Надо думать, у Урсулы посчитают иначе. И не потому что коррупция, а потому что бельгийца наверняка занизили и эту колоссальную сумму из политических соображений и/или разухабистого настроя. 

    У главы Еврокомиссии свои недостатки, но другие. Ее часто недооценивают – и напрасно. Урсула не была эффективным министром обороны Германии, но в том, что касается лоббизма и приложения ресурсов ЕС к «больному месту» она эффективна, а работоспособностью напоминает ломовую лошадь.

    Это делает ее опасным врагом, тогда как Шарль Мишель эдакий «философ на троне», только трон у него из «Икеи».

    Видимо, их конфликт темпераментов до той стадии, когда его невозможно скрывать. Для обоих Украина – звенящий нерв, только Мишель рассматривает ее как геополитическую перспективу, а фон дер Ляйен как груз практических проблем.

    Вряд ли их это примирит, но груз этих самых проблем будет достаточен, чтоб накрыть с головой и его, и ее. Ввязавшись в предприятие по «разгрому России на Украине», оба изначально не имели шансов на успех.

    Но если вдруг нужно поставить на кого-то одного, то ставить нужно на Урсулу. Коли ей потребуется, зубами загрызет. До нас не дотянется, а до Мишеля – запросто.

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