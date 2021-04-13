Глава ЕК пригрозила не терпеть повторения скандала со стульями в Анкаре

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что не потерпит ситуацию, подобную скандалу в Анкаре на переговорах с участием председателя Евросовета Шарля Мишеля и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщают СМИ.

Представители дипломатических кругов в Брюсселе сообщили, что глава ЕК заявила об этом на встрече с Мишелем накануне, 12 апреля, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

По их сведениям, сам Мишель признал, что повторение аналогичных инцидентов в дальнейшем недопустимо, и намерен еще раз принести извинения на встрече с представителями Европарламента 13 апреля.

Ранее Мишель заявил, что глубоко сожалеет по поводу инцидента со стулом для Урсулы фон дер Ляйен и с тех пор плохо спит по ночам.

Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции.

Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне– напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».

Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.